📚Weşana tercumeya "Qur'an di Îslamê de" li Tirkiyeyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi hewldanên Rêveberiya Giştî ya Xizmetên Çandî û Weşanên Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X), pirtûka "Quran di Îslamê de" wergerandiye Tirkî û li Tirkiyeyê hatiye Weşandin
Ev berhem bi rêya referansên Quranî naskirina cihê Qurana Pîroz di nav Misilmanan de ye. Li gorî baweriya nivîskar, her nirxandinek Quranê ku li dijî daxuyaniya Quranê ye, pêdivî bi pabendbûnê nîne; û her weha, heke Quran mijarek bêdeng hiştibe, ne xweş e ku hemî komên Îslamî neçar bibin ku wê qebûl bikin.
Ew dixwaze girîngiya yekîtiya di navbera Misilmanan de li dora hêmana Quranê wekî hînkirinek Quranê tekez bike.
Nirxa Quranê di nav Misilmanan de, çawaniya hînkirina Quranê, daketina Qurana Pîroz, têkiliya Quranê bi zanistan re, rêza ku Quran pê hatiye daketin, û çawaniya belavbûna wê di nav mirovan de mijarên sereke ne ku di vê gotarê de têne nîqaş kirin
Qurana Îslamê ya Allama Tabataba'î ji aliyê Bahri Akiyol ve wergerandiye Tirkî û di çapa Waziri de hatiye weşandin.
Etîket
Quran di Îslamê de
Allama Tabataba'î
Weşanên Civata Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X)
