Konferansa Navneteweyî ya li ser Filistînê wê li baregeha NY bê lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)- ABNA- Ku ji Ajansa Anadoluyê vedigere, "Konferansa Navneteweyî ya Filistînê" dê di navbera 28 û 30ê vê mehê (25 heta 26ê Tebaxê) de li baregeha Neteweyên Yekbûyî li New Yorkê were lidarxistin.
Nûnerên daîmî yên Fransa û Erebistana Siûdî li Neteweyên Yekbûyî, ku hevserokatiya "Konferansa Navneteweyî ya Filistînê" dikin, nameyek ji welatên endam re şandin û wan vexwendin civînê.
Di nameyê de tê gotin ku "Konferansa Navneteweyî ya Filistînê" dê di navbera 28 û 30ê Tîrmehê de bi beşdariya bilind were lidarxistin, bi armanca lêkolîna çareseriyek aştiyane ji bo pirsgirêka Filistînê.
Li gorî biryara Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî, konferans diviyabû ji 17 heta 20ê Hezîranê were lidarxistin, lê piştî êrîşa siyonîstên dagirker ên li dijî Îranê, ku li dijî fermana NY ye, hate paşxistin.
