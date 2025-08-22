Sine di şîna Pêxemberê Rehmetê (S.X.A) û Ehlê Beytê hêja (S) de bû.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Bi Mebesta salvegera koça dawî ya Pêxemberê mezin ê Îslamê (s.x.a) û şehîdbûna Îmam Hesen Mûçteba (s.x), qada bajarê Senendecê roja Înê sibehê atmosferek cûda hebû; kolanên sereke yên bajêr bi dengên şînê, alên reş û kesk û hebûna bi coş a mirovan tijî bûn ku ligel şîna olî, hevgirtina xwe bi gelê bindest ê Filistînê re qîr dikirin.
Ji saetên serê rojê ve, rêya ji Meydana Azadî ber bi Meydana Înqelebê tijî şîngiran bû ku alên şînê li ser milên xwe hildigirtin û di nav rêzên şandeyên olî de şîn digirtin, "Ey Resûlê Xwedê" û "Ey Hesen" digotin.
Dengên lêdana singê û xwendina îlahîyan li kolanan deng vedidan û qada bajêr xwedî atmosferek giyanî û xemgîn bû.
Li kêleka van merasîmên olî, meşa "Îniyên Hêrsê" jî pêk hat; Li cihê ku şîngiran, dema ku ber bi Qada Şoreşê ve diçûn, hêrsa xwe ya li dijî kuştina zarok û mirovên bêparastin li Xezzeyê bi qîrîna "Mirin ji bo Îsraîlê" û "Mirin ji bo Amerîkayê" nîşan dan.
Hebûna malbatan di nav girseyê de merasîmê xwedî bandorek taybetî da.
Di rê de, mela û oldarên Ehlê Beytê (Silav liwanbin) girîngiya yekîtiya neteweya Îslamî û piştgiriya ji bo bindestan tekez kirin, behsa dilovaniya bêdawî ya Pêxemberê Îslamê û sebir û tehamuliya Îmam Hesen Mûçteba (s.x) kirin.
Dema ku şîngiran gihîştin Qada Şoreşê, merasîm gihîşt lûtkeya xwe. Alên şînê dihejandin û atmosfera meydanê bi dirûşmeyên hevgirtinê bi gelê Filistînê re tijî bû.
Merasîm bi dawî bû dema ku Senendec careke din nîşan da ku ew çawa dikare rêûresmên olî bi tevgerên civakî re bike yek û xuyangek bawerî, yekîtî û şiyarbûna Îslamî nîşan bide.
