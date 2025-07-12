  1. Home
Nûnerê Taybet ê Trump: Amerîkayê soza serxwebûnê nedaye Kurdên Sûriyê

12 July 2025 - 13:07
Nûnerê taybet ê serokê Amerîkayê bo Sûriyê dibêje ku Wașingtonê ti soz nedaye ji bo piştgiriya avakirina hikûmetek serbixwe ji aliyê hêzên hêzên HSD ve.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA -Tom Barak—nûnerê taybetî ya Amerîkayê bo karûbarên Sûriyê û balyozê Amerîkayê li Tirkiyê—di kongreyek rojnamevanî de li New York jêhatî gotiye ku Wașington alîkarî li yekbûna erdê Sûriyê dike û tu nîşaneke ji alîkarî bo çêkirina Kurdistana Azad an herêmek fideralî bo kurdan li Sûriyê tuneye.

📌 Di vê gotarê de:

  • Barak gotiye ku li gorî wê dîtinê, tu bingehê bo hukûmetek Alevî an hukûmetek serbixwe ya cûlekî li Sûriyê tuneye.
  • Amerîka hewl dide ku hêzên HSD bibin beşdarê pêkhatina hukûmetê ya paşê şerê li Sûriyê.
  • Di derbarê fideralîzm û mafên etnîkî de, Barak jêhatî gotiye ku Amerîka tenê bo welatan ku bi fermî têne nasîn û xwedî serwerî û yasayê ne, rîz dide.
  • Ew jêhatî kir ku Amerîka naxwaze desthilata Esed biguherîne.
  • Di kongreyê de, Barak jêhatî gotiye ku Amerîka dixwaze alîkarî bo hêzên HSD bike, û vê hûrguliyê bi vekolî hatî nîşandan.

Ev peyam nîşan dide ku siyaseta Amerîkayê li Sûriyê bi berpirsiyariyê neteweyî û yekbûnê tê xwendin, ne wekî alîkarî bo fideralîzm an serbixweyîya taybetî.

