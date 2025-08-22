Têkoşîna xweparastina DAIŞ li ser stasyonê kontrolê ya hukûmeta Colaniyê li rojhilata Sûriyê

Li gorî ragihandina agahdariya navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) – ABNA –Ajansa fermî ya nûçeyan a Sûriyeyê "SANA" roja Înê ragihand ku xaleke kontrolê ya hikûmeta Colaniyê li bajarê El-Meyadîn, ku li derdora Dêra Zorê li rojhilatê Sûriyeyê ye, bûye hedefa êrîşeke xwekujî ji aliyê du endamên rêxistina terorîst a DAIŞê ve.
Li gorî raporê, hêzên ku li xala kontrolê bi cih bûne karîbûn yek ji êrîşkaran ji holê rakin, lê êrîşkarê duyemîn çakêtê xwe yê teqemenî teqand, ku li cihê bûyerê zirar dît.
Li gorî amarên destpêkê, di êrîşa xwekujî de du hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Colaniyê hatin kuştin û çend kesên din jî birîndar bûn.
Li çola parêzgeha Dêra Zorê di hefteyên dawî de çalakiya şaneyên belavbûyî yên DAIŞê zêde bûye. Ev kom carinan bi êrîşên ji nişka ve û xwekujî baregehên hikûmeta Colaniyê û xalên kontrolê yên ewlehiyê yên li herêmê hedef digire.
Etîket
Sûriye
Hikûmeta Colaniyê
DAIŞ
Êrîşa xwekujî
