Ayetullah Remezanî: Jin dikarin roleke girîng di civakî û perwerdeyî de bilîzin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Ayetullah Riza Remezanî îro, Yekşem, 2ê Îlonê, 1404, di civîna jinan a Komîteya Bangewaziyên ji bo Îmamên Masom (S.X) li bajarê Reştê de, bal kişand ser cihê girîng ê jinan di civaka Îslamî de û got: Jin nîvê nifûsa cîhanê pêk tînin, û ev nifûsa mezin dikare roleke pir bi bandor di perwerdekirina nifş û xurtkirina nirxên olî di civakê de bilîze.
Nûnerê gelê Gîlanê di Meclîsa Pisporên Rêber de, bi îşaretkirina dîroka Îslamê û rola jinan di xurtkirina pêxemberan de, got jî: Di jiyana Pêxember Mûsa (S.X) de, diya wî ya birûmet, xaltîka wî û Asiya roleke diyarker lîstine. Di doza Pêxember Muhammed (S.X) û kesayetiyên din ên mezin ên Îslamî de, jinan di warên perwerdehî de jî roleke girîng lîstine.
Wî diyar kir ku Qur'ana Pîroz di Ayetên têkildarî bawerî û mirovahiyê de di navbera mêr û jinan de ti cudahî nake û wiha rave kir: Jin dikarin li kêleka mêran rêya manewiyetê bişopînin, hebûneke civakî hebe û di warên cûrbecûr de rolek bilîzin. Nimûneyek ji vê hebûnê di Şoreşa Îslamî û piştî wê de bi awayekî zelal hatiye dîtin.
Ayetullah Remezanî, piştî serkeftina Şoreşa Îslamî statîstîkên li ser pêşveçûna jinan pêşkêş kir û got: Rêjeya xwendin û nivîsandinê ya jinan ji berî şoreşê ji %24 gihîştiye %99. Rêjeya jinan di nav xwendekaran de ji %3 zêde bûye %60 û di hin dersan de jî gihîştiye %70. Rêjeya jinan di fakulteya zanîngehan de jî ji %1,4 zêde bûye %24 û di warên zanistên bingehîn de jî gihîştiye %70. Îro, ji sêyan du ji xwendekarên bijîşkî jin in.
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (S.X) di beşek din a axaftina xwe de behsa rola perwerdehî ya jinan kir û tekez kir: Rola dayiktiyê û mezinkirina zarokekî berpirsiyariyeke taybetî ye. Di sê salên pêşîn ên jiyana zarokekî de, rola dayikê xwedî girîngiyeke taybet e. Divê em modela perwerdeyî ji Hezreta Zehra (S.X) bigirin, ku di sê rolên keç, jin û dayikê de berbiçav bû.
Bi îşaret bi girîngiya hevnasîna Tewasulê bi zanînê re, wî got jî: Li gel danişînên Tewasulê, divê zanîn û têgihîştin jî were xurtkirin da ku em erkên xwe yên olî fêm bikin.
Ayetullah Remezanî bi şirovekirina xalên exlaqî û perwerdeyî yên hînkirinên Îmam Riza (S.X) berdewam kir û got: Îmam Riza (S.X) li ser sê celeb têkiliyan tekez kir: têkiliya bi Xwedê re, têkiliya bi xwe re, û têkiliya bi yên din re. Di têkiliya bi Xwedê re, Îmam Riza (S.X) girîngiya nimêja yekem a rojê û kirina nimêja şevê tekez kir. Nimêja şevê tenê 15 heta 20 hûrdeman digire û ronakbîriyê tîne dil û aramiya giyan.
Endamê Meclîsa Pisporên Rêber wiha berdewam kir: Di têkiliya bi xwe re, Îmam Riza (S.X) got ku şehrezayiya herî baş ew e ku mirov giyanê xwe nas bike. Pêşî, divê em bi xwe re li hev bikin da ku em bikaribin têkiliyên saxlem bi yên din re hebin.
Der barê têkiliyên bi yên din re de, wî got: Mîzaheke baş, dûrketina ji hêrsê, bexşandina dema hêrsbûnê, û devjêberdana derewan di nav şîretên herî girîng ên Îmam Riza (S.X) de ne. Derew mifteya hemû xerabiyan e. Îmam her wiha girîngiya xwedîderketina li yên din tekez kir; her kesê ku pirsgirêka bawermendek çareser bike, Xwedê dê di Roja Qiyametê de alîkariya wî bike.
Ayetullah Remezanî di encamê de got: Mirovên herî baş ew in ku dema ku karên baş dikin kêfxweş dibin; heke ew xeletiyan bikin, ew daxwaza bexşandinê dikin; ew gava ku ew pîroz dibin spasdar in û dema ku di tengasiyê de ne sebir dikin.
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (S.X) bi hêviya serkeftinê ji bo jinan di bicihanîna rolên xwe yên civakî û malbatî de got: Divê ev civîn werin veguheztin civînên Hedîs, Quran û karên malê da ku em bikaribin rêya rast li dijî serhildanên dawiya demê hilbijêrin.
