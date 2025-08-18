"Peywendiya Peyxamberî û Îmametê û kokên Qiyama Aşûrayê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Hevahengiya dehrojên dawî yên Seferê û rojên şînê ji bo şehadeta Pêxemberê Pîroz (S.X.A), Îmam Hesen Mucteba (S.X) û Îmam Riza (S.X) bi Erbaînê Huseyînî re gelek pîvan û mijarên ku em li ser bifikirin pêşkêş dike. Ev hevahengî ne tenê simetrîyek demkî ye, lê belê bandorên wê yên semantîk, dîrokî û civakî yên kûr hene, ku hin ji wan ên herî girîng li jêr hatine behs kirin:
1. Temamkirin û kûrkirina peyama serhildana Aşûrayê:
Aşûra, destpêk; şehadeta Pêxember, xala referansê: Serhildana Îmam Huseyîn (S.X) di Aşûrayê de berdewamiya rêya Pêxember (S.X.A) bû ji bo vejandina olê. Şehadeta Pêxemberê Pîroz (S.X.A) di dehsalên dawî yên Seferê de bîranînek ji xala destpêkê ya mîsyonê û prensîbên olê ye ku Îmam Huseyîn (S.X) ji bo parastina wê rabû ser xwe. Bi rastî, divê Aşûra di ronahiya mirina Pêxember (S.X.A) û jihevketinên piştî wê de were fêmkirin.
Şehedeta Îmam Hesen (s.x); Sembola zilm û aştiyê ji bo parastina Îslamê: Şehîda Îmam Hesen (s.x) di heman demê de sembola zilm û zordariya li ser Ehlê Beytê ye û di heman demê de sembola plansazî û aştiyê ye ji bo parastina eslê Îslamê di şert û mercên hesas de. Ev zilm berdewamiya zilm û zordariya li ser Pêxember (s.x.a) e û bingeha bûyera Kerbelayê ye.
Şehedata Îmam Riza (s.x); lûtkeya sirgûnkirina Ehlê Beytê di belavbûna Îslamê de: Şehîda Îmam Riza (s.x) li Xorasanê asta sirgûnkirina Ehlê Beytê û jihevketinên ku di civaka Îslamî de hatine afirandin, hetta di serdemên paşîn de jî, nîşan dide. Hevdembûna van rojan bi Erbeînê re dihêle ku hacî koka xeletîyan li Seqîfê (piştî mirina Pêxember) bibîne û dûv re lûtkeya wê di Aşûrayê de bibîne û berdewamiya zilmê di şehadeta Îmam Riza (s.x) de bibîne.
Girêdana nifş û pêxembertiyê: Ev hevdemî bi xwezayî hişê mirov dibe ser Hedîsa El-Seqeleyn (Pirtûka Xwedê û Nifşên Min). Şîna ji bo Pêxember (s.x) û Îmaman (s.x) di van rojan de ji nû ve tekez li ser girêdana neqetandî ya di navbera pêxembertî û Îmametê de û pêwîstiya girêdana bi herduyan re ji bo rêberiyê ye.
2. Girêdana naverok û armanca şînê:
Yekîtî di karesata Ehlê Beytê de: Deh rojên dawîn ên Seferê rojên lûtkeya karesata Ehlê Beytê (S) ne. Erbaîn bi bîranîna Îmam Huseyîn (s.x) dest pê dike û bi şehadeta Pêxember (s.x.) û Îmamên din (s.x) diqede. Ev hevrêzî yekîtî û kûrahiyek zêdetir dide şînê û nîşan dide ku karesata Ehl-î Beytê zincîrek bi hev ve girêdayî ye.
Şirovekirina armancên giştî yên dibistana Ehl-î Beytê: Di van rojan de, hemî aliyên dibistana Ehl-î Beytê - ji prensîbên olê (Pêxember), heya sebir û cîhada hundirîn (Îmam Hesen), heya serhildan û şehadetê (Îmam Huseyîn), heya zanîn û wesayetê (Îmam Riza) - bi hev re têne nirxandin. Ev dibe alîkar ku têgihîştinek berfirehtir a mîsyona Ehl-î Beytê were bidestxistin.
3. Aliyên zanînî û perwerdehî:
Fêrbûna dersan ji rêça dîrokî ya dûrketinê: Ev hevahengî ji bo hecî û şîniyan derfetek e ku rêça dîrokî ya dûrketinê ji rêya rastiyê piştî mirina Pêxember (S) û encamên wê yên ku li Kerbelayê bi dawî bûn fam bikin. Ev têgihîştin dibe alîkar ku têgihîştina olî û siyasî xurt bibe.
Xurtkirina giyanê yekîtî û hevxemiyê: Civînên şînê di van rojan de, nemaze li mezargeha Îmam Riza (AS) li Meşhedê û mezargeha Îmam Huseyîn (s.x) li Kerbelayê, sembola yekîtî û hevxemiyê ne di nav Şîeyan û heta Misilmanên din de ku li dora eksena evîna Ehlê Beytê (Silav liwanbin) kom bûne.
Lûtkeya manewî û xwe-pêşkeftinê: Hevdemkirina van rojan bi lûtkeya manewî ya Erbeînê re derfetek bêhempa ji bo xwe-pêşkeftin, tobekirin û xurtkirina girêdana bi Xwedê re peyda dike. Hacî û şînvan dikarin ji atmosfera bihuştî ya van rojan sûd werbigirin da ku giyan paqij bikin û giyan paqij bikin.
4. Aliyên çandî û civakî:
Berdewamkirina çanda hecê: Ev hevrêzî xwesteka serdana mezargehên pîroz ên Îmam (AS) li Kerbela, Meşhedê û Medîneyê zêde dike. Ev dibe alîkar ku çanda hecê berfireh bibe û zanîna bêtir li ser jiyan û karakterê Îmam (s.x) bi dest bixe.
Xurtkirina rêûresmên olî: Lidarxistina merasîmên şînê yên berfireh li seranserê cîhana Îslamî di van rojan de dibe alîkar ku rêûresmên olî xurt bibin û nasnameya olî biparêzin.
Parastina dîrok û rastbûna olê: Bîranîna mirina Pêxember (s.x) û şehadeta Îmam (s.x) di van rojan de dibe alîkar ku dîrok û rastbûna ola Îslamî were parastin û pêşî li xirabkirin û jibîrkirina wê bigire.
5. Derfetek ji bo bersiva gumanan:
Şirovekirina berdewamiya Îmametê: Di van rojan de, gengaz e ku meriv berdewamiya Îmametê ji Pêxemberê Pîroz (s.x) heta Îmam Riza (s.x) û rola her Îmamekî di parastin û ravekirina olê de rave bike, û gumanên têkildarî xelîfetî û cîgirtina Pêxember bibersivîne.
Pêşkêşkirina wêneyek berfireh a Îslama Şîe: Ev hevahengî derfetek e ku Îslama Şîe ne tenê di pîvana epîk a Aşûrayê de, lê di heman demê de di pîvanên wê yên din de jî (zanistî, exlaqî, siyasî) were nasandin.
Ji ber vê yekê, hevahengiya deh salên dawî yên Seferê û şehadeta Pêxember (s.x.a) û Îmamên bêqusûr (S) bi Erbeînê re platformek dewlemend peyda dike ji bo kûrkirina baweriyên olî, xurtkirina têgihîştina dîrokî, berfirehkirina rêûresman û yekîtîya li dora Ehlê Beytê (Silav liwanbin). Ev roj ne tenê lûtkeya şînê ne, lê di heman demê de lûtkeya fêrbûna ji dibistana Ehlê Beytê (Silav liwanbin) ne.
Etîket
Risaleta Pêxemberî
Îmameta Elewiyan
Serhild
"Hevdemîbûna Erba'în û rojên şehadetê Pêxember (s.x.a) û Îmaman (silav liwanbin) di dûmahîya dawî ya saferê de, firehî û kûrahîyek nû didine xemgînî û pêwendiya peyxamberî û îmametê diyar dike. Ev hevdemî, fersendek e ji bo fêmkirina rehên qiyama Aşûrayê, şirovekirina mezheba Ehlê Beytê û xurtkirina hişmendî û yekîtiya Şîayan."
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Hevahengiya dehrojên dawî yên Seferê û rojên şînê ji bo şehadeta Pêxemberê Pîroz (S.X.A), Îmam Hesen Mucteba (S.X) û Îmam Riza (S.X) bi Erbaînê Huseyînî re gelek pîvan û mijarên ku em li ser bifikirin pêşkêş dike. Ev hevahengî ne tenê simetrîyek demkî ye, lê belê bandorên wê yên semantîk, dîrokî û civakî yên kûr hene, ku hin ji wan ên herî girîng li jêr hatine behs kirin:
