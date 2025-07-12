Nûnerê Taybet ê Trump: Amerîkayê soza serxwebûnê nedaye Kurdên Sûriyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA -Tom Barak—nûnerê taybetî ya Amerîkayê bo karûbarên Sûriyê û balyozê Amerîkayê li Tirkiyê—di kongreyek rojnamevanî de li New York jêhatî gotiye ku Wașington alîkarî li yekbûna erdê Sûriyê dike û tu nîşaneke ji alîkarî bo çêkirina Kurdistana Azad an herêmek fideralî bo kurdan li Sûriyê tuneye.
- Barak gotiye ku li gorî wê dîtinê, tu bingehê bo hukûmetek Alevî an hukûmetek serbixwe ya cûlekî li Sûriyê tuneye.
- Amerîka hewl dide ku hêzên HSD bibin beşdarê pêkhatina hukûmetê ya paşê şerê li Sûriyê.
- Di derbarê fideralîzm û mafên etnîkî de, Barak jêhatî gotiye ku Amerîka tenê bo welatan ku bi fermî têne nasîn û xwedî serwerî û yasayê ne, rîz dide.
- Ew jêhatî kir ku Amerîka naxwaze desthilata Esed biguherîne.
- Di kongreyê de, Barak jêhatî gotiye ku Amerîka dixwaze alîkarî bo hêzên HSD bike, û vê hûrguliyê bi vekolî hatî nîşandan.
Ev peyam nîşan dide ku siyaseta Amerîkayê li Sûriyê bi berpirsiyariyê neteweyî û yekbûnê tê xwendin, ne wekî alîkarî bo fideralîzm an serbixweyîya taybetî.
