Mohra nimêjê ji gora Seyîd ul Şûhade (s.x) li Keleha Bitlîsê, Tirkiye hat dîtin + wêne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-– arkeologên Tirkiyê di lêkolîn û kevneşopên Keleha Bitlîsê de dîtina balkêşekî kirin.
Heftêz arkeolog di vê qalaya dîrokî de, her weha di zêde ser dîtina mezaristan, torê avahiyê, seramîk û dirhamên bronz de, yek mihrê namaz ji terbeta Seyyidê Şehîdan (ع) dîtin.
Ev mihr li odeya sereke ya avahiyê hate dîtin û ser wê navên Ehl-ul Beytê (s.x) û duaya Nâd‘alî hatine nivîsandin.
Li gorî rayedaran, dikare mezinahiya vê mihrê ji nîvê duyemîn a sedsala şanzdehê û destpêka sedsala heftdehê, di navbera 1550 û 1650-an de were veşartin.
Ji xuyabûna mohrê, diyar e ku ew aîdî çînek diyarkirî ya civakê ye û hebûna Şîe ya bihêz li wan deveran nîşan dide.
Hêjayî gotinê ye ku Keleha Bitlîsê (Bêdlîs) li bajarê Bitlîsê li rojhilatê Tirkiyeyê ye. Keleh li ser girekî li navenda bajêr e û ji ber cihê xwe yê stratejîk xwedî girîngiyeke dîrokî ya mezin e.
