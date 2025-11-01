“Xanî(Mal), qerargehê(baregeha) fermandehiyê ya jinê – modela sêyem”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Xanedarî, yek ji rolên herî qîmêt û tesîrkêş ên jinê di civakê de
Xanedarî tenê wateya rêvebirina karên rojane yên xane nîne; lê ew jî girêdayî parastina şeref, nirx û nasnameya malbat û civakê ye. Di çand û rûmeta Îran-Îslamî de, jin wekî stûna sereke ya malbat tê nasîn û xanedarî wê ne tenê karêkî sinorî ye, lê misiyonekî pîroz û girîng e.
1-Xanedarî wekî çavkanî
Xanedarî wateya afirandina cîhekî ewlehî, aram û tije ji mehebbet e. Jinê ku bi baldarî û evîn li karên xane tê xebitandin, hewceyên mîdî ya malbatê têne berdan û bingehên rûhî û hestî yên wan têne xurt kirin. Xaneyek ku ji hêla jinêkî bi şeref ve rêvebirî tê, cîhek e ku nirxên êxlaqî, hûrmêtê hevpar û mehebbet li wir hildibîn. Ev cîh ewlehî astengê mezin a perwerdeya sax û bûnê têkiliyên malbatî ye.
2-Ji aliyê şerefê mirovî
Xanedarî ya jinê wateya bilindkirina pozîsyona wê di civakê de ye. Heger hin kes ew rol sinorî bîne, rastiyê ev e ku jin di xane de wekî rêvebir, mamoste, şîrkar û parêzer dike. Ew bi perwerdeya zarokan, şêwazê civakî ya piştî ji nîşan dide û bi rêvebirina aborî ya xane, piştgirî û durustbûnê ya malbat dike. Ev rol şerefê jinê tê parastin û wê wekî beşek sereke ya pêşveçûna civakî tê nasîn.
3-Girêdan bi nirxên dînî
Di civaka Îslamî de, xanedarî ya jinê bi nirxên dînî jî girêdayî ye. Îslam jinê di pozîsyona bilind de dan û wê wekî dilê dijwar a malbat tê nîşandan. Xanedarî di vî çarçoveyê de wekî ibadet tê dîtin, ku jin bi kirina wê, ne tenê malbatê xwe, lê hemû civakê xizmet dike. Parastina sinora malbat, perwerdeya zarokan bi bingehên dînî û afirandina cîhekî sax û paqij, hemû jî beşek ji misiyona jinê li xane ne.
4-Şerbesti û xwedîkarî
Xanedarî ya jinê wateya serbesti û xwedîkarî ya malbat jî ye. Malbatan ku ji hêla jinên bi şeref ve rêvebirî têne rêkeftin, kêm di encamên civakî wekî talak, têkoşînên hevpar û anahiya êxlaqî de dijwarî dikin.
Di qada civakî de, jinê xwedixane mînakekî êxlaq û pîrozî ye. Ew bi rewez û tevgera xwe, nirxên bilind ên mirovî nîşan dide û wekî mînakek ji bo yên din kar dike. Şerefa jinê li xanedarî de dîyar dibe dema ku ew bi sebr, mehebbet û tedbîr, pirsgirêkan çêdike û malbat di rêya rast de rêvebirî dike.
Jinê ku bi evîn û peyman li xane û malbat xebitîne, xwe û civakê xizmet dike. Di çand û rûmeta Îran-Islamî de, ev rolê qîmêtê ji hêla jinê ve her demê hûrmêt û qîmetê wergirtibe. Jinê muslim dîtina pêşverû û cihadê xwe di xane de dike û ji hîç alğoyê rojavayî an şerqî re şîrokê naxwaze.
Ji ber vê yekê, xanedarî ya jinê ne karêkî hêsan e, lê misiyonekî pîroz û girîng e ku şerefê wê di civakê de parastin dike û bi pêşveçûna rûhî û
rûmetî yên malbat û civakê alîkarî dike.
Dwiya Peyam/
