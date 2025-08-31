  1. Home
Bi sedan terorîstên Colanî kişandina nav Iraqê

31 August 2025 - 23:30
News ID: 1722456
Endamekî hevpeymaniya Enbarê li dijî senaryoyek nû ya Amerîkayê li dijî welêt ji bo alîkariya rejîma Bilindahiyên Golanê hişyarî da.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ebdullatîf Ehmed Dalîlî, endamekî hevpeymaniya Enbarê, got ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi hevkariya rejîma Colanî û komên girêdayî wê dixwaze ewlehiya welêt têk bibe.

Dalîmî got, "Amerîkîyan bi sedan terorîstên li Sûriyeyê kişandine da ku bikevin rojavayê Enbarê û parêzgehên din ên Iraqê."
Wî got, "Hevpeymaniya bi serokatiya Amerîkayê rê li ber senaryoyek nû li Iraqê vedike ku armanca wê têkbirina ewlehiya welêt e."

Dawie Peyam/

