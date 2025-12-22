  1. Home
Piştgiriya PDK ji Bafil Talebanî jibo bidestxistina posta serokkomartiya Iraqê

22 December 2025 - 23:42
News ID: 1765003
Endamê Desteya Kargêr a Polîtboroya PDK got ku ev partîya piştgiriyê dide berbijariya Bafil Talebanî jibo posta serokkomartiya Iraqê.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hişyar Zêbarî,  Endamê Desteya Kargêr a Polîtboroya PDK got ku tevî piştgiriya PDK ji berbijartiya Bafil Talebanî, pirsgirêkên wekî şarezanebûna wî ser zimanê erebî û bawernameyên xwendinê yên wî nehiştine ku ew ji aliyê iraqiyan ve were pejirandin.

Zêbarî got ku beriya hilbijartinan, me rêkeftineke baş bi YNK re hebû lê wan dem derbas kirin û niha rew guheriye û em cuda li ser mijara pêknaîna kabîneya Hikûmeta Herêam Kurdistanê û hikûmeta Iraqê gotûbêjan dikin.

Serepeyv

HERÊMA KURDISTANÊ IRAQ PDK YNK  BAFIL TALEBANÎ HIŞYAR ZÊBARÎ

