"Çima vegerê şîayên Sûriyê bo derveyê bajarê Homsê nayê biqewimîn? / Malbatan şîayên gundê Eşrefiyê dîsa bîne koçberî"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Re, çavkanîyên mafên mirovî li Sûriyê ragihandin ku hejmarek ji malbatan şîayên Sûriyê vegeriya gundê Eşrefiyê li derveyê bajarê Homsê kirin; lê ev malbat bi sedema tehditên ewlehî, dîsa neçar bûn ku gundê xwe jî bînerin.
Li gorî vê raporê, çend malbatên gundê Eşrefiyê, ku piranî wan pîr û zarok bûn, vegeriyan malên xwe; wan xanîyan ku sala borî û bi destpêka têkçûnê û daxwaza hêkûmeta Beşar Esad, jê hatibûn derketin.
Lê her çend ew malbatan şîayên Sûriyê vegeriyan malên xwe, hêzekan ku girêdayî hukûmeta colani bûn, dest bi ezmûn û teror kirin. Dîmnekên welatî gotin ku bi şevê dereng, grenadeyên dengdar li malan hatin avêtin û tirsandin bi tîrên kêmtir digel ew çalakiyên terorîk, ew malbatan mecbûr kirin ku daxwazê civînê bi "Komîteya Aştiya Civakî" bikin da ku ewlehiyê xwe bi dest bînin.
Li gorî agahiyên çavkanî, ev tehditan tenê çend roj piştî vegerê wan malbatan bû, û dawî da ku ew dîsa jê binerin û azmûn bikin ku li qezayên ewle yên bajarê Homsê panah bibin.
Divê bê gotin ku gelek malbatan şîayî yên gundên derveyê bakurê Homsê, di sala borî de, bi sedema ewle nabe û têkoşînan, malên xwe jê hatibûn derketin. Piştî ketina hêkûmeta berê ya Sûriyê, gund û bajarokên şîayîn li derveyê bakurê Homsê – wek Eşrefiyê, Mixtariye, Kifrê Abd û Ganto – û jî gundên şîayîn li rojavayê bajarê Quseyr, nêzî borderê Libnanê, hatin hedefa dijwarî, şikest û şerên xweser. Ev hemû bi armanca tirsandin û koçberîya zor hatin çêkirin.
