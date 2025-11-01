Axaftin û Bêdengî: Hunera Jiyanê ya Aram [Şirovekirina Hedîsê]

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Hocetul-Îslâm wel-muslimîn Mihemed Husên Emîn, nivîskar û lêkolînerê dinî, di nivîseke taybetî bo ABNA de, şîrove û tefsîra vê hadîsê bedew û bihêz kir.
Îmam Sadiq (s.x) got:«Xew, aramîya laş e؛ axaftin, asayîşa ruh e؛ û bêdengî, sebeba rahatîya aqil e.»
Ev hadîsê kurt lê ku hîkmeta giran li xwe digire, deriyek vekiriye bo têgihiştina baştir a têkiliya di navbera laş, ruh û aqilê mirovan de. Di dema pêş de jî, bi binêreke li ser pirs û hîkmetên dînî û zanîngeha nûjen, em li ser ev sê mifteyan şirove dikin.
Xew – Bingehê aramîya laşê
Di dîtina Îmam Sadiq (a.s.) de, xew sedema aramî û nûkirina laş e. Ev rastî niha jî bi hêz ji hêla zanistê tê piştrastkirin.
Xew sedemê nûbûnê hûcreyan, temîrkiriya teşt û hêzdayîna pergala parastinê ye.
Lêkolînên dawî nîşan didin ku xewê bi hêvî têkildar e bi kêmtir-stres bûn, başbûnê bîr û fêmkirinê.
Qur’ana Pîroz jî li vê tiştê îşaret dike:
«وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا»
(Û me xewa we ji bo aramî daye. — Sûreta Nebe, ayeta 9)
Axaftin – Asayîşa ruhê
Mirov xelatîye ku cihê wê di civakê de ye, û axaftin amûrê sereke ya têkiliyê ye.
Îmam Sadiq (a.s.) axaftinê sedema asayîşa ruhê dike.
Di psikolojiyê nûjen de jî vê tiştê piştrast kirin: axaftin li ser hest û pirsgirêkên xwe dike ku mirov ji tengî û bêdilî azad bibe.
Qur’ana Pîroz jî dibêje:
«وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»
(Bi mirovan bi gotinên baş re biaxivin. — Sûreta Beqere, ayeta 83)
Gotina Pêxemberê Mezin (s.x.a) û axaftina ew bi hêz û hêja yên ew bi hev û jî bi dushmanên xwe kir, nimûneyek e ku sözê nerm û xweş dikare ruhê mirovan bi aramî bike.
Bêdengî – Rahatîya aqilê
Li gor dîtina Îmam Sadiq (a.s.), bêdengî mifteya aramîya aqil e.
Ev tişt emê bîne bîr ku her gav bêdeng bûn dikare balans û asayîşa zihnî biparêze.
Lêkolînên zanistî nîşan didin ku bêdengî stres dikemîne û karê mêjî (brain) baştir dike.
Di cîhên bêhengî de aqil hêza zêdetir dibe bo fikir û biryarên rast.
Qur’ana Pîroz dibêje:
«وَفِی أَنفُسِکُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ»
(Di nav xwe de nişanên xwedê hene؛ ma tu nabînî? — Sûreta Zariyat, ayeta 21)
Di jiyana Îmam Elî (a.s.) de jî hinek nimûneyên hêja hene ku ew di rewşên giran de bi bêdengî û fikrkirinê biryarên rast û bijartekirinên xwe dike.
Têkildarî bi jiyana îro
Di cîhana lêhî û xezir a îro de, taybet bi ciwanan, hêwla ji bo aramîya laş, ruh û aqil zêdetir heye.
Teknolojî û torên civakî bi zêde bûnê xwe sedemê xistîna laşî, xewên kêmtir, stres û tûrîya zihnî bûn.
Hadîsa Îmam Sadiq (a.s.) emê bîne bîr ku xwedî qîmeta aramî û tevazûnê bin:
• xewê têr bo laş,
• axaftina baş bo ruh,
• û bêdengî bo aqil.
Lêkolînên nûjen jî dibêjin ku torên civakî û mobîl di xewê de têkiliyeke nebaş dikin, û jî sedema zêdebûna tensiyona civakî ye.
Di heman demê de, lêkolînên din jî dibêjin ku bêdengî û medîtasyon dikarin ev pirsgirêkan kem bikin.
Hadîsa Îmam Sadiq (a.s.) pîvanekî nûjen e di navbera zanîna dînî û zanyariyên zanistî de.
Ew nîşan dide ka bi riayetê hinek pîvanên hêsan — wek xewê têr, axaftina baş û bêdengî — dikare em jiyanek sax û aram bihev bikin.
Wekî Qur’ana Pîroz jî dibêje:
«أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
(Agah be! Tenê bi bîra Xwedê dilan aram dibin. — Sûreta Ra’d, ayeta 28)
