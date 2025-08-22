Nizama desthilatdarî ji hukûmeta Îslamê ya paqij a Elawî û Şîî re tê hesibandin û dijminî dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Fermandarê Lîwaya Îmam Sadiq (S), derbarê hevoka wekî sêyemîn talîmatê Quranî di ayeta jorîn de, behsa têkiliya bawermendan bi Îmamê Serdemê(mehdî) re kir û got: Hin şîrovekaran ev ayet bi têkiliya kesên li bendê ne bi Îmamê xwe yê Serdemê ve girê dane; ji ber vê yekê, di serdema veşartinê de, em mecbûr in ku bi wî Îmamî re têkiliyek hebe û divê em bi dayîna zekatê ji bo tenduristiya Îmam Mehdî, rizgarkerê giyanan, xwendina dua û ziyaretên wekî Duaya Peymanê, Duaya Şîn û Ziyaret a Al Yasîn, lidarxistina civînan ji bo zindî hiştina Mehdîzmê û parvekirina xelata çalakiyên cûrbecûr bi Îmamê Serdemê re, erkê xwe bi cih bînin.
Wî berdewam kir: Îro, em mecbûr in ku lêçûna xuyabûnê bidin; Ji ber ku di dîrokê de mirovan di dozên wekî Xedîr, Seqîfe, Aşûra û hwd. de kêmasiyên mezin kirine, û ji ber ku em îdia dikin ku mirovên ji Farsê ew kes in ku rê li ber vegera Îmamê nebûyî vekirine, divê em kêmasiyan telafî bikin û lêçûnên vegera wê bidin.
Montazerzade dû re bal kişand ser hewldanên destên bêbaweriyê li dijî Îslam û Misilmanan û diyar kir: Îro, dijminên me bi rêbazên cûrbecûr wekî vexwarinên alkolî, qumar, kuştin, sûc, peyk, çek, mûşek û hwd. li dijî Îslamê şer kirine; di ramana xwe de, mafê wan heye ku li dijî vê pergal û şoreşê derkevin; ji ber ku heke Îslama Elewîtî û Şîe ya paqij bixwaze cîhanê birêve bibe û gel îtaet bike, hebûna wan dê di xetereyê de be û pergala serdestiyê dê hilweşe.
Wî berdewam kir û tekane rêya revê ji pirsgirêk û pirsgirêkên heyî û yên pêşerojê yên welêt diyar kir û got: Tekane rêya revê ew e ku em li pişt rêberê şoreşê, vî mirovê îlahî, xeta paqij a Resûlê Xwedê (s.x) ê hezkirî yê Şoreşa Îslamî, ku divê em pê ve girêdayî bin, tevbigerin.
Fermandarê Lîwaya Îmam Sadiq (s.x) got: Îro, divê em bîranîn û navên şehîdan di civakê de zindî bihêlin; ji ber ku ev yek dê ruhê berxwedanê di civakê de zêde bike.
Şeşemîn şîna giştî ya "Hedîsa Evînê" û sêyemîn bîranîna parêzgehê ya "Şehîdên Navê Îmam Riza (s.x)", ku ji hêla koma propagandaya Cîhadî ya Şehîd Mihemed Riza Şafîî ve li Bulvara Şehîd Kerîmî, Kolana 13 li kêleka Parka Naghma hatiye lidarxistin, dê her roj ji saet 5:00 PM heta 7:00 PM heta 2ê Îlonê, salvegera şehadeta Îmam Riza (s.x) berdewam bike.
.......................
Dawiya peyamê
Etîket
Şehîdbûn
Qom
Fermandarê Lîwaya Şerê Propagandayê ya Îmam Cefer Sadiq (S.X) behsa rewşa dijwar a Pêxemberê Pîroz (S.X.A) di şaxên Ebû Talib de kir û got: Dorpêça aborî ya wê demê ewqas dijwar û westiyayî bû ku rojek yekane bê guman di navbera sê kesan de hate dabeş kirin, û îro rewşa li Xezzeyê bîranînek ji wan şert û mercên dijwar ên di jiyana Pêxemberê Xwedê de ye.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Fermandarê Lîwaya Îmam Sadiq (S), derbarê hevoka wekî sêyemîn talîmatê Quranî di ayeta jorîn de, behsa têkiliya bawermendan bi Îmamê Serdemê(mehdî) re kir û got: Hin şîrovekaran ev ayet bi têkiliya kesên li bendê ne bi Îmamê xwe yê Serdemê ve girê dane; ji ber vê yekê, di serdema veşartinê de, em mecbûr in ku bi wî Îmamî re têkiliyek hebe û divê em bi dayîna zekatê ji bo tenduristiya Îmam Mehdî, rizgarkerê giyanan, xwendina dua û ziyaretên wekî Duaya Peymanê, Duaya Şîn û Ziyaret a Al Yasîn, lidarxistina civînan ji bo zindî hiştina Mehdîzmê û parvekirina xelata çalakiyên cûrbecûr bi Îmamê Serdemê re, erkê xwe bi cih bînin.
Your Comment