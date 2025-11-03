Rapora Vidyo| Serokê Giranqedrê Şoreşê: Çareseriya pirsgirêkên welêt, bixweşbûn e; xwediyê hêzê bibe li ser rêveberiyê, zanistî û leşkerî.
3 November 2025 - 20:57
News ID: 1746273
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Serokê Giranqedrê Şoreşê îro sibeh di hevdîtinê de bi xwendekaran û mamosteyan re got:Tenê rêya çareserkirina pirsgirêkên zêde û ewlekirina welêt, bixweşbûn e. Wekî wî axivî: divê welat hêzê xwe di rêveberiyê, zanistê, leşkerî û di hêvî û hîrsê karê de pêş bixe.
