Bişkêşkirina hêza hêvîya havayî ya Îsraîl ji bo operasyonên dûr-berd dijî Îran û Yemenê

Li gorî raporta Nûçegeha Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Û malpera hebrewî ya Yedioth Ahronoth, Wezareta Parastina Îsraîl peymana nûyek bi kompanîya Boeing hatî îmz kirin da ku du tayyareya tankera hêvîya KC-46 zêde bikirin û hejmareke tevahî yên vê tayyaran di fîlêta pêşerojê de bi 6 tayyarê bigihîjin.
Armanca vê kirrînê zêdekirina hêza operasyona hêvîya havayî ya Îsraîl ji bo pêkanîna operasyonên dûr-berd di hundirê erdê Îranê de û kêmkirina demjimêra şerên pêwîst ên bi Tehran re tê hesibandin.
Ev biryar di rewşeke ku qiyaşên ewlehiyê li Îsraîl nîşan didin ku dibe ku destpêka şerê nû ya bi Îran re zêdetir bibe û dibe ku ji aliyê Tehran ve bi şerê şaşiyek dest pê bike, were girtin.
Generalê rezervê “Amir Baram”, derhênerê giştî ya Wezareta Parastina rejîma Siyonîst, wezîfeya kirrînê hate dayîn hêvîyên leşkerî ya Îsraîl li Dewletên Yekbûyî. Ev du tayyare dê li tayyarên çar yên ku berê ferman hatine dan û li bajarê Seattle ya Amerîkayê di rêza çêkirinê de ne, zêde bibe.
Ev çalakî maneya zêdekirina hêza operasyona Îsraîl di qada sêyemîn de, wate herêmên dûrberdî wekî Îran û Yemen e. Îsraîl heta niha li ser tayyarên kevn ên “Ram” (Boeing 707 yên guhertî) daye, ku zêdetir ji 60 salî derbas bûne û plan bû ku ji hêvîyên nû ve bêne guhertin, lê kêşeyên siyasî û krizên aborî di rejîma Siyonîst de vê pêvajoyê derxistine pişt.
Tayareya yekem a KC-46 tê plan kirin ku di şeş mehan dema pêşerojê de bibe Îsraîlê û tayarên mayîndar heya sala 2030 bi hêmanî radestê dê bibe. Tayareyên kevn jî bo piştgirîya fîletê nû hêj di xizmeta xwe de dimînin.
Tayarên nû yên ku navê wan “Gideon” e, herî mezin tayyarên hêza hêvîya havayî ya Îsraîlê dibin û bi pergala operasyona ku ji aliyê rejîma Siyonîst hatî çêkirin, amade dibin. Nirxa vê peymanê di derbarê 500 milyon dolarê de ye ku ji alîyê alîkariyên leşkerî ya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê tê.
Ev tayyar bi sistemên pêşketî yên ji bo tankeriya hêvî ya gazê hatine amade kirin û dikarin tayyarên şer û her weha tayyarên wekhev bi hêvî tankerin. Li gorî Yedioth Ahronoth, serokên hêza hêvîya havayî ya Îsraîl ji du sal berê destnîşan kirin ku hejmareke tayyarên tankera hêvî zêde bike, bi taybetî ji ber ku şerên vê qada ji şerên tarî ve dibe şerên vekirî.
Îsraîl bi xwedîtiya 6 tayyareya KC-46 û fîletê “Ram”ê dikare hezîran li ser erdê Îran her dem heyî bike; tiştê ku malpera hebrewî Yedioth Ahronoth wateya wê jî "jiyan li asmanê Îran" tê gotin. Ev dikare demjimêra şerên ji hefteyek ve bikiçe çend roj û rizqên tayyaran jî kêm bike.
Çavkaniyek li hêza hêvîya havayî ya Îsraîl gotiye ku di Hezîranê sala borî de, di dema du hefteyan de, 3500 hêcûma hêvî li Îran hatin kirin û bi tayyarên nû, ev hejmar dikare di kêmî ji hefteyek de were xebitandin.
......................................
Dawiya peyamê / Navnîşan:
Îsraîl
Tayyareya tankera hêvî
Îran
Yemen
Your Comment