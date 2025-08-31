Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê: YPG û HSD ti eleqeya wan bi PKKê re tune ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Balyozê Amerîkayê li Tirkiyê û Nûnerê Taybet ê Donald Trump bo Sûriyê Tom Barak got ku her çend PKK ji aliyê Tirkiyê û Waşingtonê ve wekî komeke terorîst tê hesibandin jî, lê Amerîka bawer dike ku Yekîneyên Parastina Gel û Hêzên Demokratîk ên Kurdên Sûriyê ne komên terorîst in.
Wî her wiha tekez li ser hevpeymaniya Kurdên Sûriyê bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re kir û got ku fermandarê giştî yê Yekîneyên Parastina Gel û Hêzên Demokratîk Mezlûm Kobanî dê di demek nêzîk de bi Hakan Fîdan û Wezîrê Derve yê Tirkiyê û serokê MITê Îbrahîm Kalin re bicive.
Wî got, "Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Trump dixwazin şansek bidin Şerîetê da ku Sûriyê vejîne." Lê ew bi gelek pirsgirêkên navxweyî re rû bi rû ye, wek biryara Elewiyan, derewîn û Kurdan ku serweriya xwe bi xwe birêve bibin. Em bawer dikin ku tenê kesê ku dikare bi piştgiriya Amerîkayê Sûriyê aram bike Ehmed Şerîet e.
Barak got, "Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê nexwestiye rejîma Sûriyê biguherîne û ji ber vê yekê piştgirî dide avakirina dewleteke navendî ya bi serokatiya Ehmed Şerîet û ti planeke alternatîf tune ye."
…………………………
Dawiya Peyam./
Your Comment