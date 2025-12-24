Îravanî li civîna Konseya Ewlekariyê ya NY li ser Biryara 2231 ji Nûnera Amerîkî re got:Em li muzakereyeke adil digirin, lê em paç nedin(teslîm nabin)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Kurte û Analîza Helwesta Îranê li Neteweyên Yekgirtî (Li gorî Daxuyaniya Îrevanî)
Ez spas dikim ku we ev agahiyên girîng ên li ser helwesta Îranê li NY ji me re parve kirin. Ev helwesteke bihêz e ji aliyê nûnerê Îranê ve wek bersivek bo daxuyaniyên nûnera Amerîkayê.
Li gorî nivîsa ku we pêşkêş kir, kurte û analîza rewşê wiha ye:
Bersîva Îranê li NY (Li hemberî daxuyaniyên M. Ortagus):
Emîrseyîd Îrevanî, balyoz û nûnerê daîmî yê Îranê li Neteweyên Yekgirtî, bersiv da daxuyaniyên Morgan Ortagus (nûnera Amerîkî). Ortagus gotibû ku Washington tenê amade ye ji bo muzakereyên rasterast û ku Tehran “mafê tijîkirina uranyumê li welatê xwe nîne”.
Xalên sereke yên bersiva Îrevanî:
1. Pêşwazîkirina Danûstandina Adil: Îran “her danûstandineke adil û watedar” pêşwazî dike.
2. Beravadana “Tijîkirina Sifir” (Enrichment Zero) bi NPT: Îsrar û israra Amerîkayê li ser siyaseta “Tijîkirina Sifir” bi awayekî tam dijî mafên Îranê ye wekî endamekî Peymana Ne-Belavkirina Çekên Nukleerî (NPT).
3. Nebûna Dilsoziya Amerîkayê: Ev nêzîkatî nîşan dide ku Amerîka “li pey danûstandinên adil nîne, lê dixwaze niyeta xwe ya ji berê ve diyarkirî li Îranê ferz bike”.
4. Nebûna Teslîmbûnê: Komara Îslamî ne wê li ber zext û gefan radest bibe, ne jî wê rê bide ku li qada navneteweyî were gefkirin.
________________________________________
Daxuyaniya Tevahî ya Îrevanî li Encumena Ewlekariyê (Derbarê Biryara 2231)
Îrevanî di destpêka axaftina xwe de, helwesta Îranê li hemberî lidarxistina civîna Encumena Ewlekariyê di bin sîberka Biryara 2231 de bi awayekî zelal diyar kir:
1. Nerazîbûna Dijwar: Îran bi helwesta hevpeymanên xwe yên Rûs û Çînî re li hev e û bi tundî dijî lidarxistina vê civînê ye.
2. Dawîbûna Eskerî ya Biryara 2231: Biryara 2231 ya Encumena Ewlekariyê bendekî bi dawîkirinê (Sunset Clause) yê eşkere, aşikar û xweser hebû.
3. Dawiya Bandora Hiqûqî: Ev biryar di 18’ê Çileya 2025’an de bi dawî bûye û ji wê rojê ve, her bandora wê ya hiqûqî an wezîfeya bicihanînê winda kiriye.
4. Nebûna Mîsyonek Ji bo SC: Li ser vê bingehê, ji bo Sekreterê Giştî mafê raporkirinê nîne, ji bo Encumena Ewlekariyê mafê gotûbêjkirinê nîne, û bingehek hiqûqî ji bo civînê di bin rojeva “Ne-Belavkirinê” de nîne.
5. Binpêkirina Qanûnan: Her hewldanek ji bo lidarxistina civîneke wiha, binpêkirina eşkere ya qaîdeyên navxweyî yên Encumenê ye.
6. Bêbingehiya Îddîayan: Her hewldanek ji bo îddîakirin an “têgihîştina berdewamî ya bicihanînê” (çi bi referansa nota fermî ya Serokê SC (S/2016/44) be an jî bi referansên nezelal ên li ser “rojnîgbûna mayînde”), bêbingeh û xapînok e û “xerabkariyek eşkere ya destûr û pêvajoyên Encumenê” ye.
Bi kurtasî, Îran bawer dike ku civîna dawî ya Encumena Ewlekariyê bê qanûnî ye ji ber ku Biryara 2231 dema qedandina xwe derbas kiriye, û îsrarê Amerîkayê li ser “Tijîkirina Sifir” hewldanek e ji bo ferzkirina îradeya siyasî li şûna muzakereyeke adil.
Serokê Birêz,
Wekî Komara Îslamî ya Îranê, em dixwazin spasîya xwe ya herî kûr ji Komara Gel a Çîn û Federasyona Rûsyayê re ji bo helwesta wan a li gorî prensîb û pabendbûna wan a dilsoz di seranserê Plana Çalakiya Hevpar a Berfireh (JCPOA) de bêjin. Her wiha, em ji Cezayîr, Pakistan û endamên din ên Konseyê yên ku helwesteke prensîb û serbixwe nîşan dan, spas dikin.
Ya ku em îro şahidê wê ne, ne cûdahiyek ji naskirinê ya meşrû ye; ew hewldanek xerab e ji bo tahrîtkirina keyfî ya Biryara 2231, belavkirina sîtemkar a agahiyên sexte li ser bernameya nukleerî ya aştiyane ya Îranê, û xerabkariyek ji bo karanîna vê Konseyê ji bo berjewendiyên siyasî yên teng.
Di vê çarçoveyê de, ez dixwazim van xalan ji we re ragihînim:
Yekemîn, kokên rewşa heyî zelal in; ew ne ji nişka ve derketiye ne jî di valahiyê de hatiye çêkirin. Ev rewş encama vekişîna yekalî ya Amerîkî ya ji JCPOA di sala 2018-an de, berdewamiya ne-cîbicîkirina pabendiyên sê meqamên Ewropî, û paşê êrîşên leşkerî yên Amerîka û rejîma Siyonîst li dijî navendên nukleerî yên aştiyane yên Îranê ye. Ev şerê êrîşkar ku ji hêla Amerîka û Israîlê ve hatî destpêkirin, di nav de êrîşên kiryarî li dijî saziyên ku di bin garantîya Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî (IAEA) de ne, binpêkirina Xala 2, Paragraf 4 ya Destûra NY ye û êrîşeke rasterast li dijî rejîma Belavnekirina Çekên Nukleerî (NPT) e.
Rewş ji ber îtirafa eşkere û giştî ya Serokê Amerîkî, ku endamekî daîmî yê NPT ye, xirabtir dibe; ev îtiraf piştrast dike ku Waşington serokatiya, rêvebirin û hevrawaza vê şerê êrîşkar kiriye. Hewldanên wan ên ji bo meşrûkirina van kiryarên derveyî qanûnê bi îstîfade ji şîrovekirina xelet a Xala 51 ya Destûrê an îdiaya “tehdîda nêzîk” bê bingeh in û wekî yek ji xirabkariyên herî xeter ên hiqûqa navneteweyî di dîroka nûjen de têne dîtin. Xala 51 ya Destûrê, xwe-parastinê tenê wekî bersivek ji êrîşek çekdarî ya rastîn, ne li hemberî tehdîdên potansiyel an îhtîmalî, meşrû dike.
Ji heman rengî, bêdengiya an jî pejirandina nerasterast a Sê meqamên Ewropî li hemberî van kiryarên êrîşkar xemgîn e. Niha tu meşrûiyeta wan ji bo behskirina normên belavnekirina çekên nukleerî an jî fikarên li ser yekbûna rejîma belavnekirina wan nemaye.
Ya duyemîn, Komara Îslamî ya Îranê her dem endamekî berpirsyar û pabendê Peymana NPT ji sala 1970-an vir ve bûye. Îran, ji ber sedemên qanûnî, exlaqî û doktrînî, her tim çekên komkujiyê red kiriye; ev helwest her dem di astên herî bilind de hatiye pejirandin. Tevî dorpêçkirinên neqanûnî, sabotaj, kuştina zanayên nukleerî û êrîşên çekdarî, Îran bernameya xwe qet ber bi armancên leşkerî ve nagerîne. Bernameya Îranê bi rengekî bi tevahî aştiyane maye û di binî rejîma verastkirinê ya herî berfireh de ye ku ji bo tu dewletek ne-nukleerî tê sepandin. Lê belê, rolan bi sitemkarî hatine guhertin: Mexdûr wekî sûcdar tê nîşandan, Îran tê cezakirin, û kesên ku êrîşî saziyên nukleerî yên di bin garantîya IAEA de dikin, bênecerabûnê dibînin. Ev standarda ducarî bi awayekî cidî yekbûn, prestîj û otorîteya rejîma belavnekirina giştî ya belavbûnê lawaz dike.
Tevî van mercan û binpêkirinên giran, Îran bi niyeta baş tevgeriya û hevkariya xwe bi IAEA re domand. Di 9-ê Îlonê de, Wezîrê Karên Derveyî yê Îranê li Qahîreyê peymana têgihiştinê bi Rêveberê Giştî yê IAEA re îmze kir; ev gav ji hêla IAEA û gelek welatan ve wekî gaveke erênî hate pêşwazîkirin. Paşê, Wezîrê Karên Derveyî li vir, li New Yorkê, pêşniyarên din pêşkêş kirin. Hemû ev hatin paşguh kirin. Fransa û Îngiltere, li şûna dîplomasiyê, rêya zêdekirina tansiyonê hilbijartin û li gorî fermanên Washingtonê tevgeriyan, hewlên dîplomatîk ên berpirsyar ên ku ji hêla Çîn û Rûsyayê ve hatin pêşkêş kirin asteng kirin. Digel vê yekê, wan bi awayekî xirab tevgeriya bi danîna biryarek din li Lijneya Ewlekariyê di Mijdara 2025-an de bi armancên siyasî û gefên ku endam bibinî ji bo piştgiriya wê, paşguhkirina hevkariya constructive ya Îranê bi IAEA re û bi awayekî sitemkarî rastiyên bingehîn paşguh kirin. Ev kiryar ne ji bo çareserkirina kêşeyê, lê ji bo afirandina kêşeyê hatin kirin û bi bandor dîplomasî û lihevkirina Qahîreyê bi dawî anîn.
Ya sêyemîn, derbarê îddîayên li ser çalakbûna mekanîzmaya “paşvekişandinê” an “ji nû ve sepandinê” ya biryarên dorpêçkirinê yên ku bi dawî bûne, helwesta Komara Îslamî ya Îranê zelal, domdar e û di nameyên fermî yên ji Sekreterê Giştî û Serokê Konseyê re jî hatiye tomarkirin. Ev helwest ji hêla endamên din ve, nemaze Çîn û Rûsya ve, bi awayekî eşkere hatî destnîşankirin.
Sê meqamên Ewropî bi awayekî berdewam û eşkere qebûl kirine ku ji sala 2018-an vir ve ji cîbicîkirina erkên xwe yên bingehîn kêm mane, ji ber vê yekê ew ji bo serîlêdana mekanîzmeke weha tu meşrûiyeta qanûnî nînin. Wekî din, bêdengiya prosedurel a Konseyê di meha Îlonê de ne vê kêmasiya bingehîn piştrast dike û ne jî wê rast dike. Konsey ji bo ku were dîtin ku şert û mercên qanûnî yên ji bo mekanîzmaya “paşvekişandinê” pêk hatine, tu tespît nekiriye. Li gorî hiqûqa navneteweyî, prosedurên xelet an betal nikarin maf an erkên qanûnî biafirînin.
Ez dixwazim careke din helwesta Komara Îslamî ya Îranê bi gotinên herî eşkere ragihînim: Biryara 2231 di 18-ê Çiriya Pêşîn a 2025-an de bi awayekî daîmî bi dawî bûye. Ji wê rojê ve, hemî rêzikname, tedbîr û sînorên têkildarî mijara nukleerî bi awayekî daîmî bi dawî bûne, Konseya Ewlekariyê lêkolîna xwe ya li ser mijara nukleerî ya Îranê bi dawî aniye û rojeva “Belavnekirinê” hatiye rakirin. Her hewldanek ji her dewlet an saziyek ji bo vejîn, şîrovekirina ji nû ve an sepandina van rêziknameyên bi dawî bûyî vala û betal e û wekî xerabkariyek eşkere ya destûrzanîn û pêvajoyên vê Konseyê tê dîtin.
Ya çaremîn, Komara Îslamî ya Îranê bi tevahî pabendî dîplomasiya li ser bingeha prensîb û muzakereyên rastîn dimîne. Îran dê qet li ber zorê, tirsandinê an zexta siyasî teslîm nebe. Niha berpirsyarî dikeve ser Fransa, Îngiltere û Amerîkî ku rêyên xwe rast bikin û gavên pratîk û pêbawer ji bo avakirina baweriyê bavêjin. Prensîbên bingehîn ên JCPOA ne nîqaşbar in û derbasdar dimînin: Di hemberî garantiyên verastbar ên ku bernameya nukleerî ya Îranê bi tevahî aştiyane ye, divê mafên Îranê di bin NPT de (di nav de mafê zêdekirina uranyumê) bi temamî bêne naskirin, hemî dorpêçkirin bêne rakirin, û aboriya Îranê were normalîzekirin û bikeve nav pergala bazirganiya navneteweyî.
Ev prensîb hîn jî bi tevahî pêkan in û dikarin bingehek xurt ji bo danûstandinên nû ava bikin. Armanca bingehîn neguheriye: bernameya nukleerî ya Îranê divê bi awayekî aştiyane bimîne, û Îran amade ye ku vê garantiyê bide. Heke Fransa û Îngiltere dixwazin li pey gotinên xwe yên dîplomatîk bisekinin, divê Washingtonê teşwîq bikin ku vê rêyê bişopîne. Heke di şûna wê de, ew ê siyaseta têkçûyî ya Waşingtonê ya “Sifir Zêdekirin” bidomînin û mafên neguhêz ên Îranê di bin NPT de red bikin, wê hingê dîplomasî bi rastî jî dê were qedandin. Referansa hilbijartî ya Destûra NY û şopandina nêrîna “Aştî bi Rêya Hêzê”, tenê hiqûqa serweriyê lawaz dike û wê bi qanûna daristanê diguhere.
Di dawiyê de, Serokê Birêz, ez dixwazim ji endamên ne-daîmî yên Konseyê, Encûmenê Cezayîr, Guyana, Komara Koreyê, Siyera Leon û Slovenya re spas bikim û serketinê ji bo dawiya du salên wan ên endamtiyê pîroz bikim. Em bi taybetî ji Cezayîr û Guyanê spas dikin ji bo behrêrîya wan a prensîb û serbixwe di dema endamtiya wan de.
Spas dikim, Serokê Birêz.
