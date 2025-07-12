Serokwezîrê Libnan têkildana normalkirina têkiliyên xwe bi Îsraîlê red kir.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- “Joseph Aoun” di bersiva fermî ya yekemîn a gotinên “Gideon Sa’ar,” wezîrê derve yê rejîma Îsraîlê li 30 Hezîran, ku wisa got ku Îsraîlê hevsengiya têkiliyên xwe bi Sûriyê û Libnanê dixwaze, îzah kir ku mijara normalkirina têkiliyê beşek ji siyaseta derve ya niha ya Libnanê nîne.
Li gorî bayaniya ofîsa serokwezîrê Libnanê, Aoun di civînê de bi komîteya Şûraya Têkiliyên Erebî û Navneteweyî ya Navbera Aşti û Normalkirinê cihê cihêkirina van du terman jêder dan û zêde kir: Aşti rewşek bê şer e û rewşa şerî wê rewşê ye ku niha me xeyidîye, lê mijara normalkirina têkiliyên di siyaseta derveyî ya niha ya Libnanê de cih nake.
Ew ji hêzên leşkerî yê rejîma Îsraîlê xwest ku ji pênc herêmên ku hîn jî li başûra Libnanê di bin destê wan de ne, vegerîn.
Piştî şerê ku zêdetir ji salek di navbera rejîma Îsraîlê û Hizbullahê Libnanê de berdêwam bû û di mehê Îlona borî de bûye şerê vekirî, li navbera Tel Aviv û Beyrut ji mehê Çiriya Paşînê astengkirina agirê hate damezrandin, lê bi heman demê hêzên leşkerî yê rejîma Siyonîst bi şikêstina astengkirinê de di herêmên cûda yên Libnanê, bi taybetî li başûrê welatê, xwe berdest dikin û pir caran da’wa dikin ku endamên an cihên Hizbullahê hene ku hedef dikin.
