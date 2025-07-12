Analîstên Siyonîst: Em li Xezzeyê bi ser bi sernekeftin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) -ABNA - Tora Nûçeyan a El Cezîreyê di raporekê de nivîsand ku serdana Serokwezîrê Îsraîlê Benyamin Netanyahu bo Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û hevdîtinên wî bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re bi awayekî zelal nîşan da ku Washington şerê heyî yê li Xezzeyê bêwate dibîne û rasterast zext li Netanyahu kiriye ku agirbestê qebûl bike.
Lêbelê, xuya ye ku Netanyahu di vî warî de ne di lezê de ye û hîn jî dixwaze ji Hamasê tawîzan bistîne. Ev di demekê de ye ku analîzên dubare li deverên dagirkirî nîşan didin ku artêşa Îsraîlê li Xezzeyê serkeftin bi dest nexistiye û negihîştiye armancên xwe yên armanckirî.
Amos Harel, analîstê leşkerî yê rojnameya siyonîst Haaretz, nivîsand ku pêşketinên dawî nîşan didin ku şerê Xezzeyê ketiye qonaxên tevlihev ên hevsengiyek nazik di navbera xwesteka agirbestê û şert û mercên siyasî û leşkerî yên navxweyî yên li deverên dagirkirî de, û gumanên li ser van her du vebijarkan cidî ne.
Harel bal kişand ser dudiliya li Qesra Spî di derbarê piştgiriya daxwazên Îsraîlê û zexta ji bo neçarkirina Netanyahu ku agirbestê îmze bike, û tekez kir ku vê dudiliyê derfet daye Netanyahu ku di danûstandinan de dem winda bike.
Bi balkişandina ser zexta navxweyî ya li ser Netanyahu ji bo berdana girtiyên siyonîst, wî tekez kir ku ev zext bi fikarên ewlehî û siyasî yên ku ji vekişîna tevahî ji eksena stratejîk a Xezzeyê, di nav de eksena Morag, derdikevin, nakok e.
Analîstê siyonîst zêde dike ku şer gelek windahiyên mirovî li artêşa Îsraîlê kiriye û bûye sedema karesatên wêranker ên psîkolojîk. Her wiha ji daxuyaniyên fermandarên leşkerî diyar e ku artêşa Îsraîlê di rewşek xirab de ye û ji aliyekî din ve, Tel Aviv hewceyê çend salan şer e ger bixwaze bigihîje armancên xwe yên şer.
Rojnameya siyonîst Yedioth Aharonot jî di raporek meydanî de ji Şerîda Xezzeyê nivîsand ku her çend veguhestina leşkerî ji baregeha Nahal Oz bo Hayy Tuffah ne ji çend hûrdeman zêdetir digire jî, artêşa Îsraîlê di 21 mehên borî de di nav torên tunelên tevlihev û şaxdar ên li herêmê de di şerên dijwar de ye û li wir her tim matmayî maye.
Fermandarê Şîrketa Granîtê ya 932-an di vê derbarê de got: "Li ser erdê, em dikarin zû bigihîjin deryayê, lê li jêr me bajarekî tevahî heye, hûrguliyên wê hewceyê servîseke îstîxbaratê û plansaziyê û karanîna amûrên taybet, û her weha demek dirêj in."
Efserên meydanî bal kişandin ser hebûna pirsgirêkên bingehîn di operasyona Xezzeyê de, wekî sînorkirinên li ser karanîna amûrên sondajê û teqemeniyan, û tekez kirin ku Hamas berdewam dike ku taktîkên xwe ji bo rûbirûbûna hêzên Îsraîlê pêş bixe.
Al Jazîre zêde dike ku raporên leşkerî yên Îsraîlê nîşan didin ku destnîşankirina kîlometreyek tunelên Hamasê dê çend hefteyan dem bigire, karekî tevlihev û xeternak, di heman demê de gefa kemînên Hizbullah û girtina hêzên Îsraîlê heye.
Yossi Yehoshua dibêje ku ji holê rakirina tevahî ya Hamasê muhtemelen dê çend salan şerên dijwar li Xezzeyê hewce bike. Wî zêde kir ku yên ku îdîa dikin ku berevajî vê yekê ne, mezinahiya rastîn a pirsgirêkê fêm nekirine.
