Propagandaya nû ya Katz û Netanyahu li dijî Îranê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wezîrê Şer ê Îsraîlê Yisraîl Katz got, "Hêza Hewayî ya Îsraîlê xwedî şiyana biryarên dijwar û bêtirs e ku dijminên me li her deverê hedef bigire."
Wî got, "Tiştê ku di 7ê Cotmehê de qewimî dê dubare nebe û em ê rê nedin gefên li dijî Îsraîlê û em israr dikin ku dewleta Lubnanê neçar bikin ku Hizbullah û Hamasê bêçek bike."
Katz got, "Ajansên ewlehiyê pêşketinên Îranê bi baldarî dişopînin û me biryarek bêhempa daye ku şiyanên stratejîk ên Îranê hedef bigirin, û hêza me ya hewayî di vê destkeftiyê de rolek girîng lîstiye."
Serokwezîrê Îsraîlê Benyamin Netanyahu got, "Me rûyê rojhilatê Nînewa guhertiye û me destkeftiyên girîng bi dest xistine ku dê bandorên herêmî û navneteweyî hebin."
Netanyahu got, "Dijminên me dê bedelên giran bidin ger êrîşî me bikin. Bi saya pîlot û balafirên me yên girîng, me li ezmanan serdest bûye û me kariye du gefên ji Îranê pûç bikin." Gefa nukleerî û gefa mûşekên balîstîk.
Şîrov :Cenabê Katz heka ti rast dibejî li Şerê 12 Rojande li dijî gele Îrane we pek anî heka wun bi tenebun 37 Dewletan Arîkaren we nebona wenedişîya lihemberî Komara Îslamî rawestin û li dawiyeda we ji erbabe xwe darxwesta ateşbese kir wun dizanin Komara Îslamî çi anî sere we kemtir zirta bidin.
