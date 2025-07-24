"Wêneyên dîrokî yên ji xwendina şîn û teziya xwendinê di serdema Qacaran de"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA— Di dema Qacariyê de, bi taybetî di serdema padşahiya Nasiredîn Şahê de, rêûresmên xwendina şînê yên li ser Îmam Huseyn (s.x) bi awayek fermî û fireh têne lidarxistin.
Yek ji giringtirîn rûmetên vê çalakiyê, lidarxistina teziya xwendinê di Tekyeh-ya Dewletê de bû; avahiyek mezîn û bedew ku ji bo lidarxistina çalakiyên şînê û pêşkêşkirina namûsên dînî hatibû çêkirin.
Di vê çalakiyê de, kesek bi navê «Moîn-ül-Buka» mesûliyeta rêberî û rêveberiya teziya xwendinê digirî.
Ev nav yekem carî ji bo «Mirza Teqî Moîn-ül-Buka» hatibû dayîn; kesek navdar û xwedî karîgeriya bilind di xwendina helbestan, rêveberiya teziya û nivîsina helbestên mersiyê.
Piştî wê, ev nav li hemû kesên ku lidarxistina û rêveberiya teziya digirin hate şandin.
Gotina "Moîn-ûl-Buka" wateya "alîkarê girîyanvan" dide; wateya kesek ku bi rêveberiya pêşandanê û xwendina helbestên hezênî û xemgîn, hest û hisên temaşevan radike û wan alîkarî dikir ku li ser birîna Îmam Huseyn (s.x) bigirin.
