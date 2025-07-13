Fermandarê Hêza Hewayî ya ArtêşêRejîma Siyonîstî dixwest Îranê parçebike

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan ya Ehl-ul Beyt (s.x) - ABNA - Emir Sertîp Duyem Xamoşî, serokê Hewanîroza Leşkerê, di serdema dawî ya şerê xwendingê ya ku li dijî rejîma Siyonîst li Meșhadê derbas bû, li malên hin şehîdan û birîndarên Hewanîrozê hat dîtin û bi malbata wan re peyamên pîrozbahî û teslîmî şand. Ew ji ber hevpeymaniya wan, bersivdariyê û fedaîtiya malbata şehîdan di rêya parastina serhedê, ewlehî û hêza welatê xwe pîroz kir.
Emir Xamoşî di dîtina xwe ya bi malbata şehîd Cemşîdî, yê ku ji şehîdên pêdefendê leşkerê li Mashhadê ye, ragihand ku: pêvajoya berxwedana hêzên leşkerî yên Îranê sedema şikesta rejîma Siyonîst bû, ku hedefên têrêbaz û şermendariya xwe di Îran û herêmê de têkbir nakin.
Wî şîroveyî ku: Lêkolîna pêvajoya şerê 12-rojan û pejirandina rêveberanê leşkerî û ewlehî yên Dewletên Yekbûyî û rejîma Siyonîst nîşan dide ku têkoşîna zordar a ev rejîm li ser Îran tenê ji ber meseleya nukleer û hêza misilî ne bû, lê belê ev rejîm dilsozê ziyanê li sîstemê îslamî bû, ku bi hewldana parçebûnê ya welat û afirandina şewatên hundirî ve berdewam bû.
Emir Xamoşî di pêşniyara xwe de di derbarê yekîtiya gel û hîşmendiya siyasî yên wan di şerê 12-rojan de pîrozbahî kir û sê sedemên serkeftina welat li dijî tecawiza dijminan: rêberiya makîyîn a serokê hêzên leşkerî, hişmendiya civakî û hêza parastina leşkerî û karibûna demafêrînê.
Wî jî diyarkir ku ev sedem ne tenê hilweşîna rejîma Siyonîst û alîkarên wê bû, lê belê zarokên giranîn a vê rejîma xurt a qada xwe di deryayê têkoşînê de û zarokên girîng yên “şêwirmendî” li ser xwedanê wan derbas kir.
Di beşeke din de, Emir Xamoşî ji malbata şehîd Cemşîdî re şîroveyî kir ku fedaîtiya şehîdan û şehîdên dawî yên şerê xwendingê wek şehîdê ciwan û Hewanîroz, berçavkirina perwerdehiya dînî û hîşmendiya şehîdan a malbatê wan bû, ku dikarin zarokên xwe di bingehên fêrgehên Aşûrî û awayên ciwanan û şehîdiyan de bidomînin, bi hêz û serhildana belavokên şehîd û cihê rûniştinê li dijî dijminan bidomînin.
Dîrok: Şehîdê balafirê Hewanîrozê, Reza Cemşîdî, ji şehîdên ciwan ên Hewanîrozê li Xorasana Rojhilatî ye, ku di 26ê Khordada de, di demek ku bi dilovanî ji serheda asmanî parastin dikir, di têkoşînên rejîma şermend a Siyonîst li ser bazê Hewanîrozê ya Kirmaşanê şehîd bû.
Mezara wê şehîdê qedirê Hewanîrozê, li gorî xwest û heyrana xwe ya taybet ya li ser şahîdê şerîfê İmam Riza (s.x) di harama pîroz a Rezwiyê de hat şûndin û di gundê Zarmahr ya navçeya Terbet Hideriya da hatiye bihiştkirin.
Etîket: Hewanîrozê Leşkerê
