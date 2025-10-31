  1. Home
Dîtina Ammar Hakîm bi Şêx Mufezal Seyfeddîn li Kerbelayê

1 November 2025
Dîtina Ammar Hakîm bi Şêx Mufezal Seyfeddîn li Kerbelayê

Seyîd Emmar Hekîm, rêberê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, li Kerbelayê bi Şêx Mufezal Seyfeddîn, Sultanê eşîra Behre Îsmaîlî re civiya. Wî ev civîn wek sembola hevgirtina neteweyî û olî nirxand û Kerbelayê wek cihê krîstalîzekirina nasname û îdealên neteweyên bawermend bi nav kir. Her wiha wî bi komek mezin û namzetên hilbijartinê re civînên cuda jî pêk anîn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Seyîd Emmar Hekîm, rêberê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, îro li bajarê pîroz ê Kerbelayê bi Şêx Mufezal Seyfeddîn, Sultanê eşîra Behre Îsmaîlî re civiya û axivî.

Ammar Hakîm, siyasî Iraqê, di Kerbelayê de bi Şêx Mufezal  Seyfeddîn, Sultanê Bera Esmâîliyê, dîtin. Di Tuyîtêra xwe de wî got:
"Li Kerbelayê, kerem û şanê Huseyn (A.S.), ku xwîn ser şemşîr serkeftî dike, û ku nasname, armanc û bawerî li wir dijî, bi Sultanê Bera, Şêx Mefzûl Seyfeddîn, dîtim."

Ji bilî vê dîtinê, Ammar Hakîm bi namzêdanên Yekîtiya Hêzên Neteweyî yê Dewletî, şêx û serokên malbata Şerîfî, komên şêx û gelê qebleya Surwan Beni Hasan, û gelê Kerbelayê pîroz jî dîtinên cihê cihî kir.

Di vê peyamê de, Seyîd Emmar Hekîm tekez kir ku Kerbela sembola serkeftina xwînê li ser şûr û cihê krîstalîzekirina nasname û îdealên neteweyên dilsoz û azad e. Wî van civînan wekî nîşanek hevgirtina civakî û diyalogê di navbera peyrewên mezhebên cuda yên îslamî û komên cuda yên mirovan de, ku kokên wê li Kerbelayê ne, nirxand.

Seyîd Emmar Hekîm
Kerbela
Şîeyên Behreyê
Mezheba Îsmaîlî
Şîeyên Îsmaîlî
Behre Îsmaîlî

