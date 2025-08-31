Bêşdarî û rolê Îmam Hesenê Eskêrî (s.x) di amadekirina Şiayan ji bo Serdema Veşartinê(xeybetê)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şert û mercên siyasî û civakî di dawiya serdema Îmameta Şîeyan de, ango serdema hebûna Îmaman (silavên Xwedê li ser wan be), pir teng û dijwar bûn. Her ku em nêzîkî serdema paşîn dibin, astengiyên siyasî û civakî yên li dijî Îmametê zêde dibin. Ji serdema Îmam Cewad (silavên Xwedê li ser wî be) û pê ve, Îmaman (silavên Xwedê li ser wan be) bi tevahî ji Medîneyê hatin veqetandin û bo Bexdayê hatin veguhastin. Ev kiryar di dawiya jiyana pîroz a Îmam Cewad (silavên Xwedê li ser wî be) de hat kirin û di dawiyê de bû sedema şehadeta wî li Bexdayê.
Piştî şehadeta Îmam Cewad (silavên Xwedê li ser wî be), Îmam Hadî (silavên Xwedê li ser wî be) ji aliyê hukumdarên Ebasî ve bo Bexdayê û dû re jî bo Samerayê hat veguhastin û li wir hat bicihkirin. Dawiya jiyana Îmam Hesen Eskerî (silavên Xwedê li ser wî be) jî li Samirayê bû û li wir şehîd bû. Ev dûrxistina Îmaman ji navenda Medîneyê ji bo kontrol û çavdêriya rasttir a bêqusûr bû, û jiyana pîroz a van Îmaman jî pir kurt bû. Bo nimûne, Îmam Cewad (s.x) 25 salî, Îmam Hadî (s.x) nêzîkî 41 salî û Îmam Eskerî (s.x) 28 salî bû. Ev temenê kurt ji ber bêtehamuliya dijmin li hember Îmam bû, hetta di bin çavdêriya wî de jî.
Di van şert û mercên dijwar de, pirs ev e ku Îmam (s.x) çawa rêberî kirin û çi kiryaran kirin ku dijmin di vê rewşê de jî ji rêberiya Îmam xwe di bin gefê de hîs kir? Ev mijar dê di nîqaşa bê de were lêkolîn kirin.
Sedema hişkbûna desthilatdariya Ebbasiyan li hember Îmam (s.x), nemaze di dema Îmam Eskerî (s.x), du sedemên sereke hebûn; pêşî, ew xurtkirin û rêxistinkirina Şîeyan bû, ku tevî zext û hişkbûna ku ji serdema Îmam Riza (s.x) û pê ve hat sepandin, Şîe bû dibistanek damezrandî û navdar bi hînkirin û stratejiyên taybetî, û ev encama hewldanên zanistî û çandî yên Îmamên berê bû, nemaze di serdema Sadiq (s.x). Ev yekîtî û pêşveçûna Şîeyan ji bo dijminan xeternak bû û hesasiyet û hişkbûna wan zêde kir.
Sedema duyemîn meseleya dawiya sozdayî ya demê bû, ku ji neviyên van Îmaman tê û li gorî baweriya Şîeyan, dê cîhanê bi edalet û dadperweriyê tijî bike û hikûmeta zordaran hilweşîne. Mîna çîrokên têkildarî jidayikbûna Pêxember Mûsa (silavên Xwedê lê bin), hukumdarên Ebasî jî sînorkirinên giran danîn da ku pêşî li jidayikbûn û derketina Îmam Welî-e-Esr (silavên Xwedê lê bin) bigirin. Her ku em nêzîkî dema jidayikbûna Îmam dibûn, zext zêdetir dibû, û ev yek bû sedema tirs û panîka Xîlafeta Ebasî ji Ehl-ul-Beytê (silavên Xwedê lê bin).
Bo nimûne, Dawûd ibn Qasim Ceferî vedibêje ku di dema girtina xwe de, Îmam Hadî (silavên Xwedê lê bin) Îmam Hesen Eskerî (silavên Xwedê lê bin) bir zindanê û li wir ew bi Şîeyan re têkilî danîn, û Îmam (silavên Xwedê lê bin) got ku yek ji kesên amade casûs bû û nûçe ji hikûmetê re ragihand. Ev nîşan dide ku heta di zindanê de jî, dijmin casûsan bikar dianîn da ku Şîeyan kontrol bikin.
Her wiha, Ehmed ibn Îshaq Qumî, yek ji hevalên Îmam Eskerî (s.x), ji Îmam xwest ku nimûneyek ji destnivîsa xwe bide wî da ku nameyên ku bi navê Îmam hatine şandin werin piştrast kirin û sextekarî were asteng kirin. Îmam Eskerî (s.x) bersiv da ku ew nikare vê yekê bike ji ber ku ew her tim destnivîsa xwe diguherîne da ku neyê naskirin. Ev yek giraniya zordariya siyasî û atmosfera girtî ya wê serdemê nîşan dide.
Stratejiyên Îmam Hesen Eskerî (s.x) di şert û mercên dijwar ên Samirayê de; Hewldanên ji bo parastina Şîeyan û amadekariya ji bo veşartinê
Huccet el-Îslam Elî Emîn Rustemî, di hevpeyvînekê de bi nûçegihanê Mehr re got ku xalek ku hişkbûna tevahî ya li ser Îmam nîşan dide ev e ku Îmam Hesen Eskerî (s.x) tenê Îmam e ku Heca ferz nekiriye; ew ji zarokatiyê ve di bin çavdêriyê de bû û li Samerayê girtî ma, û piştî şehadeta bavê wî yê hêja, meqamê Îmametê li her derê dest pê kir, lê xuya ye ku ev tenê Îmam e ku derfet nedîtiye ku carekê jî Heca ferz bike, ku ev mînak atmosfera dijwar û bêhişiya siyasî di dema Îmam Eskerî (s.x) de nîşan didin.
Wî berdewam kir: Serdema Îmam Hesen Eskerî (silavên Xwedê lê bin) serdemek e ku divê Şîe hêdî hêdî xwe ji bo qebûlkirina dema veşartinê amade bikin, û Îmam erkê wê hebû ku hişê Şîeyan ji bo vê mijara girîng amade bike, û ji aliyekî din ve, dijminatiyên dijwar ên ku hebûn, ji Îmam re hewce dikir ku stratejiyek hebe da ku dijmin paşve bixe û di heman demê de Şîeyan amade bike.
Endamê desteya akademîk a Enstîtuya Îmam Xumeynî (rehma Xwedê lê be) zelal kir: Ger em bixwazin navnîşek stratejî û rêbazên Îmam ji bo parastina Şîeyan pêşkêş bikin, em dikarin li mînakan ji jiyana Îmam bigerin. Berî wê, pêdivî ye ku were zanîn ku jiyana Îmaman, nemaze ji Îmam Cewad (silavên Xwedê lê bin) û pê ve, dersek girîng dide me; Ku di her rewşê de, erkê cîhadê, şirovekirina hînkirinên ol û belavkirina Îslamê li ser milên me ye û em qet ji vê erkê bêpar nînin, û heke zehmetiyan me neçar kir ku em ji vê erkê dûr bikevin, divê me Fatîhaya Îslamê an jî mezheba Şîe bixwîna, lê Îmam (silavên Xwedê li ser wan bin) heta di rewşên dijwar de jî berdewam kirin bi têkoşînê.
Wî di derbarê stratejiyên Îmam Eskerî (silavên Xwedê li ser wî bin) de got: Yek ji van çalakiyan hewildanên zanistî bûn, û dibe ku were pirsîn ka di wan şert û mercên dijwar de çi celeb xebata zanistî dikare were kirin? Carinan ew bersivdayîna pirsekê, nivîsandina nameyekê, an jî îfadekirina xalên zanistî û perwerdehî bû. Mînakî, yek ji çîrokên herî navdar çîroka rexneya Isaac Kennedy ye; ew kesayetiyek zanistî ya mezin bû û li dijî Quranê îdiayek hebû, û ew hewl dida ku pirtûkek li ser nakokiyên Quranê binivîse. Yek ji xwendekarên wî, ku di dersa wî de amade bû, çû ba Îmam Eskerî (a.s.) û mesele anî ziman, û Îmam got: "Here û jê re bêje ku tiştê ku tu difikirî nakokî ye, tu çawa dizanî? Dibe ku axaftvanê wê gotinê niyetek cûda hebû." Ev bersiv ewqas bandor li ser Îshaq el-Kindî kir ku wî hemî notên xwe qetandin û got ku ev axaftina mirovekî mezin bû û dibe ku Xwedê niyetek cûda hebû.
Hocet ul-Îslam Emîn Rustemî dû re bal kişand ser stratejiya duyemîn a Îmam, ku bi tora ragihandinê ya Şîeyan bi Îmam re têkildar e, ku jê re "Tora Wekalat" tê gotin, û qebûl kir: Ev tor di serdema Îmam Riza (s.x) û Îmam Cewad (s.x) de gihîştiye lûtkeya xwe.
Tora Nûnertiya Îmam Hesen Eskerî (s.x) û Amadekirina Şîeyan ji bo Veşartinê
Endamekî fakulteya Enstîtuya Îmam Xumeynî (RA) got: Pirsgirêka nûnertiya Îmaman tê wateya hebûna nûner an parêzerekî li herêmên cuda, ku nayê wateya temsîliyeta hiqûqî û dadwerî, lê belê tê wateya temsîlkirinê, û van parêzeran di toreke hevgirtî de dixebitin; bi awayekî ku her parêzerek li herêmeke taybetî nûnerê xwe yê bilind û nizm nas dikir, lê navbeynkarên dûrtir nas nedikirin, û ev tor wekî pergaleke ewlehî û agahdariyê tevdigeriya da ku sirên Îmam werin parastin, pere bigihîjin Îmam, fermanên Îmam werin bicîhanîn, û pirs û pirsgirêkên olî yên gel ji Îmam re werin veguheztin û bersiv werin dayîn.
Wî berdewam kir: Îmam Hesen Eskerî (silavên Xwedê li ser bin) li deverên herî dûr ên wekî Xorasan, Qum, Rey, Hîcaz û Iraqê parêzer hebûn, ku piştî her Îmamekî vê rêxistinê wekî parêzer tevdigerin, û an Îmamê din heman parêzeran pesend dikir an jî parêzerên nû dihatin destnîşankirin. Di serdema Îmam Eskerî de, ev rêxistin gihîşt lûtkeya xwe ji ber ku ji ber nepeniya zêdetir, hewcedariya van toran ji bo parastin û rêberiya Îslamê bi dizî û veşartî mezintir bû.
Endamê desteya akademîk a Enstîtuya Îmam Xumeynî (rehma Xwedê lê be) got: Yek ji nîqaşên girîng ev e ku Îmam Hesen Eskerî (silavên Xwedê lê bin) di sala 260ê hicrî de şehîd bûye û dema ku ew gihîştiye Îmametê, ew ciwan bû û pirs ev e ku Îmam çawa civakê ji bo mijara veşartinê amade kiriye û Şîeyan ji qonaxa hebûna Îmam ber bi qonaxa veşartinê ve biriye.
Wî berdewam kir: Ji dema Îmam Cewad (s.x) dest bi danîna bingeha vê mijarê kirin, û mijara sereke ya Mehdîzmê ji hêla Resûlê Xwedê (s.x) ve hate raber kirin, û rapor hene ku di şert û mercên dijwar de, hin kes guman dikin û baweriyên wan dihejînin, dibêjin ku heke Îmamek hebûya, ew ê xwe nîşan bidaya. Îmaman erkê amadekirina hişê civakê hebû, û ji dema Îmam Cewad ve, bingeh gihîştiye lûtkeyê.
Hocet-ul-Îslam Emîn Rostemî gotiye: Ji Îmam Cewad û pê ve, Îmaman (s.x) bêtir li ser nîqaşên tiştên nedîtî, mûcîze û pêxemberan sekinîne da ku bingeha baweriya mirovan xurt bikin, û her weha gelek çîrok li ser Îmam Hesen Eskerî (s.x) hene ku wî bûyerên pêşerojê, wekî mirina Mu'tezid el-Ebbas û bûyerên din pêşbînî kirine.
Rola Îmam Hesen ê Eskêrî (s.x) di Pekhâtkirina Mekteba Şiayetî û Amadekirina Jibo Veşartina Îmam Zeman (a.c) de
Wekî ku Hocet-ul-îslam Nasir Refîî di hevpeyvînekê de bi awayekî rast diyar kir, dema îmametiya Îmam Hesen ê Eskêrî (a.s) demeke pir hesas bû. Ew, ku bi tenê 28 salî bû û di ciwanî de şehîd ket, kurtirîn dema îmametî di nav Îmamên Pak (s.x) de hebû, tenê şeş salan, lê ev kurtahî çend nîşan nade ku rola wî kêm girîng bû.
Îmam Hesenê Eskêrî (s.x) îmamê dawîn bû ku di nav gel de bi awayekî fîzîkî meşiyan. Piştî wî, Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê) ketin serdema veşartinê. Ji ber vê yekê, dema îmametiya wî pirka hesas û diyarker bû ji bo guhertina kursiya îmametiyê ji nifşekî bo nifşek din û ji bo avakirina mekteba Şiayê di şert û mercên zehmet de.
Îmam Eskêrî (s.x) di pênc saliya xwe de bi bavê xwe re çû Samira û heta mirina xwe li wê derê di bin çavdêriya zehmet û sînorkerên dijwar de jiya. Heta firsenda çûnahecê jî ji wan re nehat çêkirin. Di dema wî de, mezhebên cuda yên rêveçûnê û serhildanên çekdarî, wekî serhildana xeterli ya Elî bin Mihemed Elewî (bi navê "Sahibûr-Renc") li Iraqê, zêde bûn. Îmam Eskêrî (s.x) vî mêrî wekî derewker û bêje nas kir.
Her weha, pêşveçûna sofîyan û tesewufê di vê demê de bû sedema nerazîbûna Îmam. Ew gel hişyar dikir ku ji sofiyan dûr bisekinin, ji ber ku hînkirinên wan di nakokî de bi hînkirinên Ehlê Beytê (s.x) bûn.
Rola Îmam di parastina jiyan û nasnameya Îmam Zeman (a.c) de gelek girîng bû. Bi dayikbûna Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê salek piştî destpêka îmametiya Îmam Askêrî, ew mecbûr bû ku kurê xwe tenê ji bo komek taybet ya kesan nas bike. Yek ji van kesan, Osman bin Seîd bû, ku wekî wekîlê Îmamê yazdehem �ê nayêbê taybet ê Îmam Zeman (a.c) rolek girîng lîst di têkiliyên Şiayan de.
Çîroka dîtina çil kesan ji taybetan bi Îmam Eskêrî (s.x) re tê gotin, ku di wê de ew kurê xwe, Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê), nas kir û got: "Piştî min, îmamê we kurê min Mihemed e. Ji îro pêve hûn ê wî venabînin." Ev gotin sembola destpêka serdema veşartinê û guhertina îmametiyê bo qonaxek nû bû.
Her weha, çîroka Ehmed bin Îshaq Eş'arî Qumî, yek ji hevalên taybet ên Îmam Eskêrî (s.x), tê bîra xwe. Ew got ku Îmam tekîd kiribûn ku kesên ku di serdema veşartinê de baweriya xwe diparêzin û ji bo feraca Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê) dua dikin, ewê xelas bibin.
Îmam Eskêrî (s.x) bi şidetê li dijî mezhebên rêveçûnê yên wekî "Mufewwize" şer kirin. Ew bawer bûn ku tenê nasîna rast û li pey Ehlê Beyt (s.x) meşîn dikare Şiayekî rast ji evîndarê Ehlê Beytê, ku tenê evîndar e lê karbidest nake, cuda bike.
Bi kurtasî, dema îmametiya Îmam Hesenê Eskêrî (s.x), ku di heman demê de bi pestîya siyasî, civakî û fikrî re rû bi rû bû, rolek kilîdî lîst di pekhâtkirina mekteba Şiayê, parastina jiyanê ya Îmam Zeman (Xweda li zuhora wî lez bikê) û amadekirina civakê ji bo serdema veşartinê de. Ev serdem, ji aliyê zanistî, siyasî û civakî ve, hesastirîn qonaxa dîroka Şiayê ye. Bê aqil û rêberiya Îmam Askêrî (s.x) derbasbûna bi serkeftî bo serdema veşartinê mimkin nebû.
