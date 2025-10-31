Dîtina Ammar Hakîm bi Şêx Mufezal Seyfeddîn li Kerbelayê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Seyîd Emmar Hekîm, rêberê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, îro li bajarê pîroz ê Kerbelayê bi Şêx Mufezal Seyfeddîn, Sultanê eşîra Behre Îsmaîlî re civiya û axivî.
Ammar Hakîm, siyasî Iraqê, di Kerbelayê de bi Şêx Mufezal Seyfeddîn, Sultanê Bera Esmâîliyê, dîtin. Di Tuyîtêra xwe de wî got:
"Li Kerbelayê, kerem û şanê Huseyn (A.S.), ku xwîn ser şemşîr serkeftî dike, û ku nasname, armanc û bawerî li wir dijî, bi Sultanê Bera, Şêx Mefzûl Seyfeddîn, dîtim."
Ji bilî vê dîtinê, Ammar Hakîm bi namzêdanên Yekîtiya Hêzên Neteweyî yê Dewletî, şêx û serokên malbata Şerîfî, komên şêx û gelê qebleya Surwan Beni Hasan, û gelê Kerbelayê pîroz jî dîtinên cihê cihî kir.
Di vê peyamê de, Seyîd Emmar Hekîm tekez kir ku Kerbela sembola serkeftina xwînê li ser şûr û cihê krîstalîzekirina nasname û îdealên neteweyên dilsoz û azad e. Wî van civînan wekî nîşanek hevgirtina civakî û diyalogê di navbera peyrewên mezhebên cuda yên îslamî û komên cuda yên mirovan de, ku kokên wê li Kerbelayê ne, nirxand.
