Amadekarî xizmetî ji bo pêşwaziya zêwiran di bîranîna wafata Pêxemberê Mezin Muhemmed (s.x.a) li Necefê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rêveberiya(Şaredariya) Bajarê Kevn ya Necefê amadekarî xizmetî ji bo pêşwaziya mêvanên bîranîna wafata Pêxemberê Mezin Mihemed (s.x.a) temam kir. Ev bîranîn ku li gor salnameya Îslamî roja 28ê Seferê tê, tê bendewarî ku milyonan kes ji nav û derveyî Iraqê tevlî bibin.
Rêveberê Bajarvanî(Şaredariya) Mihemed Zirfî got: 'Ev bîranîn ji ziyaretên milyonî ye ku balê dikişîne ji hemû parêzgehên Iraqê û ji welatên ereb û misilman. Piraniya mêvanan dê li dora bajarê kevn, li goristana Îmam Elî (s.x) kom bibin, ku misilman her sal di vê roja xemgîn de ji bo hestên xwe yên dilsoziyê têne.'
Zirfî diyar kir ku rêveberiya bajarvanî hemî karmendên xwe yên zêdetir ji 100 kes û 20 amyarên taybet ji bo paqijkirina kolanan û rakirina çopan seferber kiriye. Ew tekîd kir ku ev xebat berdewamiya serkeftina plansaziya xizmetê di dema ziyareta Erbeînê ya Îmam Huseyn (a.s.) bû, ku di wê demê de jî milyonan zêwir hatin xizmetkirin.
Ew îşaret kir ku plansaziya niha di nav xwe de beşdariya karmendên zêde yên rêveberiyên navçeyên derdorê jî heye, ji bo piştgirîkirina bajarê kevn li hember hejmara mezin a mêvanên tê bendewarî. Her wisa, hevkariya domdar di navbera dezgehên xizmetî û ewlekarî de tê kirin ji bo garantîkirina rêwîtiya aram û xizmetên çêtirîn.'"
