Rojnamevanek Amerîkayî ku hukûmeta Jolanî rexne dikir, hat girtin û birin cihêkî ku nayê zanîn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hêzên hukûmeta Colanî, rojnamevanê Amerîkayî û kesayetek navdar a medyayê ya Sûriyê, Bilal Abdulkerîm, li bajarê El-Bab (bakurê parêzgeha Helebê) girtin û bo cihêkî nenas guhêztin. Ev çalakî, xemgîniyên li ser zextkirina rexnegiran û sînorkirina azadiya medyayê zêde kir.
Li gorî çavkaniyên herêmî, ew roja borî di dema nimêja di nêzîkê Mizgefta El-Fetih de hat girtin. Şahidan gotin ku du erebeyên leşkerî cihê bûyerê dorpêç kirin û paşê wî birin cihêkî ku nayê zanîn.
Heta vê demê, tu daxuyaniyek fermî ji aliyê saziyên ewlehiyê an jî hikûmeta Sûriyê li ser sedema girtinê an cihê girtîgehê nehat weşandin.
Bilal Abdulkerîm ku ji sala 2012’an ve li Sûriyê bû, di sala 2020’an de jî ji ber rexnekirina rêbazên Hikûmeta Heyeta Tehrîr el-Şam, bi serokatiya Ehmed El-Şer‘a (Ebu Muhammed El-Colanî), ji bo zêdetir ji şeş mehan hatibû girtin.
Piştî hilweşîna hukûmeta Beşar Esed di Kanûna 2024’an de, wî destpêkê hukûmeta nû piştgirî kir, lê ji nîvê sala 2025’an ve rexneyên wî li dijî êşkence, windabûna bi zorê, girtinên bê-dadgeh û îdamên firaqedadayî zêde bûn.
