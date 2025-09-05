Redkirina (Tekzîbkirina)Gotinekê Ji Alîyê Cîgirê Wezîrê Derve

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-, Seîd Xetîbzade, cîgirê wezîrê karê derve yê Îranê, daftûra ku hin çavkaniyên nûçeyan belav kiribû **red kir**. Daftûra wî diyar kir ku wî di hevpeyvînekê de gotiye: "Hevalî dikin ku herêm nekeve şerekî din, lê îhtîmala şer di navbera Îranê û rejîma cihû de pir bilind e."
Xetîbzade diyar kir ku ew wisa gotinek di hevpeyvînê de ne aniye ziman. Li gorî nûçeyê, cîgirê wezîrê karê derve yê Îranê di hevpeyvînekê bi şebekeya El-İxbariye re li ser şerê 12-royî got: "Rejîma cihû du sal in hemû adet û qanûnên navneteweyî di bin piyan de dixe. Kuştina fermandarên îranî tawank e û rejîma cihû di hemû plansaziyên xwe de li ser kuştinê dimeşe."
Xetîbzade di ya xwe de got: "Rejîma cihû pirasta dagirkirina serweriya Îranê, bersivek bihêz ji aliyê Îranê ve wergirt. Ev şer ji bo me bersivek ewlehiyê bû ku bi kuştina fermandaran hate kirin. Me karî di çend saetan de rewşê kontrol bike."
Xetîbzade herweha bi awayekî bihêz got: "Bersiva Îranê ji bo rejîma cihû pir biêş bû û vê dagirkirina rejîma cihû nekaribû bigihîje armancên xwe."
