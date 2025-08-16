Rola Erbaînê di Bingehînkirina Îmanê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ragihand ku Erbaîn, ku roja çilêmin piştî şehîd bûnê Îmam Hûseyn (s.x) li Kerbelayê ye, ji dirêj demê di çanda şîî de cihê girîng û taybetî heye. Ev roj ne tenê rojeka dînî ya ji bo xemgînî ye, lê her weha wekî semboleke berxwedan, nûkirina peyman û bingehînkirina îmanê di dilan de tê nasîn.
Têkiliyeya Erbaînê bi Bingehînkirina Îmanê:
1. Bîranîna Eşûrê: Erbaîn fursêtê ye ji bo bîranîn û jîyanî kirina peyama Eşûrê. Peyama Eşûrê peyama dadxwazî, azadî û rawestandina li dijî zulmê ye. "ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِکَ فَهِیَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ"(1)Ev têgihiştin, bi hevdîtina milyonan zayiran li Kerbelayê û gerîyana Arbaînê, di dilên mirovan de derdikeve û îmanê wan pêşve dike.
2. Qelban Qasitin (Sermedariya Dil):
Qur’an di sûreta Biqara, ayet 74 de dibêje:
"Sermedariya dilên we piştî wê rewşê wisa bû ku wan wekî kevir an jî zêdetir têkildir, hertim ji hin kevran av dibe, ji hin kevran jê bûyer dike û ji hin kevran jî ji tirsê Xwedê derdixe. Xwedê ji karên we bê agah nîne."
Ev ayet di derbarê dildariyê û qaseta dilan dibêje ku têketina wan ji bîranîna rastiyên dînî û momkînan pêk tê. Bîranîna qezayê Îmam Hûsên (s.x) û zulma ku li ser wî hate kirin, dilan ji qaseta dûr dike û wan rê li rastî û dad dide. Îmam Sadiq (s.x) gotiye: "Her kesê ku ji bo evîna malbata Muhemmed bimire, şehîd e." (2)
Bibîranîna şehadeta Îmam Huseyîn (s.x) û zilma Ehlê Beytê evîna wan di dilan de zêde dike û di encamê de baweriyê xurt dike.
3. Peymana bi Ehlebeyt (s.x):
Ziyareta Îmam Hûsên (s.x) di Erbaînê de fursêtê ye ji bo nûkirina peyman bi Îmemat (s.x) û hêzdarkirina têkiliya ruhanî bi wan. Ev têkiliya ruhanî di rêya jiyanê de müminan teşwîq dike ku alîkarî û rêberiya Ehlebeyt bikin.
Qur’anê sûreta Şûrâ, ayet 23 dibêje:
"Bibêje: Ez ji we xêrêkî dixwazim tenê ev hez û mehabbet li hevajiyên xwe ye."
Ev doz û mehabbet bi Ehlebeyt wekî sawaba peygamber tê hesibandin.
Hendese ya Hadîsa Seqeleyn ji Peygamber (s.x.a) ye ku gotiye: (از پیامبر اکرم (ص)): "إِنّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثِّقلَیْنِ: کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی، مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا أَبَداً، وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ" (
"Ez di nav we de du tiştên girîng bimînim: Pirtûka Xwedê û Etrata xwe, Ehlebeytê xwe. Heke hûn girêdayî wan bimînin, qet şaş nebin û wan ji hev cuda nakin heta ku li cem min di havza de bibin."
Ev hadîs di ser girîngiya girêdan bi Qur’an û Ehlebeytê pêşve dike. Ziyareta Erbaîn, afirandina amaliyekî ye ji vê girêdayîtiyê.
4. Nîşana Yekîtiya Îslamî:
Gerîyana Erbaîn wekî nîşanek yekîtiya müminan ji herêmên cûda, ziman û çandên cuda ye. Milyonên zayir bi rêzên cûda di nav hev de bi armanca yekbûnê, îman û hêzê civakî di dilan de zêde dike.
Qur’anê sûreta Enfâl, ayet 46 dibêje: "وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ"(4
"Ji Xwedê û Peygamberê wê têra bin, ji hev re nejaşirin ku di encamê de wê winda bînin; û bihêlin; Xwedê bi kesên dirêj sabir e."
Ev ayet pêdivîtiya yekîtiya musliman û dûr bûn ji şer û çekiştinan nîşan dide. Gerîyana Erbaîn, wê yekîtiyê û hêza civakî pêşkêş dike.
Peygamber (s.x.a) jî gotiye: "Mümin ji bo mümin wekî ava binyêna yek e ku yek dikare yê din qewet bike."
5. Xwe-barkirin û Tahzîbê Nefsê:
Meşakkatên gerîyana Arbaîn, dûr bûnê ji şiklên rahat û parastina serwextiyê, di nav civata mezin a zayiran de hebûn, fursêtê ye ji bo xwe-tahzîb û binketinê. Ev têcrube mirovan radike ber Xwedê û îmanê wan jêhatî dike.
Qur’an sûreta Biqara, ayet 155 dibêje: "وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ"(6) (و
"Em hûnê bi hinekî tirs, birîndarî, kêmtirîyên mal û can û meyvayê tecrîb dikin; û şadî bide sabirên."
Amîrê Müminîn (s.x.a) jî gotiye: امیرالمومنین (ع)میفرماید: "افضَلُ العبادةِ الصّبرُ والصّمت ُو انتظارُ الفَرَج"(7) "Efzal ibadet sabr û rêzdarî û li benda şifa bûn e."
6. Teswîr ji bo Pêşeroj:
Merasîma Arbaîn bi şan û şewqatê xwe ji bo zîvanê pêşeroj nîşan dide ka merî dikare di berê zulmê de berxwedan bike û ji bingehên dînî parastinê bike.
Qur’anê sûreta Hucurât, ayet 22 dibêje:
"Ev kesên in ku îman di dilan xwe de nivîsîye û bi ruhê Xwedê jê destê pêk hatiye."
Peygamber (s) jî gotiye: "Xwedê rehm bike kesekî ku amra me bi jiyanê bîne."
Kesek pirsî: "Amra we çawa jîyan dike?" Wê got: "Kîjan zanîn û merasîmên me fêr bibin û wan ji kesên din fêr bikin, ji ber ku heke mirovan xweşî û başî peyamên me bîn, dê me şexsî şerik bikin."
7. Rûhiyeta Şehîdî û Fedakariyê:
Arbaîn bîranîna şehîdî û fedakariyê li rêya Xwedê ye. Zayiran bi qewet û xwebexşîyê xwe ji ber meşakkatên rê û karên xizmetê yên bêpêşxistî, nirxandina fedakariyê dikirin. Ev rûhiyêt bingehên îmanê qewî û berdewam in.
Qur’an sûreta Al-‘Imrân, ayet 169 dibêje:
"Ji ber Xwedê şehîd bûyên, wan mirdin ne; lê ew bijîn û li malê Xwedê rizq dikin."
Di encamê de, Arbaîn ne tenê merasîmek xemgînî ye, lê belkî çalakiyeke mezin a çandî, civakî û ruhanî ye ku di bingehînkirina îmanê di dilan de, pêşxistina nirxên Îslamî û parastina mirasa Eşûrê rolê girîng dike.
