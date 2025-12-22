Piştgiriya PDK ji Bafil Talebanî jibo bidestxistina posta serokkomartiya Iraqê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hişyar Zêbarî, Endamê Desteya Kargêr a Polîtboroya PDK got ku tevî piştgiriya PDK ji berbijartiya Bafil Talebanî, pirsgirêkên wekî şarezanebûna wî ser zimanê erebî û bawernameyên xwendinê yên wî nehiştine ku ew ji aliyê iraqiyan ve were pejirandin.
Zêbarî got ku beriya hilbijartinan, me rêkeftineke baş bi YNK re hebû lê wan dem derbas kirin û niha rew guheriye û em cuda li ser mijara pêknaîna kabîneya Hikûmeta Herêam Kurdistanê û hikûmeta Iraqê gotûbêjan dikin.
