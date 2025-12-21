“Ebdulletîf: Îddîayên hêzên bersivê yên bilez derbarê destwerdana leşkerî ya Misrê derew in”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Helwesta Misrê ya Li Ser Sûdanê: Xetên Sor û Agirbesta Mirovî
Wezîrê Karên Derve yê Misrê, Badr Ebdulletîf, bi awayekî zelal pozîsyona tund a Qahîreyê derbarê bûyerên Sûdanê eşkere kir.
1. Girêdana Ewlehiyê û Yekîtiya Sûdanê:
- Ewlehîyek Hevbeş: Ebdulletîf tekez kir ku ewlekariya neteweyî ya Misrê û Sûdanê bi awayekî rasterast bi hev ve girêdayî ye.
- Xetên Sor: Misr bi awayekî eşkere û bêşûredarî daxuyand ku:
- Ew li yekîtiya axa Sûdanê pabend in.
- Ew parastina saziyên neteweyî yên Sûdanê (bi taybetî artêş) diparêzin.
- Her hewldanek ji bo dabeşkirin an jêbirina parçeyek ji Sûdanê, ji “xetên sor ên Misrê” ne û divê neyê kirin.
2. Bexşandina Destwerdana Leşkerî ya Misrê:
- Redkirina Îddîayan: Ebdulletîf îddîayên Hêzên Bersiva Bilez (RSF) yên li ser destwerdana leşkerî an êrîşên hewayî yên Misrê li ser xaka Sûdanê wekî “bi temamî derew û bêbingeh” binav kir.
- Piştgiriya Misrê: Piştgiriya Misrê heta niha tenê siyasî û dîplomatîk bûye, ji ber ku ew her gav li kêleka “dewleta neteweyî” disekine û her hebûneke paralel (wekî RSF) red dike.
3. Tevgera Misrê ya ji bo Aştî û Çareseriya Siyasî:
- Agirbesta Mirovî: Misr niha bi awayekî cidî dixebite ku agirbesteke mirovî bi dest bixe da ku şer rawestîne.
- Hemkarî: Aliyê Sûdanî (bi taybetî li dora bajarê El-Faşer ku pevçûnên dijwar lê hene) ji bo peydakirina korîdorên ewle ji bo sivîlan amade ye ku hevkariyê bike.
- Têkilîya Navneteweyî: Misr bi endamên Grûpa Çaralî ya Navneteweyî (Misr, Erebistana Siûdî, Emîrî û Amerîka) re têkiliya xwe didomîne da ku ji bo agirbesta mirovî zeviyek biafirîne.
- Armanca Dawî: Armanc ew e ku agirbesteke mirovî rê li ber rawestandina daîmî ya pevçûnan û destpêkirina proseseke siyasî ya berfireh veke, ku tê de “tu aliyek neyê paşguhxistin û bêyî destwerdana derveyî, xelkê Sûdanê wê çarenûsa welatê xwe diyar bikin.”
Diyar e ku Misr rewşê wekî gefek rasterast ji bo ewlehiya xwe dibîne û li dijî her hewldanek ji bo dabeşkirina Sûdanê bi dijwarî disekine.
