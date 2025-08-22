Ronahiya rêberiya Pêxemberê Îslamê her tim zindî û mayînde ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mamosta Maruf Xalidî, di xutbeyên nimêja înê ya vê hefteyê de li Mizgefta Mezin a Sine, bi îşaret bi rojên nêzîkbûna koça dawî ya Pêxember Muhemmed (s.x.a) kir û got: Pêxember Muhemmed di dîroka mirovahiyê de ronahiyek ebedî ye, ku mîsyon û tevgera wî ya olî dê her tim zindî, mayînde û bibandor be.
Daxuya kir ku dijminên Îslamê her tim hewl dane ku ronahiya rêberiya Pêxember vemirînin û got: Hemû komplo û hîleyên dijminan li dijî ola Îslamê dê di dawiyê de vegerin cem wan, ji ber ku soza Xwedê serkeftina rastiyê li ser derewan e.
Xutbeyê nimêja Înê yê Senendecê bal kişand ser rola bêhempa ya Pêxember di rêberiya mirovahiyê de û got: Ronahiya hebûna Pêxember wekî rêberek ji bo civaka mirovan tê hesibandin, û tevgera di rêya vê ronahiyê de dê bibe sedem ku mirov li ser rêya rast bimeşin û qet rê li ber xwe nedin.
Mamosta Xalidî her wiha behsa berpirsiyariya civakî û olî ya rayedaran kir û got: Berpirsiyarî nîmetek îlahî ye û derfetek e ji bo xizmetkirina gel, û divê rayedar vê derfetê bikar bînin da ku ji bo jiyana xwe ya piştî mirinê dabînkirina manewî berhev bikin û bi dilsozî xizmetkirina gel razîbûna Xwedê bi dest bixin.
Wî berdewam kir: Xizmetkirina bi dilsozî ya gel yek ji karên herî bilind ên îbadetê ye û dê bibe çavkaniya razîbûna Xwedê.
Mizgeft cihek ji bo perwerdehiya olî û xurtkirina hevgirtina civakî ye
Di beşek din a xutbeyê de, Îmamê demkî yê Înê yê Senendecê behsa rola mizgeftan û nimêja Înê di perwerdehiya olî û xurtkirina hevgirtina civakî de kir û got: Çûna mizgeftê derfetek e ji bo girêdana dilan bi Xwedê re, ku divê ji hêla hemî endamên civakê ve were hesibandin.
Mamosta Xalidî qebûl kir: Nimêja Înê wekî zanîngeheke manewî ji bo paqijkirina giyan û dayîna rêça rast a jiyanê tê hesibandin, û divê ev derfet ji bo xurtkirina aliyê manewî yê civakê were bikar anîn.
Wî zelal kir: "Divê mirov kêliyên ku di mala Xwedê de derbas dike bikar bîne da ku giyanê xwe paqij bike û baweriya xwe xurt bike."
Derbarê girîngiya bîranîn û îbadetê di jiyana takekesî û civakî de, Mamosta Xalidî zêde kir: "Xwedê deriyê bîranîn û îbadetê ji her kesê ku ew jê hez dike re vedike, û ev nîmetek mezin e ku divê em teqdîr bikin û ji vê derfetê sûd werbigirin da ku Xwedê razî bikin."
Di encamê de, wî tekez kir ku pêdivî bi meditasyon û xwe-nirxandinê heye û hişyarî da: "Divê tu kar an meqam me ji bîranîna Xwedê û îbadetkirina Wî dûr nexe."
Your Comment