Wezîrê Derve yê Îranê di dîplomasîya Amerîka de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Seyîd Ebas Eraqçî di hesabê xwe yê taybet de li ser tora civakî ya X (Twitter), di bersivê de li parastina nûnerê Amerîkayê li Rêxistina Neteweyên Yekgirtû, bi awayekî kînî dîplomasiya bi vê şêwazê ji aliyê Amerîkayê ve bi vî rengî pênase kir:
“Em amade ne ji bo danûstandinên bi wate, lê hûn mafên xwe yên fermî yên nînavneteweyî ji bîr bikin; ev sepandin e, ne danûstandin û ne jî danûstandina bi wate.”
Eraqçî daxuyanî kir:
“Hemû cîhan dizane ku em di nav danûstandinan de bûn ku Amerîkayê biryar da ku êrîş bike li gelê me û dîplomasiyê têk bibe. Em jî heman tişt kir ku em her tim dikin; wan ên ku êrîş kirin li ser me, em wan têk şikandin û karên wisa kirin ku ji kiryarên xwe poşman bibin.”
Wezîrê derve yê Îranê, bi îşare kirin ku
“‘Dergehê dîplomasiyê vekirin’ wateya şandinê firkên bombavêj û şanazîkirina şert û şertên têkçûnê nîne,”
li ser vê yekê teqez kir:
“Di şûna şert û şertên li cîhanê de, bi dilsozî û bi serbilindî bi dîplomasiya rastîn re berê xwe bidin.”
