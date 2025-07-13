Şêwirmendek ji Tirkiyeyê di gotûbêja xwe ya bi ABNA re nîqaş dike; Li pişt perdeya bêçekkirina komên Kurd li herêmê; Amerîka li pey rêkeftineke nû ya

Li gorî rapora agahdariya navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) - ABNA - Piştî çar dehsalan (Çil salî)têkoşîna çekdarîşerê leşkerî bi hukûmeta Tirkiyeyê, Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) li gorî biryarên serokên xwe dest bi prosesê xwe danînê çeleng kirinê kir. Di vê têkiliyê de, roja înê (20 Tîrmeh) di serdema nîşanî de li herêma Silêmaniyê ya Iraqê, 30 endamên vê koma terorîst çelengên xwe vegerand. Çelengdanên leşkerên PKK bi beşdariya figuran û rêveberên siyasî û fermî yên Iraq û Herêma Kurdistan û wekîwanên Tirkiyeyê hatin lidarxistin. Serokên PKK û Tirkiyeyê hêvîdar in ku vê çalakîyek girîng be ji bo pêşveçûna prosesê aştiyê û bê şiddet.
Piştî mijara çelengdanê koma kurd di gelek qada siyasî de, dîtinên derbarê çelengdanê koma rezahetê li Libnan û Iraq jî zêde dikin. Ev dengdan di dema ku bi navnîşên xweş wek aşti û vegerandina ewlehiya herêmê û fokuskirina hêza leşkerî di destên hukûmetên herêmê de têne peyda kirin, Amerîkîyan li gorî rewşên nû piştî şerê 12 rojane ya Israel û Amerîkaya li ser Îranê dixwazin Rojhilata Navînê bi şêwazeke nû li gorî xwedîkarîyên xwe ava bikin.
Eli Heyderî, şêwirmendê meseleya Tirkiyeyê di gotûbêja xwe bi ABNA re, bi îşaretkirina çelengdanê kurdan herêmê û bi taybetî kurdên Tirkiyeyê got: Mijara çelengdanê PKK vegerîya ser du faktorên hundurî û herêmî ye.
Ew belav kir: Di qada hundurî ya Tirkiyeyê de, Erdoğan ji ber pirsgirêkan aborî û siyasî yên ku di sê, çar salên borî de bi wan re dijî, dixwest ku serkeftinek destxistibûna binivîse ku wan pirsgirêkan bigire ser şûnda da ku di hilbijartinên 2028an de, ku dikare zû jî were lidarxistin, wekî aday an jî kesek din ji Partiya Adalet û Pêşveçûyê destnîşan bibe.
Şêwirmendê Tirkiyeyê zêde kir: Lê di qada herêmî de, li gorî guhertinên ku li herêmê bûne, ji aliyê yekê, serokên PKK hatine encam dan ku bi rewşa heyî nizanin vê rêyê berdewam bikin û divê rewş biguherîne. Wek ku di beyannameya Abdullah Öcalan, serokê Partiya Karkerên Kurdistanê, hate nivîsandin, demên şerên leşkerî qediyan û serdema nû dest pê kir ku bi rêya çalakiyên siyasî dixwazin daxwazên xwe di Tirkiyeyê de pêvajoyê bikin.
Heyderî şirove kir: Guhertina rê li aliyê çalakiyên leşkerî bo siyasî kirina daxwazên wan şêwazeke nû ye. Armanca PKK di destpêka xwe de di sala 1978 de ev bû ku nebin kurdan wekî şehîdan derecê duyemîn nas bikin û divê wan xwestinê bidin, lê di sala 1984 de ev daxwaz nehat sepandin û ji ber vê yekê wan şerê leşkerî dest pê kirin.
Şêwirmendê Tirkiyeyê îzah kir: Di 20 salên dawî de rewş guhertiye û rewşa kurdan di hêman de better bûye, ji ber vê yekê Öcalan ragihand ku em serdema nû dest pê kirine.
Heyderî got: Li aliyê herêmî, Amerîka piştgirê sereke ya kurdan şermezar li herêmê ye û îro hatine encam dan ku rewşa herêmê divê veguherîn û rêveberiya herêmî destê xwe bigire. Ji ber vê yekê wan bi kurdên leşkerî yên bakurê Sûriyê, ku wan piştgirê sereke ye, têkilî û civînên dest pê kirine ku bi Cûlanî, serokê nû ya Sûriyê, hevkariya hewce çêbikin.
Ew bi îşaretkirina vê ku ew wisa li ser kurdan leşkerî yên Tirkiyeyê jî berdewam dike, got: Li gorî hêzên amerîkî, ewropî û tirk, divê serdema nû li Rojhilata Navîn bi rêz û rêkxistina nû were pêşvebirin ku armanca wê ewlehiyek zêdetir û hevkariya zêdetir di nav hevserokên Amerîkayê li herêmê ye û astengên li rêya wan ji bo rêveberiya herêmî were rakirin.
Heyderî got: PKK yek ji astengên girîng ên Tirkiyeyê bû û em dikarin vê yekê wekî xelatê Amerîkayê bo hukûmeta Erdoğan, ku bi kêşeyên veşartî hate hevjêbirin, bibînin ku ev yek sebeb bû ku PKK rêya xwe danînê çelengê dest pê bike.
Di dawiya gotûbêja xwe de ew got: Rastî ew êdî hewceya hukûmeta Erdoğan ji bo karanîna siyasî di hundurê welatê xwe, zaîfiyên PKK di salên dawî de û hewceya veguherîna armancên xwe û her weha rêveberiya herêmî ya Amerîkayê; ev sê asta pêdivî ye ku di prosesê danînê çelengê PKK de were hesibandin.
...........................
/Dawiya peyamê
Etîket
Tirkiye
Kurdên Sûriyeyê
Kurdên Iraqê
Kurdên Tirkiyeyê
Îsraîl
Your Comment