Rolê Modalîteyê di Lihevhatina Hevjînan de

Rola baldarîya "modalîteyê" an jî şablonên têgihiştinê di têkiliyên zewacê de gelek muhim û kûr e. Modalîte behsa awayên wê yê ku kesên di hawîrdorê de agahiyan distînin, pêvajokin û di bîra xwe de dihêlin, û her weha awa derbirîna hest û ramanan dike.
Sê modalîteyên sereke yên ku bi gelemperî tên nîqaşkirin ev in:
Dîtbarî: Kesên ku bi piranî bi dîtina agahiyan distînin.
Bihîstyarî: Kesên ku bi piranî bi bihîstina agahiyan distînin.
Hestyarî/Kinestetik: Kesên ku bi piranî bi hestkirin, destdan, livîn û tecrubeyên laşî yên agahiyan distînin.
Çima baldarîya modalîteyê di têkiliyên zewacê de girîng e?
Îgnorakirina cudahiyên modalîteyan dikare bibe sedema xeletfêmiyan û pirsgirêkên mezin yên têkiliyê di navbera hevjînan de, lê fêhmkirin û baldariya wan dikare bibe sedema têgihiştina hevûdu ya kûrtir, têkiliya berbiçavtir û intimîteya zêdetir.
Ayeta "وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ ۚ إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ" (Sûreya Rûm, 22) li ser cudahiya zimanan û rengan wek nîşaneyên Xwedê disekine, ku dikare sembola cudahiyên di awayên têgihiştinê û derbirinê de be. Heke Xwedê me bi cihêrewanî afirandiye, wê demê xwezayî ye ku hevjînê me jî dibe ku cîhanê bi awayekî din (mînak, dîtbarî, bihîstyarî an hestyarî) bihîse. Fêhmkirina vê cudahiyê destpêka rê ye ji bo rêzkirina awaya wê ya têgihiştinê. Mînakî, hevjînek bi modalîteya dîtbarî dibe ku hewceyê "dîtina" nîşaneyên evînê (paqijiya malê, dîyarîyek bedew) be; yekê din ya bihîstyar hewceyê "bihîstina" peyvên evînê be; û sêyem jî ya hestyar hewceyê "destdan û hemawazkirinê" be.
1. Fêhmkirina çêtir a hewceyên û awayên derbirîna evînê:
Hevjînek bi modalîteya dîtbarî dibe ku bi dîtina malek bi rêkûpêk, dîyarîyek bedew, an jî noteke evînê hestê evîn û spasdariyê bike. Lê hevjînek bi modalîteya bihîstyarî dibe ku hewceyê bihîstina peyvên evînê, pesinê, an jî gotûbêjên kûr be da ku hestê evînbûnê bike. Hevjîna hestyar/kinestetik jî dibe ku ji hemawazkirinê, destdanê, bi hev re gerrînê an jî çalakiyên hevpar yên laşî hestê nêzîkbûn û evînê bike.
Girîngiya vê yekê ev e ku heke hevjînek bihîstyarî her dem bi peyvên evînê (şêwaza bihîstyarî) li hevjîna xwe ya dîtbarî disekine, dibe ku hewceyên wê yên rastîn bicih neyne û her du jî hestê bêhêvîtiyê bikin ("Çima ew nefêhme ku ez çiqas ji wê hez dikim?"). Bi zanîna modalîteya hevjînê, em dikarin evîn û baldarî bi zimanekî ku ew çêtir têgehise derbixin.
2. Baştirkirina têkiliyê û çareserkirina xeletfêmiyan:
Rîwayetên Îslamî li ser girîngiya fêhmkirina kesên din disekinin û bêdengî û têkiliya bêbandor rexne dikin. Ev fêhmkirin di nav xwe de fêhmkirina awaya têkiliyê û têgihiştina aliyê din jî dihewîne.
Emîrê Mominan Îmam Elî(silav lêbin) dibêje: "Kê xwe nasî, wê Xwedê xwe nasî."(Xurretul Hikem)
Her çend ev rîwayet bi piranî li ser nasîna xwe disekine jî, pêşîtiya nasîna xwe fêhmkirina awaya xebata xwe (di nav de modalîteya domîn) û paşê jî şiyana fêhmkirina kesên din e. Gava em xwe nasînin, em fêhmidin ku kesên din jî taybetmendiyên taybetî wekî me hene. Ev ji me re dibe alîkar ku em li şûna israrkirin li ser şêwaza xwe, hewl bidin ku "zimanê" hevjîna xwe bifêhmin û bi wî re bi eynî ziman biaxivin da ku peyama me çêtir were ragihandin û hestên wê/wî were fêhmkirin.
Mînakî, heke hevjînê we bi piranî bihîstyar e, derbirîna rasterast û peyvî ya evînê ("Ez ji te hez dikim", "Spas dikim") û gotûbêjên kûr ji bo wê/wî gelek girîngtir in ji dîyarîyeke dîtbarî. Heke hevjînê we hestyar e, destdan, hemawazkirin, an jî kirina çalakiyên hevpar wateya mezin heye û dikare cihê hezaran peyvan bigire.
Di çareserkirina nakokiyan de, her sê modalîte awayên cihêreng dihêrin:
Dîtbarî: "Were em bibînin pirsgirêk ji ku derê dest pê kiriye? Were em wêneyek diyarkirî ji wê bidin." (Dibe ku hewceyê xêzkirina grafîkê an xeyalkirina derî ya pirsgirêkê hebe)
Bihîstyarî: "Were em li ser vê mijarê biaxivin, ez dixwazim dengê te bibihîzim. Bêje tu çi bihîstî û tu çi difikirî." (Hewceyê gotûbêj û guhertina peyvan hene)
Hestyarî/Kinestetik: "Were em vê pirsgirêkê bi hev re çareser bikin, ez hestê wê dikim. Dilê min dixwaze hestek çêtir peyda bike." (Hewceyê hestê hestê hevûdu û çareseriyeke pratîk hene)
Girîngiya fêhmkirina modalîteyê di navbera hevjînan de dema ku hevjînek bihîstyarî ji hevjîna xwe ya dîtbarî dixwaze ku "li ser hestên xwe biaxe", dibe ku hevjîna dîtbarî ji wê/wî re bêje "Ez nikarim wê bi rastî derbikim" an jî "Wêneyê wê di hişê min de geş e lê ez nikarim wê bibe peyv." Ev nefêhmkirina cudahiya modalîteyê dikare bibe sedema xeletfêmiyê.
3. Perwerdehiya hevûdu û hînbûna hevûdu:
Bifikirin ku yek ji hevjînan dixwaze mijarek ji ya din re şirove bike. Heke şiroveker bihîstyar be, dibe ku bi detayên bêje û hêvî bike ku hevjînê wê/wî hemû tişt di bîra xwe de bihêle. Lê heke hevjînê wê/wî dîtbar be, çêtir e ku ji grafîkan, wêneyan an jî nivîsînê alîkariyê bigire. Heke hestyar/kinestetik be, divê wê bi tecrube û kirinê şirove bike.
Girîngiya baldariya modalîteya her kesî di hînbûna şêwazên nû yên jîyanê de (mînak, xwarinçêkirin, tamîrkirin, an jî şêwazên têkiliyê) jî gelek girîng e.
4. Zêdekirina hestê hevûdu û rêzkirinê:
Gava em fêhmidin ku hevjînê me cîhanê bi cameke cuda dibîne û tecrube dike, em kêmtir wê/wî mehkum dikin û zêdetir rêz li wê/wî dikin. Ev hişyarî ji me re dibe alîkar ku em tevgerên wê/wî ne wekî bêbaldarî an inatbûnê, lê wekî cudahiyek di şêwaza pêvajokirina agahiyan û derbirinê de bibînin.
Çawa em modalîteya hevjîna xwe nas bikin?
Peyvên ku kesên bi modalîteyên cuda bi kar tînin:
Dîtbarî: "Dişibe ku...", "Ez dibînim ku...", "Xeyal bike...", "Ronî lê dike..."
Bihîstyarî: "Ez dibihîzim ku...", "Dişibe ku...", "Dengê min bihîze...", "Biaxivin..."
Hestyarî/Kinestetik: "Ez hest dikim ku...", "Ez ne rihet im...", "Dilê min dixwaze wê bide dest...", "Bi hev re bikin..."
Livîn û zimanê laşî:
Dîtbarî: Bi gelemperî zûtir diaxivin, nerîna wan li dora xwe xefikîne (li pey wêneyên hişê digerin), dibe ku destên xwe bilind bikin da ku wêneyek nîşan bidin.
Bihîstyarî: Serê xwe piçûkekî çemandî dikin (mîna ku guh didin), bala xwe didin rîtm û awaza axaftinê, dibe ku bi tiliyên xwe bixin (bi rîtmîk).
Hestyarî/Kinestetik: Hêdîtir diaxivin, ji jestên mezin bi kar tînin, dibe ku destê xwe bidin xwe an kesên din, bala xwe didin hestên laşê xwe.
Awayê hînbûn û biryardanê:
Dîtbarî: Bi dîtina nexşe, wêne, fîlm çêtir hîn dibin.
Bihîstyarî: Bi guhdarkirina podkest, axaftin, nîqaş û gotûbêj çêtir hîn dibin.
Hestyarî/Kinestetik: Bi kirin, tecrubekirin, destdan û livînê çêtir hîn dibin.
Ji ber vê yekê, baldariya modalîteya hevjînan ji wan re derdikeve holê ku "zimanê evînê" û "zimanê têkiliyê" yê hev çêtir hînbibin. Ev hişyarî, amûrek bihêz e ji bo zêdekirina hestê hevûdu, kêmbûna xeletfêmiyan û avakirina têkiliyek kûrtir û razîbûntir. Bi fêhmkirina van cudahiyên nazik di awayên têgihiştinê û derbirinê de, hevjîn dikarin li şûna "hewla zêdetir", "hewla aqiltir" hebin û di nêzikî dil û hişê hevûdu de bin.
