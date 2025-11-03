“Demirtaş ragihand: Aşti wateya xwe nîne heke ev merc ne bê têkirin”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Selahattin Demirtaş, siyasetmedarekî kurd ên Tirkîyeyê ku li zindana ye, di peyamek de raya xwe li ser rewşa aştiyê di Tirkîyeyê de ragihand. Ew got:
Ji ber ku çêk (şer) yasa û brayatiya xwe şikestî, diyar e ku pêşî her tiştî çêk nayê vekirin. Hêmû demê ew ê li ser yasa û hisa brayatiyê jî temaşe bike. Lê herwesa, li vê rewşê, tenê yek gava karîger û yeklaqeker hate kirin.
Di sala dawî de gelek hîngavên hatine kirin, wek dîtina çarçoveyên peymangirê, bangêxistina baxçeyê, vegerandina PKKê û şewitandina çêkên wan… lê ew hîngavên gihîştinê ne ku em nikarin bi awayekî piçûk ber bi hejmarê bibin. Hemû wan bi rêjeya xwe, di mînakî de, li ser pergal û pirsyarîya aştiyê di vê sala de pêşketina mezin hebû.
Herwesa, di rastiyê de pirsa serekeya vê rewşê, çêk tune ye, lê brayatiyê heye; çimkî çêk yasa û brayatiya xwe şikestîye. Rêzik e ku pêşî çêkê bê vekirin, lê hevre divê his û yasa ya brayatiyê jî temaşe bibe. Lê di vê rewşê de tenê yek hîngava karîger hate kirin.
Demirtaş jî pirs dike: Yasa li ku tê nivîsîn? Li meclîs? Na. Yasa li civak û di navbera gelan de tê pêk anîn, wate yasa ya brayatiyê divê pêşî her tiştî ji dil û wîjdan û agahdariyê ya gelê xwe were çêkirin.
Di derbarê dirêj de ew got: Heke sibê meclîs yasa ya brayatiyê pejirandinê, ew çi dike ku kurd û tirk birayek bibin, hev xweş bibin û pirsgirêkan çareser bibin? Belê, kurd û tirk brayek bibin, lê di encama gelek salan û sedsalan de çêkên dîrokî ya kurd û tirk hate kirin û hevkuştin. Divê ew pirsgirêk çareser bibe.
Hisa brayatiyê û xweşbînî di navbera kurd û tirk de, bi gelek hîngavên yekgirtî wek hatina ser mezara Atatürk, xwendina peymana brayatiyê di navbera kurd û tirk, rêxistina lîstikên hevpar, çûn ser mezarên Ahmed Xani û Mewlana, di Pal Alp Ersalan û Adnan Menderes de, û bernameya çandî û hunerî ya hevpar û tiştên din tê pêk anîn… lê hîç yek ji wan hate kirin.
Demirtaş wî jî got: Ew wek dostek ji aşti û brayatiyê di nav zindana de ew tiştan dît û xweşbûnên xwe hest kir, û di demê nivîsînê de dikare çav li ser Dr. Adnan Selçukî, şaredarê berê ya Amedê, bikê ku berî wî kesek çêkê zindana kir û ew xwêrgirtin û hêvî dît. Ev hestên wî berz dikin û hewlên wî dirêj dikin.
Demirtaş daxuyaniya xwe bi awayekî dawî qedandi:
Em dizanin û bawer in, û hewl didin: Aşti û brayatiya bê guman bi dawî tê de.
Selahattîn Demirtaş, siyasetmedarekî kurd a li zindana Edirneyê, di peyamekê de rewiya xwe ya li ser rêya aştiyê ragihand; ew ji kurdan û tirkan xwest ku li ser aştiya rastîn û wekhevîyê agahdar bin.
