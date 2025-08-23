Projeya Balyozê Amerîka li Filistîna Dagîrkiri li ser barê bêxwarin û birçîtî (xelaye)li Xezzeyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Sefîrê Amerîkayê li Filistîna Dagîrkiri dawo kir ku medyayên navneteweyî çîroka rastîn a bêxwarin û birçîtî li Qezayê naguherînin û rastiyan jî naêşînin.
"Mike Huckabee", sefîrê Amerîkayê li Filistîna Dagîrkiri, di gotinên xwe yên bi awayekî henekdar dawo kir ku "92% ji alîkariyên xwarinê yên ji bo şêniyên Qezayê ji aliyê Tevgera Hamas ve têne dizîn."
Li gorî rapora kanala nûçeyan a El Cezîre, sefîrê Amerîkayê li Filistîna Dagîrkiri berdewam kir û dawo kir ku Neteweyên Yekbûyî "çepel, bêşiyan û bêkêr" in.
Mike Huckabee di berdewama daweyên xwe de got: "Medyayên navneteweyî çîroka rastîn a bêxwarin û birçîtî li Qezayê naguherînin û rastiyan jî naêşînin."
Ev dawe di demekê de tên avanîkirin ku Neteweyên Yekbûyî di roja înê de bi fermî bêxwarina li Qezayê eşkere kir, ku yekem daxuyaniya wusa li herêmê tê hesibandin.
Li ser vê yekê, "Tom Fletcher", cîgirê serokê giştî yê Neteweyên Yekbûyî yê ji bo meseleyên mirovanî, got ku bêxwarina li Qezayê divê "hemû me xemgîn bike" û heke Neteweyên Yekbûyî bi awayekî sîstematîk nehêla alîkariyên xwarinê, ew dikaribû bi temamî ji wê re mane.
Fletcher di civînekê de li Cenevre got: "Ev bêxwarineke ku heke em dikaribûna ji wê re bimanîn. Lêbelê, alîkariyên xwarinê ji ber astengkirina sîstematîk a Îsraîlê li ser sînor kom bûne û ev bêxwarin divê hemû me xemgîn bike."
Wî zêde kir: "Ev demeke şermê kolektîv e û ez difikirim ku hemû me bi awayekî wê hestê dikin."
Seroka Bilind a Mafên Mirovan ya Neteweyên Yekbûyî got ku "bêxwarina li Qezayê encamek rasterast a kiryarên hikûmeta Îsraîlê ye" û zêde kir ku "mirinên ji ber birçîtî li Qezayê dibe ku tawana şer a kuştina bi qest be."
Pisporên Neteweyên Yekbûyî gotin ku 500,000 kes di hember birçîtiya "kêşane" ne.
Piştî mehên hişyariyên li ser rewşa mirovanî û birçîtiya berfireh li herêma Filistînê ya dorpêçkirî, dabeşkirina qonaxên ewlehiya xwarinê ya li Romê bi baldarî kir ku parêzgeha Qeza - bajarê Qeza - ku nêzîkî 20% ji Stripa Qezayê digire, ketiye bêxwarinê.
Berê jî, "António Guterres", serokê giştî yê Neteweyên Yekbûyî, vê kêşaneyê wekî "bêxwarina çêkirî ya mirovan" binav kir û tekîd kir ku Îsraîl divê têketina xwarin û dermanan li Stripa Qezayê bispêre.
Guterres tekîd kir ku ev rewş nikare bê ceza berdewam bike
