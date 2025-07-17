Pîvanîna Pêşkeftiyên Wecib û Musteheb di Şêwazê Jiyanê ya Îslamî de: Rûnevek li Ser Pêşketina Kiryar

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di şêwaza jiyana Îslamî de, şopandina qaîdeyên olî pir girîng e. Ev qaîde li du kategoriyên giştî têne dabeş kirin: mecbûrî û pêşniyarkirî, ku her yek ji wan di jiyana takekesî û civakî ya Misilmanan de cih û rola xwe dilîze. Têgihîştina rast a têkiliya di navbera herduyan de û çawaniya pêşanîkirina wan ji bo bidestxistina jiyanek hevseng û têrker ji perspektîfek olî ve girîng e.
Stûnên Olê û Stûnên Jiyanê
Wezîfet ew kiryar in ku ji bo her Misilmanek mecbûrî ne ku pêk bîne û nekirina wan wekî gunehek mezin tê hesibandin. Ev koma qaîdeyan bingehên sereke yên ol û stûnên jiyana olî pêk tîne. Girîngiya waciban ew qas e ku nekirina wan a bi zanebûn dikare baweriya mirovekî bihejîne û di axretê de encamên wê hebin. Nimûneyên kiryarên mecbûrî ev in: nimêjên rojane, rojîgirtina di Remezanê de, dayîna xums û zekatê, Hec, fermankirina qenciyê û qedexekirina xerabiyê, parastina têkiliyên xizmtiyê, hwd.
Pêkanîna kiryarên mecbûrî ne tenê erkek îlahî ye, lê di heman demê de gelek feydeyên takekesî û civakî jî hene; di nav de xurtkirina dîsîplîna kesane, pêşxistina giyanê xulamtiyê, afirandina hestek berpirsiyariya civakî, û parastina tenduristiya derûnî û laşî. Kirinên pêşniyarkirî ew kiryar in ku ji hêla Xwedê ve têne xelat kirin û xelat kirin, lê hiştina wan wekî guneh nayê hesibandin. Kirinên pêşniyarkirî, di rastiyê de, kirînên ku ji bo bidestxistina bêtir fezîletan, nêzîkbûna Xwedê, û temamkirina bextewariya mirovan hatine qanûn kirin. Ew xwedî aliyê temamkirin û xweşikkirina jiyana olî ne û mîna xemlên li ser stûnên kiryarên mecbûrî ne. Hin ji kiryarên pêşniyarkirî yên hevpar ev in: nimêjên dilxwaz, xwendina Quran û dua, dayîna zekatê, serdana cihên pîroz, serdana nexweşan û beşdarbûna merasîmên cenaze, û hwd.
Kirina kiryarên pêşniyarkirî giyanê mirovan paqij dike, baweriyê xurt dike, û jiyana giyanî kûr dike. Ew deriyên dilovaniya îlahî ne û di rêya nêzîkbûna mirovan de alîkariya Xwedê dikin.
Xala herî girîng di têkiliya di navbera kiryarên mecbûrî û pêşniyarkirî de pêşîniya mutleq û daîmî ya mecbûrî ye. Di şêwaza jiyana Îslamî de, tu kiryarek pêşniyarkirî nikare şûna kiryarek mecbûrî bigire, û tu kiryarek pêşniyarkirî nikare bibe destûrek ji bo terikandina kiryarek mecbûrî. Ev prensîb di kevneşopî û hînkirinên olî de bi awayekî zelal hatiye tekez kirin. Bo nimûne: Îmam Sadiq (S.X) gotiye: "Tu kiryar ji kirinên baş hezkirîtir nîne, wek bicihanîna kiryarên ferz û dûrketina ji tiştên qedexe." (Usul el-Kafî, cild 2, r. 81) Ev tê vê wateyê ku heke kesek di rewşekê de be ku divê di navbera kiryarek ferz û kiryarek pêşniyarkirî de hilbijêre, bê guman divê ew pêşîniyê bide kiryarê ferz. Bo nimûne, heke dema nimêja ferz hatibe, xelet e ku meriv nimêjek dirêj a pêşniyarkirî bike.
Pabendbûna bi vê pêşîniyê ne tenê ji aliyê hiqûqî ve girîng e, lê di heman demê de têgihîştinek rast a hînkirinên olî û hevsengiya di jiyana giyanî de nîşan dide. Kesek ku, li şûna pêkanîna kiryarên ferz, tenê beşdarî kirinên pêşniyarkirî dibe, mîna kesek e ku mijûlî xemilandina xaniyekê ye dema ku stûnên sereke yên xanî hildiweşin.
Li gorî prensîba pêşîniya kiryarên ferz, awayê pîvandina pêşîniyan wiha ye: Berî her tiştî, divê mirov piştrast bike ku wî hemî erkên xwe yên olî bi rengek baş pêk aniye. Ev nimêj, rojîgirtin, xums, zekat, bicihanîna mafên mirovan (wek dayîna deynan û rêzgirtina mafên cîranan), û erkên din ên takekesî û civakî dihewîne. Divê balê sereke li ser bicihanîna mafên Xwedê û mafên mirovan be. Carinan, hin kes di gelek kiryarên pêşniyarkirî de beşdar dibin dema ku mafên mirovan paşguh dikin. Ev nexwestî ye û li dijî hînkirinên Îslamî ye. Carinan du erk dikarin bi hev re nakok bin, ev tê vê wateyê ku pêkanîna yekê pêşî li pêkanîna ya din digire. Di vê rewşê de, divê pêşîniyan were danîn. Prensîbên giştî di vî warî de ev in: Erkên ku girîngtir in li ser erkên ku kêmtir girîng in pêştir in. Cûdahiya di navbera "girîng" û "girîng" de bi gelemperî li ser bingeha ramanên hiqûqnasan û prensîbên dadweriyê tê kirin (mînakî, rizgarkirina jiyanê yek ji erkên herî girîng e). Erkên ku alîkariya parastina rêziknameya civakî, ewlehî û berjewendiyên giştî dikin bi gelemperî li ser erkên takekesî pêştir in (wek çavdêriya qanûnên trafîkê yên ku jiyana takekesan diparêzin). Di hin rewşan de, bicihanîna mafên mirovan (wek vegerandina deynan) li ser hin mafên îlahî (wek Heca pêşniyarkirî) girîngtir e, her çend di rewşa erkên bingehîn ên wekî nimêjê de, mafên Xwedê girîngtir in. Erkên ku demek diyarkirî heye (wek nimêjên rojane) li ser erkên ku demek nermtir heye (wek telafîkirina nimêjên ji dest çûyî) girîngtir in. Piştî ku bi tevahî ji bicihanîna erk û parastina pêşîniyan di rewşa nakokiyê de bawer be, kesek dikare dest bi pêkanîna yên pêşniyarkirî bike. Di hilbijartina yên pêşniyarkirî de pêşîniyan jî dikarin werin hesibandin:
Bi gelemperî, şêwaza jiyana Îslamî li ser hevsengiyê û parastina pêşîniyan e. Erk stûna vê şêwaza jiyanê ne, û bêyî wan, bingeha ol û cîhanê dê biheje. Kirinên pêşniyarkirî jî xemilandin û bêkêmasîyên vê jiyanê ne, bedewî û kûrahî didin wê. Têgihîştina rast a vê rêjeyê û şopandina hişk a pêşîniya kiryarên ferz li ser kiryarên pêşniyarkirî mifteya bidestxistina bextewariya dinyayî û axretê û çûna li ser rêya razîbûna îlahî ye. Ji ber vê yekê, divê her Misilman her gav hewl bide ku erkên xwe bi tevahî bicîh bîne û dûv re, bi nihêrînek jîr û armancdar, gavên ber bi pêkanîna kiryarên pêşniyarkirî ve bavêje.
Mustafa Şehrizaî, endamê fakulteya Zanîngeha Zanistên Bijîşkî û lêkolînerê Qur’anê, di vî warî de balê dikişîne ser dudiliya li ser pêşîniya çalakiyê, hişmendiya demê û tomarê ku dibe ebedî û dibêje: Di destên me de, pelek heye; spî, nenivîsandî û bê dubarekirin. Û li kêleka guhên me, dengê demê bi bêdengî lê bi berdewamî dibêje: "Lez bike. Dereng dibe." Jiyan dîmenek ceribandinê ye ku kes lê temaşe nake, zengil lê nade. Lê ji nişkê ve em ê bibînin: kaxez hatine girtin. Û tiştê ku maye ne derfeta bersivdayînê ye, lê poşmaniya ji îhmalkirinê ye. Di vê ceribandinê de, ne hemî kiryar heman cîh digirin.
Hemû kirinên baş baş in; lê ne bi heman rengî baş in. Hin ji wan stûnên konekî ne. Ger ne wisa bin, banê wê hilweşe. Û hin jî çira ne; xweşik û ronîker in, lê bi hebûna stûnan ve girêdayî ne.
Nimêj, mafên mirovan, dilovaniya ji dêûbavan re, rastgoyî, bicihanîna soza xwe. Ev kirin in ku, ger ne wisa bin, yên mayî dê bê ronahî bin. Mîna xaniyek ku bê bingeh dikeve, tewra pencereyên wê yên herî xweşik jî dê hilweşin. Lê mesele ne tenê di "cureyê çalakiyê" de ye; lê di heman demê de "dema çalakiyê" jî diyarker e. Hin kirin dê bêbandor bin ger dereng werin kirin. Mîna alîkariya dêûbavan, dema ku ew hîn jî hewcedar in. Heta ku ew li wir bin, nihêrîna wan, dengê wan, qelsiya wan hinceta me ye ku em bibin bihuşt. Lê piştî wê? Çiqas hêsir jî birijînin, dengê me êdî nagihîje guhên wan.
Divê ev ji Aşûrayê were fêr kirin. Alîkariya Îmam di êvara Aşûrayê de ti wateyek tune. Alîkar divê berî nîvro were; Dema ku hîn jî hêvî heye ku were parastin, ala rastiyê bilind bike, av bide vexwarinê. Piştî nîvro, meydan bi tozê hatiye nixumandin, û dengê "Hal min Nasser" kêm bûye.
Ji ber vê yekê, ey mirov! Ger tu dixwazî qenciyê bikî, di wextê xwe de be. Ger niyetek te hebe, dereng nemîne. Ji ber ku hin deriyên bihuştê tenê di demên diyarkirî de têne vekirin; û heke tu dereng bigihîjî, her çend tu bi dilsozî bigihîjî jî, ew derî dê were girtin. Di pergala koletiyê de, hin kiryar mîna stûnan in û hin jî mîna banî ne; heke stûn tune bin, ban dê hilweşe.
Pêxemberê Pîroz gotiye: " «لا صدقة لمن لا صلاة له»" ango heke nimêj tune be, xêrxwazî nayê qebûlkirin
. Û di hedîsek qudsi de em dixwînin: " «ما تقرّب إلیَّ عبدی بشیء أحبّ إلیَّ مما افترضتُه علیه»" Tiştek ji bicihanîna erkên ferz hezkirîtir li ba Xwedê nîne.
Kirinên mecbûrî ew kiryar in ku bingeh, bingeh in, û heke ne wusa bin, kirînên pêşniyarkirî li dû wan nayên. Ger kesek nimêj neke, lê rojîyên pêşniyarkirî bigire, îbadeta wî dê hilweşe erdê; mîna avahiyek ku hîn nehatiye temam kirin, lê dixwaze çelengek ava bike.
Di azmûna jiyanê de, divê mirov fêm bike ka kîjan pirs xwedî koefîsyentek bilindtir in. Hin pirs puanan diyar dikin; yên din temamker in û tenê heke yên pêşîn hatibin bersivandin wateyek wan heye. Kirin yek e: carinan dilovaniyek piçûk di kêliya rast de giraniyek heye ku bi hezaran bîranînên bêcan tune ne. Û carinan jî kêmasî, derengketin, xemsarî rêzek kirinên baş betal dike.
Quran hişyar dike: Bibêje: Ez ji we re qala windakerên herî zêde di kirinan de, yên ku di jiyana vê dinyayê de hewl didin lê rê li ber xwe didin, bikim? (El-Kehf, 103-104) P.S. Pêdivî ye ku meriv bizanibe, û bi rêkûpêk bizanibe. Û pêdivî ye ku meriv bizanibe, û zû bizanibe. Ew zanîna dereng ti sûdê nade.
Quran ji bo bendeyên qenc nîşanek heye: Û ji bo bexşandina ji Xwedayê xwe bilezînin. (Alî Îmran, 133) Û derbarê bawermendên paqij de Ew dibêje: Bi rastî, ew di kirinên baş de bilez dikirin. (Enbiya, 90) Û di danasîna pêşengên xilasiyê de: Pêşeng, ew in ku nêzîkî Xwedê dibin. (Waqie, 10-11)
Di koletiyê de, kirinên baş bi tenê têrê nakin. Divê ew di wextê xwe de bin. Divê ew werin pêşîn kirin. Divê ew bi têgihîştinek rast a plana ezmanî ya jiyanê werin kirin.
Hin kirinên baş têne hilweşandin ger ku bi gunehek nebaxşbar re bin. Quran behsa "thuhra kirinan" dike: kirinên ku têne şewitandin. Ne ji ber bêqîmetiya wan, lê ji ber gunehê ku wan xwariye.
Niha, di destên me de perçeyek kaxez dimîne. Û dem kurt e. Û hesabkirin rast e. Û her kêliyek derfetek e ku an tê tomar kirin an jî winda dibe. Lê çiqas xweşik e ku meriv kêliyan bi ronahî, bi têgihîştin, bi zanîn, bi demê, bi pêşanî tijî bike, heta ku banga Roja Qiyametê bilind bibe.
Û ew roj wê were. Roja ku perde wê werin kişandin, tîp wê werin dayîn û sir wê werin xwendin. Hûn ê bibînin ku kesekî qeyda wî di destê wî yê rastê de tê dayîn. Ew ê bikene, rûyê wî wê bibiriqe û bi coş bêje: "Ey mirovan, qeyda min bixwînin." Bigirin! Qeyda min bixwînin!" (El-Heqaha, 19)
Û Xwedê hesabê wî hêsan bike: Bigirin, qeyda min bixwînin. Xwedê jî wê bi dilovanî li wî binêre: "Hesabkirina wî wê hêsan be." Û ew, bi baskên sivik, serbilind, wê biçe cem hevalên xwe, bextewar. Dilxweş û razî. Çiqas baş bûya ku bi vî rengî biqediya. Û çiqas poşman bûya ku me kêliyên ji ber îhmalkariyê winda bikira.
