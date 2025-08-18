"Zayîna Qehremanekî: Berxwedana Hemza li hember Ebû Cehl"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Dema ku Nebîyekê Mezin (s.x.a) ji Şikefta Hîra ve hatiye Mekke, dengê tevhîd û rizgarkirinê bilind kir û bi vî şêwazî bi bî'athata xwe, nîşanî berfirehîya dîna Îslamê da. Tenê kêm kes ji dawetê wê razî bûn, ku serokê wan Emirul-Mu'minîn (s.x) û Xedîceyê Kubra bûn. Hamze (s.x), destpêkê wekî biraê mezin û serokê Qureyş, Ebû Talib, îmanê xwe da Peygamberê Mezin (s.x.a) û heta demekî ev îmanê xwe ji kesên din veşart û hewl da ku bêdeng bibe.
Dema ku Peygamberê Rêzgarî li Mekke dîna Îslamê pêşve dikir, têkoşîna putperest û mushrikên vî bajarê li ser sersalên wî zêde bû. Rojekê Ebû Cehil li nêzî koyê Sefa bi wî yekîtiya mezin re hat û bi hevalên kûfrawa xwe peygamberê mezin (s.x.a) qasî ku jiyana yekê ji xizmetkarên xwe ya jinî yê Qureyș têxinî û wî dêrsên bêhedî bifikirîn, şewqî zêde bû. Ew jinî kiniz ku vê şewatîbêşîbî li peygamberê mezin (s.x.a)bibînî û heqê wî di vê rewşê de bibîne, bi girsê zextê vegeriya mala xwe. Ji aliyê din, Hamze, şêrê mezin, bi tîr û kaman ji vê xweşewata xwe ya xwînî vegeriya, hîçç nehatê mescîda haram û dengê wê jinê ji paşî wî vegirt, wî dihêle berî xwe vegere. Jinî qesht dike: “Ey Ebû Amare! Ka tu hêzaran wext berê vê derê bûyî û dîtî Ebûl-Hekm (Ebû Cehil) bi kurê birayê te çi şewatî kir.”
Hamze ji vê bûyerê pir qezebî bû û bêyî ku bi kesekî bêje, herî ber mescîda haram ket. Ebû Cehil di nav gelê xwe ya qabileya xwe de li derê Kabe rûniştibû û wekî herdem xwe rêza mezin danîbû. Hamze xwe girt û bi tîra kamanekî zû bi ser wê şewqê wî tîr birûbû, qasî ku jiyana wî ji cihê şewqê xwîn derket. Hevalên Ebû Cehil jêbirin û Hamze ji wan hate tûbex kirin: “Tu jî îmanî? Tu jî bi rêza bira te hatî?” Wî bi serfirazî bersiv da: “Erê, şehadet dikim ku wî pêşwazîya Xwedê ye û wê ji rastî diaxivî û herîser bi alîkirina wê dixwazim bêjim.”
Gelê qabileya Beni Muxzum (qabileya Ebû Cehil) xwe amade kirin ku ji bo zemankirinê Hamzeyê bûn, lê wî wekî şêr li dijî wan durist bû û got: “Îro vekirî şehadet dikim ku brayê min Nebîyekê Mezin e û wî bêesasa ye. Bi Xwedê ve qasamê dibim ku ji îmanê xwe dever neda û di parastina wî de standim.”
Piştî vî bûyerê, Hamze serdana Peygamberê Mezin (s.x.a) kir û got: “Brayê min! Ez li ser tiştê dijwar li bendê me û bi kêmasîyên mezin re heye, min rê nîşan bidê, ez ji nasîhatên te yên nirxdar pir hewîdar im.” Nebîyekê Rêzgarî bi şewqê gelekî ji bra xwe qebûl kir û wî nasîhat kir û āyātên Qur’ânê ku muqtediran di xeyr û nehzîran di azab de agahdar dikin ji bo wî xwend. Hamze piştî guhdana vî āyātî, îmanê xwe dîsa jî bi alîkarî ya dînê Muhammedê ragihand û got: “Şehadet dikim ku tu di dawetê xwe de rastî û îman xwe vekir. Ji kerema xwe dînê xwe vekir.”
Hevkarîya Hamze bi Peygamberê Mezin (s.x.a) li Mekke toofanekî giran çêkir û düşmanan hişyar kir ku hêza mezinê yên li piştgirî wî hatiye, ku ti hêzekî nabe ku wê xwestê şikandin û şewitandin. Zêdetir jî îmanê Hamze mîna teşwîq û şîvaniyeke mezin bo gelek kesên erdê Hejaz bû.
Ji rojekê ku wî îman xwest, hemû hêza xwe, çarçoveya xwe û destûrê xwe bi vê dînê û pêşveçûnê û belavkirina wê ve berdest kir. Ji aliyê din, îmanê Hamze wan mushrikên Mekke pir bîrnebû ji ber ku dîtin ku dînê Îslamê dikare zêdetir belav bibe.
