Huner û medya li xizmeta Erbeinê; Xelata duyem a bûyera "Em Zaruwên Hûseynin(Ewlad ul huseynin)(S.X) ne" li Qumê hate lidarxistin.
5 September 2025 - 17:20
News ID: 1723726
Tebîna dawîn a duyemîn bûyera navneteweyî ya medyayî ya bi navê "Em Kurên Hûseyn(s.x) ne(Ewlad ul huseynin) ", bi armanca piştgiriya ji berhemên hunerî û medyayî yên girêdayî Arbaînê, nîşandanê beşdariya netewe û çandên cuda û vekolîna aliyên mirovî û rêwiyên axlaqî yê vê tevgera giştî, di sala Qomê de li Kompleksa Yaranê Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê) hate lidarxistin.
