Destnîşankirina cezayê mirinê ya sê lawê şîayî li Arabistanê:

13 July 2025 - 12:08
Di berdewamîya siyaseta zordest û cencên li dijî komê şîayî de, hêzên dewletê Arabistanê destûra cezayê mirinê ya sê lawên şîayî ji navbera gelê qatîf hatin qebûlkirin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA — di yek guhertina pir derbazî û qehremanî ku zêdekirina zehmetî û cûreyek taybet ên terefî nîşan dide, serokatiyên Êrebistana Suûdî fermana qedexeya sê ciwanên li bajarê Qatifê, bi navên Riza Mihemed Abu Abdullah, Fazil Sefwanî û Elî Sefwanî, pejirandine.

Li gorî raporên çavkaniyên mafên mirovî, van sê ciwan di demên cuda ve hatine girtin û di dema lêkolînê de bi çend qadaşiyên mafên mirovî yên cuda re hevpar bûn, wekî berdanê dadgehê adil, wergirtina îtirafên bi sûq û zorlê, biryara biryara tenêbûnê û nehatina gihîştinê ya meşveretkarê qanûnî.

Ev zêdekirina fîşek dikeve ber pêvajoya fermana qedexeya qetîl û cezayên giran ên ku di sala dawî de dehên kesên li herêma rojhilatê navîn, taybet Qatif û Ahsa, bi sedema beşdarbûnê di axe û daxuyanî, an jî çalakiyên olî û çandî hate armanc kirin; çalakiyên ku hêkimet wan wekî têkoşînên ewlehî tê hesibandin.

Li dijî vê, rêxistina mafên mirovî yên navxweyî û navneteweyî ev fermanan tê necîrîn û wan wekî têkildarî berfireh a qanûnên navneteweyî hîn dikin. Ew ji civaka cîhanê, taybetî jî Ofîsa Komisaryaya Bilind a Mafên Mirov yê Neteweyên Yekbûyî, daxwaz kirine ku zû di vê fermana qedexeya qetîlê de karîkê bigrin û şertên dadgehên adil û vekirî pêk bixin; dadgehên ku bê alîkarîyên terefî û siyasî bin.

Çalakvanên mafên mirovî jî hêkimeta Êrebistana Suûdî beramberî tenduristiya van girtîyan hesab kirine û daxwaz kirine ku pêvajoya hevkariya civakî ya cîhanî bo xilasî ji jiyana van sê ciwanan dest pê bike; ciwanên ku di rewşên ku piştgirî yên qanûnî yên kêmîn ên di pergala dadgehê de tunebûn, dijîn.

Ev bûyer di demeke dema ku mijara cûreyek terefî û qedexeya mafên mirovî li Êrebistana Suûdî, hîn jî bûye sebeba têkiliyên giran ên rêxistinên weşandin wekî Watchdog Mafên Mirov û Amnîstî İnternational; rêxistinên ku raporên li ser armancdarî ya sistematik a Şîayan di qada olî, civakî û siyasî weşandine.

