Hindî: Em rêkeftineke ku bibe sedema teslîmbûnê qebûl nakin

Li gorî Rojnameya Navneteweyî ya Ahlê Beyt (S.X)- ABNA -Muhammed El-Hindî, Cîgirê Sekreterê Giştî yê Tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînê, di hevpeyvînekê de bi El Cezîreyê re tekez kir: "Vebijarkên sînorkirî ji berxwedanê re hatine pêşkêş kirin û em pêşniyar dikin ku em teslîm bibin. Ne tenê berxwedan, lê tevahiya gelê Filistînê berxwedanek efsanewî nîşan daye."
Wî zêde kir: "Tîma danûstandinê ya Filistînê ji bo rawestandina êrîşkariyê nermbûnek mezin nîşan daye. Bi saya nermbûna me di danûstandinan de, "Îsraîl" fikirî ku ew dikare berxwedanê ji holê rake."
El-Hindî diyar kir: "Îsraîl nikare bêtir pêşde biçe, wekî din hêzên wê dê kêm bibin. Kêmbûna hêz û demê di berjewendiya me de ye û em ji teslîmbûna planên Îsraîlê natirsin."
Wî zêde kir: "Dagirker dixwazin me neçar bikin ku em %40ê Xezzeyê qebûl bikin. Îsraîl serhişkiyê nîşan dide û heke ew bixwazin êrîşkariyê rawestînin, dê peymanek berfireh qebûl bikira."
El-Hindî tekez kir: "Aliyê Îsraîlî difikire ku em ê teslîmbûnê qebûl bikin û dem ne li aliyê wan e. Tiştê ku em qala wê dikin peymanek prensîbî ye ku rawestandina êrîşkariyê dihewîne, û ev yek hewceyî peyda kirina garantiyan dike."
Wî zêde kir: "Peymana prensîbî vekişîna Îsraîlê ji Xezzeyê jî dihewîne. Peymana prensîbî mekanîzmaya belavkirina alîkariyê jî destnîşan dike. Em êdî dafikên mirinê an jî eksena Morag qebûl nakin. Dagirker şerê psîkolojîk dimeşînin û em ê peymanek çarçoveyî îmze nekin ku bibe sedema teslîmbûnê."
Etîket
Tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînî
Xezzeyê
Filistîn
Dagirkerên Îsraîlî
Rejîma Siyonîst
