Şevê Çilê Aîna rastîn a Kurdistanê di şevê herî dirêj a salê de؛ ji dûrê kursî heta adatên xwepayvî tiştên cîranî.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- ji Kolsum Mumînî - Emîr Sadikî, pisporê gerîgeriya mîrateya çandî ya parêzgeha Kurdistanê, di derbarê adet û kevneşopiyên Şeva Yeldayê li parêzgehê de wiha got:
“Şeva Yeldayê, ku li Kurdî jê re «Şevê Çilê» jî tê gotin, li parêzgeha Kurdistanê jî wekî deverên din ên Îranê, xwedî girîngiyeke mezin e. Ev şev, şeva herî dirêj a salê û xala destpêka vegera ronahî û germiya rojê ye. Gelê herêma Kurdistanê bi cîhanîna komek ji bîrûbaweriyên kevnar, vê şevê vediguherînin cejna ronahiyê, hevgirtin û hêviyê. Li Kurdistanê, ev şev ne tenê şevrûniştineke asayî ye, lê xuyabûna girêdana kûr a malbatî û veguhastina devkî ya çandê ji neslên berê bo neslên nû ye.”
Wî zêde kir: “Ev cejn kokên xwe yên kûr di esatîr û baweriyên kevnar ên Îranî de hene ku bi adet û rêsmanên taybet ên herêma Kurdistanê re hatine tevhevkirin û nasnameyeke bêhempa standiye. Yalda li Kurdistanê, nûkirina peymanekê bi xwezayê û baweriya bi serketina ronahiyê li ser tarîtiyê ye, ku di tevahiya dîroka vê welatî de girîngiyeke mezin daye.”
Sadikî diyar kir: “Ev şev ne tenê bûyereke stêrnasî ye; lê belê cihê zêdekirina girêdanên kûr ên malbatî, nûkirina peymanê bi kevneşopiyên kevnar re û nîşandana hevgirtin û fedakariyê di civakê de ye. Ji coş û heyecana lihevhatinê ji bo hilbijartina mêvandarê heta tiştên bêhempa yên ser sifrê, «Şevê Çilê» ya Kurdistanê mînakê herî berbiçav e ji bo parastina nasnameya çandî û veguhastina nirxan ji nisekî bo nisekî din di nava sermaya zivistanê de.”
Civîna Malbatî: Navenda Girîngiya Şevê Çilê
Li gorî pisporê gerîgeriya Midûriyeta Giştî ya Mîrateya Çandî ya parêzgehê, navenda sereke ya merasîmên Yeldayê li Kurdistanê, civîna hemû endamên malbatê, heta xizmên dûr jî, li mala mezintirîn endamê malbatê ye, ku bi gelemperî bapîr an dapîr e. Ev kombûn, ku carinan heta sibehê didome, hemî kes hewl didin ku heta berbanga rojê şiyar bimînin, ku ev nîşana berxwedanê li hemberî tarîtiyê û bendewariya ji bo rojên ronîtir e.
Sadikî diyar kir: “Taybetmendiyeke din a vê şevê, kombûna malbatan bi lihevhatineke pêşwextî ye, bi awayekî ku bi gelemperî hefteyek berê tê diyarkirin ku îsal mêvandariya wê dikeve stûyê kê endamê malbatê.” Di malbatên ku bav hêj sax e, zarok bi bûk û zewacan re li kêleka wî dicivin. Lê esasa esasî, bêyî ku li dorê were, li ser kombûna çend malbatan li kêleka hev ava ye.
Pisporê gerîgeriya parêzgehê destnîşan kir: “Rûniştina dora Kersiyê, ku bi fêkî û araqçîn (pişkiyat) hatiye xemilandin, yek ji adetên sereke yên vê şevê ye û wekî dilê germ ê malê di sermaya zivistanê de tê hesibandin.”
Adetên Taybet ên Aşpêjxane(mutfeqê) û Sifreya Şevê Çilê li Kurdistanê
Sadikî, balê dikişîne ser sifrê “Şevê Çilê” li Kurdistanê ku xwedî tam û pêkhateyên bêhempa ye, wiha got: “Hin ji van tiştan ku mehan berê tên amadekirin, di nav wan de Kalek Tûriş (Keleka Tûj) heye, ku kesên Sineyî mehan berê, ji bo amadekirina vê, xiyarên biçûk ên gundê Serab Qamişê dixin nav sirkê da ku ji bo vê şevê “Kalek Tûriş” ku yek ji pêkhateyên sereke yên sifreyê ye, amade bibe. Ûyanû, komên tirî ne ku mehan berî zivistanê, tên têlkirin û ji banê jêrzemînê an sîwanan tên daliqandin da ku ji bo vê şevê ziwa bibin.”
Adetên Xweş û Çanda Hevparî (Hevjiyîn)
Sadiqî yek ji bedewtirîn aliyên “Şevê Çilê” wekî çanda hevgirtina civakî di vê şevê de binav kir û got: Yek ji adetên herî xweş ên vê şevê “Kase Hawsā” ye. Di vê adetê de, cîran ji xwarina ku amade kirine ji hev re diyariyê dibin.
Wî adeteke din a vê şevê di nav xelkê vê herêmê de wekî bal kişandina li ser hewcedaran û dayikên ducanî destnîşan kir û got: “Heke malbatek xwedî şiyana darayî ji bo lidarxistina merasîmê nebe, yên din şîvê ji wan re dibin. Herwiha, heke jineke ducanî li cîran an jî xizmên wan hebe, “Kalek Tûriş” ji bo wê bi awayekî bêguman tê amadekirin û tê şandin.”
Lîstik û Şahîbûnên “Şevê Çilê”; Ji Lîstika Corabê(Gorê) heta Dûz û Mêçesipandinê
Sadikî got: “Li kêleka sifrên rengîn û çîrokên bapîran, beşa herî coşdar a Şevê Çilê li Kurdistanê lîstikên komî pêk tîne. Ev şahîbûnên ku ji demeke dirêj ve di nav mirovan de belav bûne, ne tenê ji bo kêf û kenê, lê ji bo afirandina hevgirtin û nêzîkbûna zêdetir di navbera endamên malbatê û cîranan de tên lidarxistin.”
Wî zêde kir: “Di Şevê Çilê ya Kurdistanê de, şahîbûna sereke “Gorewa” an lîstika bi gorab (sock-playing=gûreşe= dest pelawanîye) e; lîstikeke komî ya bi coş ku hemî mêvan beşdarî wê dibin û kêf û keniya wê heta demjimêrekî şevê didome. Piştî wê, lîstika kevneşopî “Dûz” an “Çûz” bi nok û fasûlyeyan û mêçesipandin (arm wrestling) li kêleka Kersiyê qada germ a malê tije bi şahî tijî dike.”
Çîrok, Helbest û Fêkiyên Weşandinê Ji Germê
Sadiqî destnîşan kir: “Di paşerojê de, piştî xwarina şîvê, kalên malbatê dest bi çîrokbêjî, gotina metelok û efsaneyên kevnar dikirin. Îro ev adet li gundên parêzgehê maye û bapîr û dapîr çîrokên wekî “Xatûna Zimeherî” ji neviyên xwe re vedibêjin. Di paşerojê de, xwendina Şahname, Gulistan, Bostan û Îskendername jî resm bû. Dûv re dor tê tanîna şiriniyan û hişkayiyan ku di nav wan de mîjê ziwa, pelê behîv, pelê zorokê, tovê zorokê yê ku bi sumaq hatiye germkirin, tutya ziwa, tovê kundir û gendemrêjandî ku bi hingivê (bi şeklê gogên bi
çûk) hatiye tevhevkirin, hene.”
Pisporê gerîgeriya Mîrateya Çandî ya parêzgehê destnîşan kir: “Fêkiyên sereke yên Şevê Çilê piyaz (zehter), sêv, behîv, beq, hinar û “Anû” ne.”Wî di dawiyê de got: “Xwarina piyazê di vê şevê de, nîşana weşandina demsala germê û pêşwazîkirina zivistanê ye û li gorî baweriyên herêmî, laş ji nexweşiyên zivistanê re xurt dike.”
Wateya Kûr a Şeva Çilê li Kurdistanê
Merasîma “Şevê Çilê” li Kurdistanê, ji şahîyeke adetî wêdetir, nîşana parastina nasnameya çandî, israrkirin li ser cihê malbatê û veguheztina hikmeta bav û kalan e. Ev şev, fursetek e ku gel di bin siya şeva herî dirêj a salê de, bi civîn, çîrokbêjî û muzîkê, tarîtiyê radestî ronahiyê bikin û ji bo şînayiya dîsa ya xwezayê di biharê de amade bibin.
Merasîma “Şewel” li Kurdistanê, ne tenê rûmetdayîna bûyereke stêrnasî ye, lê belê parastina mîrateya devkî û civakî ye ku ji nifşekî bo nifşekî ve, girêdana di navbera Kurd û axa wî de xurtir dike. Ev cejn, bi xwarinên xwe yên sembolîk û civînên germ, dersên hêviyê, berxwedanê û hezkirina ji bo hevdu di şeva herî sar a salê de digihîne.
