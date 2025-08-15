Jin di dilê bûyerên girîng ên dîrokî de ne; Zeyneb (R.), damezrînera Kongreya Erbeînê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hocat-ul-îslam Mihemed cewad Rûdger, endamekî komê ya mistîsîzm û manewîyatê ya Enstîtuya Lêkolînê, di belgeyekê de nivîsî:
"Zeynebê Kubra (s.x) şexsiyeteke bêhempa û nimûneyeke mirovê perwerdekirî û risadar e ku di bin çenga mirovên bêkêmasî (me'sûm) de bilind bûye. Bi sebir û zanîna xwezayî, bi zanîna îlahî û şiyana îslamî, bi mêranî û cesaretê, ew gihîştiye asteke ku navê wê bi Îmam Huseyn (s.x) û serhildana Kerbelê ve hatiye qeydkirin. Wekî gotineke navdar: 'Kerbelê, heke Zeyneb (s.x) nebûya, Kerbelê nemabûya.'
Ew şexsiyeta ku cîhada îslamî bi hemû hebûna xwe fêm kir û tecrûbeya wê tecrûbeyeke cîhadî, bi taybetî cîhada ravekirinê ye. Ji ber vê, em dixwazin wê di şûna gotinên yek ji cîhadgerên mezin ê cîhada ravekirinê yê nûjen, Îmam Xameneyî, nas bikin û nas bikin, da ku ji bo hemû evîndarên şoreşê û nîzama îslamî bibe nimûneya cîhada vegotinê û ravekirinê."
Zanîna Zeynebê Kubra (s.x):
"Zanîna îlahî ya Zeynebê Kubra (s.x) di qada cîhada ravekirinê de, bi zîrekî û fêrbîniyê tevlihev bû û di hawîrdorekî tarî de wek çirakek ronahî da. Ev taybetmendî di helwest û gotinên wê de diyar e. Ev fêrbînî, bi dûrbînî û birêvebirina krîzê, bû sedema ku peyama serhildana Huseynî ne tenê qesra Yezîd hilweşand, her wiha heta dawiya dîrokê bêdawî bû."
Cîhada Vegotinê û Ravekirinê:
"Serokê mezin ê şoreşê got: 'Zeyneb cîhada ravekirinê wek cîhada vegotinê dest pê kir û nehêla ku vegotina dijmin serdest bibe. Îro jî vegotina Zeynebê Kubra (s) ya li ser Aşûrê di dîrokê de maye. Ev ders e: Heke hûn rastiyên civakê û şoreşê nevegînin, dijmin wê bêje.'"
Birîndariya Zeynebê Kubra (s) di Aşûrê de:
"Di hemû qonaxên Aşûrê de, Zeynebê Kubra (s.x) wekî weliyek îlahî bi mêranî û zîrekî xebitî. Ew ne bi awayekî bêplan ketibû nav bûyeran; her gav bi plan û biryarên xwe yên hişk tevdigerî. Ew ne tenê ji bo Îmam Huseyn (s.x) lê ji bo hemû îslamê xebitî."
Piştî dîlketinê (Damezrandina Kongreya Erbeinê):
"Çûna Zeynebê Kubra (s.x) ber bi Kerbelê di Erbeinê de, destpêka kongreyek cîhanî bû. Vê hereketê nîşan da ku divê em nehêlin dijmin bîra me ji bîr bike. Îro, Erbeina cîhanî, peyama Aşûrê ye ku ji devê Zeynebê Kubra (s.x) derketiye."
