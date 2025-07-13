Destnîşankirina cezayê mirinê ya sê lawê şîayî li Arabistanê:

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA — di yek guhertina pir derbazî û qehremanî ku zêdekirina zehmetî û cûreyek taybet ên terefî nîşan dide, serokatiyên Êrebistana Suûdî fermana qedexeya sê ciwanên li bajarê Qatifê, bi navên Riza Mihemed Abu Abdullah, Fazil Sefwanî û Elî Sefwanî, pejirandine.
Li gorî raporên çavkaniyên mafên mirovî, van sê ciwan di demên cuda ve hatine girtin û di dema lêkolînê de bi çend qadaşiyên mafên mirovî yên cuda re hevpar bûn, wekî berdanê dadgehê adil, wergirtina îtirafên bi sûq û zorlê, biryara biryara tenêbûnê û nehatina gihîştinê ya meşveretkarê qanûnî.
Ev zêdekirina fîşek dikeve ber pêvajoya fermana qedexeya qetîl û cezayên giran ên ku di sala dawî de dehên kesên li herêma rojhilatê navîn, taybet Qatif û Ahsa, bi sedema beşdarbûnê di axe û daxuyanî, an jî çalakiyên olî û çandî hate armanc kirin; çalakiyên ku hêkimet wan wekî têkoşînên ewlehî tê hesibandin.
Li dijî vê, rêxistina mafên mirovî yên navxweyî û navneteweyî ev fermanan tê necîrîn û wan wekî têkildarî berfireh a qanûnên navneteweyî hîn dikin. Ew ji civaka cîhanê, taybetî jî Ofîsa Komisaryaya Bilind a Mafên Mirov yê Neteweyên Yekbûyî, daxwaz kirine ku zû di vê fermana qedexeya qetîlê de karîkê bigrin û şertên dadgehên adil û vekirî pêk bixin; dadgehên ku bê alîkarîyên terefî û siyasî bin.
Çalakvanên mafên mirovî jî hêkimeta Êrebistana Suûdî beramberî tenduristiya van girtîyan hesab kirine û daxwaz kirine ku pêvajoya hevkariya civakî ya cîhanî bo xilasî ji jiyana van sê ciwanan dest pê bike; ciwanên ku di rewşên ku piştgirî yên qanûnî yên kêmîn ên di pergala dadgehê de tunebûn, dijîn.
Ev bûyer di demeke dema ku mijara cûreyek terefî û qedexeya mafên mirovî li Êrebistana Suûdî, hîn jî bûye sebeba têkiliyên giran ên rêxistinên weşandin wekî Watchdog Mafên Mirov û Amnîstî İnternational; rêxistinên ku raporên li ser armancdarî ya sistematik a Şîayan di qada olî, civakî û siyasî weşandine.
