Exlaq, Ya Windabûyî di Cîhana Sîber de/Dema ku "Like" Li Şûna Fazîletê Digerin

Di Demeke de ku “Like” Li Şûna Fazîletê Digerin – Exlaqê dijîtal û Rêya Guhertinê
1. Demek bê bihêvî: Dema ku rastiyê digire bin gîranahiya şan û zûbûnê
Di demeke nêzîk de, axaftin pêdivîya cêwanî û nivîsandin pêdivîya fikir û bihêvî bû. Lê niha, bi tenê bi destek danê, dikarî bi hezar kes re peyamê bişînî bê ku xwedîyê peyamê tenê yek çirkeyê fikirê li ser rastbûnê bike.
Medyayê civakî bûye bêbangê her dengê – heger ew denga rastiyê be an jî zîv û qîle.
Di van şertan de, rastiyê di bin xweşbûnê û heyecanê de têne xwarin, rastgotin di bin zûbûn û parvekirinê de tê qurban kirin. Ew kesê rast dibêje ne hewce ye ku were bihîstin, lê yê baştir xebata çêkirina derewê dike viralkirin.
2. Wextê derewan di ser şopa followerê viralkirin
Serketina torên civakî hemû kes bi dest xwe kiriye ku naverokên xwe biafirînin. Lê ev azadiya bê sînor, gelek caran bûye sedema belavkirina derew, şayî û vexwinê. Hin kes tenê bo ku xwe nîşan bidin an followerên xwe zêde bikin, rastiyê guherînin.
Qur’an dibêje:
"Ey mîran, heger derewçîyek ji we re nişanek hat – kontrol bikin." (Surah Hujurat, ayet 6)
Muhammed (s.x.a) dibêje:
"Rastiyê rêye xêr e, û xêr jî rêye Behiştê ye."
Her postek, her storyek, her captionek, divê rast û piçûk bê. Wê demê carî rastiyê wira bê girîngtir – çimkî sed kes bibînin û ew bikaribin bifikirin.
3. Bêqencîya dijîtal – xeterê hêdî-hêdî
Qencîyê xemgînê roha mirovê xwende. Ew roha xwe di nav kesayeta mirovê de digire. Lê media civakî sinorên kesayetê rakirî ye, û belavkirina şikestiyê biqencî yê xweş neçar kir.
Aliyê Giran (s.x) dibêje:
"Herî baş qencîya ku mirov ji Xwedê re şerm dike."
Heger mirov postek an wîdyoyek bêedeb belav dike – daqewime, ew carî dikare bifikire: "Ez niha li ber Xwedê me?"
Dîn dibêje:
"Qencî û îman herdu pêk têne; heger yekê were rakirin, yê din jî digire."
4. Bi rêz û edebê bêjin – bi bihîsînê werin bihîstin
Di borî de, axaftin bi rêz dest pê dike. Niha, di torên civakî de, qes û heqaret bûye devoka xweşbûnê. Mirov bi dizîyê yê din dixwîne û naze ka carekî rastiyê hene an na.
Qur’an dibêje:
"Bi xweşî bi mirov re axivînin." (Surê Baqara, ayet 83)
Edebê divê her devokê mîrovî were navnîşandin. Wê demê mîrov nikare tenê bi “username” qes bike. Dilê mirovê hemû kesek e, na tenê profîl.
Îmam Sadiq (silav lebin) dibêje:
"Yê ku ji bo Xwedê xwe binav dike, Xwedê wî yê bilind dike."
Her axaftina bi edebê, her tu carî xwîna mîrovê ne bi kevnoka cîhanê, lê bi axlaqê xwe.
5. Mirovê îmandar – bibihîsî û bibersiv e
Torên civakî tenê cihê firaqê ne, belê cihê imtihanê îmanê jî ne. Her karber mirovîye, her kes mîdyayek e. Hûn yan dikarin bifikirin bi îman an jî di nav îmansîr de bimînin.
Îmam Eli (s.x) li ser wîsiyeta xwe li kurê xwe dibêje:
"Xwe bi pîvana navbera te û yê dinan bibî. Ji yê din pirsê çi ku xwe dikarî bersivê bide."
Her karber – her like, her comment, her repost – bibê mesulîyet. Hûn pêdivî ye bibêjin çi dikarin bibêjin. Rastgotin, qencî û rêz di her clickê de hebin.
6. Vegerê bo Ehlaq – Rêya Rûmeta dijîtal
Heger mîdya civakî bibe navçeya jiyana nû, divê bi ronahiyê ehlaqê werin destnîşan. Rastgotin, qencî û rêz – ev sê giyan e ku îman û cihê dijîtal bi xweşî digire.
Hz.Muhammed (s.x.a) dibêje:
"Ez hatim bo temamkirina axlaqê baş."
Wê saetê ku dest li ser klavyeyê ye, dil li follower e, an zî çav li view-yê e – gelek hûnerê mirovê ye ku xwe bi rastiyê wergerîne.
-
