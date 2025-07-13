"Îslam di welatê tavê roni de: çîrokek ji jiyana mûslîmanan li Japonya"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA – Sînorên çandî bi berfirehbûna koçberî û globalîzasyonê re her carê zêdetir digel hev digelînin. Yek ji nîşaneyên van guherînên çandî hebûna zêde ya Misilmanan li welatên xwedî çand û olên cuda, wek Japonya ye.
Her çend Îslam li Japonya wekî olêkî hindikahî tê hesibandin, lê di dehsalên dawî de, Misilmanan hewl dane ku bi avakirina mizgeftan û çalakiyên civakî pozîsyona xwe biparêzin. Kawakami Yasunori, di gotarekê de, jiyana Misilmanan li Japonya ji ber çavên xwe, bi awayek meydanî û mirovî vedikole.
1. Dema destpêkê û hilbijartina Japonya:
Civaka Misilman li Japonya nêzîkî 100 salî ye. Mînakî, Mizgefta Îslamî ya Kobe di sala 1935an de hate damezrandin. Berî 1980an, hejmarekî kêm ji Misilmanan li Japonya dijîn. Lê di nîvê sala 1980an de, bi berfirehbûna aboriyê, xortên ji Pakistan, Bangladeş û Îranê hatin Japonya bo kar û bazirganî. Di vê demê de hejmar zêde bû.
Herwiha, gava ku hikûmetê Japonya li dijî karê neqanûnî girêdayî kir, rêyekê vîze ji bo wan welatan rawestandin. Lê piştî hilweşîna aborî, gelek Misilman dest bi zewicî kirin û cihê qanûnî berê xwe kirin.
2. Nifûs û taybetmendiya civaka Misilman:
Li ser hejmarek rast a Misilmanan li Japonya amarên nehewldar tunin. Lê Keiko Sakurai hejmarekî nêzîkî 63,552 tê texmîn kirin (2000). Îro, gelek malbatan Misilman li Japonya dijîn, dixebitin, û zarokên xwe di dibistanên Japonî de diaxivin. Misilmanan bi rastî cihê xwe di civaka Japonî de dikevin, herçend çêlikên neyînî li dijî Îslam jî heye.
3. Rûmeta Mizgeftê li Japonya:
Mizgeftê Yokohama ji mînakên girîng e. Avahiyek nû ya mizgeftê di havînê ve hate kirin, 70 îbadetkar ji Asya, Afrîka û cîhanê di wê mizgeftê de civînin. Berê, ew li malan an jî apartmanan nimêj dikirin. Niha, ew cihê civînê, xwendinê, piştgirî û fêrbûna Îslamî ye.
4. Xebatên ava kirina mizgeftan:
Di 2006an de, Misilmanên herêmî di Yokohama de dest bi xebata avakirina mizgeftê kir. Iqbal, karsazekî Pakistanî, bi dilsozî daxwaz ji wan kir ku bexş bikin. Ew dibêje, "Dema ku hûn alîkariya mizgeftê bikin, Xwedê dê ji we re xaniyek li bihuştê ava bike."
5. Mizgeft wek navenda civakî:
Mizgeft ne tenê cihê îbadetê ye. Li wir nimêj tên kirin, dersên Quranê, çalakiyên civakî, xêr û fêrbûn tê dayîn. Bi awayekî rast, mizgeft cihê nasnameya civaka Misilman e.
6. Îslam di nav jiyana Japonî de:
Zarokên kurê Japonî û bavê Pakistanî, wek Kenji, di mizgeftê de fêrbûna Quranê dibin. Bi gelemperî jinên Japonî jî bi Misilmanan zewicî ne. Wekî diya Kenji dibêje: "Dema ku ez bûm Misilman, min hîs kir ku jiyana min ma’na wergirt."
7. Mizgeft wek sembola entegrebûnê:
Lê her çend pirsgirêkên çandî, qanûnî û aborî heye, Misilman li Japonya bi şopandinê, mizgeftan wek cihê nasname û kombûn didin, û vê yekê nîşana entegrebûna civakî ye.
