HSD:Dewleta Sûriyê nikare komên çekdar ên di bin fermandariya xwe de kontrol bike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Nûnerê Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (QSD) li Şamê ragihand ku danûstandinên di navbera Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (QSD) û hikûmeta Sûriyeyê de dê berdewam bikin, lê destwerdana biyanî û nebûna kontrola Şamê li ser komên çekdar ên girêdayî wê, pêvajoya gihîştina peymanan asteng kiriye.
Ebdulwehab Xelîl di hevpeyvînekê de bi RUDAW re got: Hikûmeta Sûriyeyê nikare komên çekdar ên di bin fermandariya xwe de kontrol bike û ev cara sêyemîn e ku peymana dualî ji hêla van koman ve tê binpêkirin.
Wî hişyarî da ku ev tedbîr bandorek neyînî li ser peymanan dikin û got jî: Di demekê de ku danûstandinên di navbera QSD û rêveberiya xweser de bi hikûmeta demkî ya Şamê re berdewam dikin, ev kom ji bo bidestxistina tawîzên siyasî êrîşan dikin. Ger ev pêvajo berdewam bike, peymana 10ê Adarê dê têk biçe.
Xelîl tekez kir ku Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê ji bo danûstandinên bi hikûmeta Sûriyeyê re pabend dimînin.
Wî her wiha got: "Me her tim tekezî li ser pêwîstiya agirbesteke demdirêj kiriye da ku peymana 10ê Adarê were bicîhanîn û pêvajoya siyasî pêşve biçe. Helwesta QSDê zelal e, û ew jî ew e ku pabendbûna bi vê peymanê re berdewam bike û divê hikûmeta Şamê pabendî wê be."
Di heman demê de, li gorî SANAyê, duh li gelek taxên Helebê di navbera hêzên hikûmetê û QSDê de bi karanîna hawan, roketavêj û çekên giran pevçûn çêbûn, ku di encamê de du sivîl hatin kuştin û 15 kesên din jî birîndar bûn.
Tags
Qasd
Hêzên Sûriyeya Demokratîk
şerê navxweyî
Sûriyê
Ehmed El Şe’ra
