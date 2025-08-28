Raportek e ji Abna li ser kiryarên Arbaîn yên şandeya Waiz û medhekar Îslamî; ji şandina 60 berdevk û şîniyan heta perwerdeya 2.500 xizmetkaran

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serdar Elî Ekber Medahî, rêveberê baregeha Encumena Şervanên Îslamî, di civîneke çapemeniyê de ku roja Çarşemê li Fatimiye Mazin a Tehranê hat lidarxistin, di derbarê çalakî û çalakiyên Encumena Şervanên (rezmandikan) Îslamî di Erbeîna îsal de got: Di encumenên şervanan(rezmandikan) de zêdetirî 200 meş hene, û her parêzgehek baregeha xwe ya Erbeînê heye.
Wî zêde kir: Di sala 2016an de, Baregeha Çandî ya Erbeînê hat damezrandin, ku Komîteya Çandî ya Iraqê bi serokatiya Hocet-ul-îslam Wel-Muslimîn Ebû Zer û Komîteya Çandî ya Îranê bi serokatiya Hocet-ul-îslam Wel-Muslimîn Dr. Ehmedî di nav xwe de digirt. Van rûmetdaran ji Encumena Şervanên Îslamî xwestin ku ji bilî piştgiriya navxweyî, axaftvan û merasîmên pîrozbahiyê ji bo meşên din ên Erbeînê bişînin. Ji ber vê yekê, ji wê demê û pê ve, ji bilî xizmeta di encumena şervanan de, ez berpirsiyarê komîteya merasîmê ya Baregeha Çandî ya Erbeînê jî bûm.
Madhahî got: "Ji zêdetirî sê hezar meşên çalak ên li Erbeîn Huseynî ku li ser sînoran, di nav Iraqê de û li bajarên sînorî yên Îranê xizmetê dikin, nêzîkî 100 meş merasîmên mezin bi girseyên mezin û veguheztina medyayê li dar dixin. Îsal, 51 meşan piştgiriya me xwestin, û komîteya merasîmê karîbû 60 axaftvan û şîniyan bişîne tevî pirsgirêkên bilêtan û sê roj derengketina destpêkirina weşana zindî."
Da zanîn ku ev 51 meş 10 meş li Necefê, 20 meş li ser rêya meşê û 20 meş li Kerbelayê dihewîne, wî destnîşan kir: "Van meşan di sê caran de, sibeh, nîvro û êvarê piştî nimêjên cemaetê di nav 10 rojan de zêdetirî sê hezar bername li dar xistin."
Rêvebirê baregeha Encumena Şervanên Îslamî behsa bernameyên medyayî yên Erbaîn Huseynî kir û got: Di hefteya yekem de, nimêja Kumeylê ji rêzbendiya Îmam Riza (S,X) li stûna 285an ji aliyê Seyîd Riza Nerîmanî ve hate xwendin û li ser tora Ofoqê hate weşandin. Her wiha, Dua û şînê ya sibeha Înê bi gotarek ji aliyê Hocet-ul-îslam wel-Muslimîn Alireza Panahiyan û gotarek ji aliyê Hecî Mehdî Serwarî ve li ser Kanala Yekem hate weşandin.
Wî wiha domand: Di hefteya duyem de, di şev û roja Erbaîn Huseynî de, nimêja Kumeylê û şîn ji rêzbendiya navendî ya Ehbab el-Reza (S) bi xwendina Hecî Mehdî Selahşûr û Hecî Mihemed Riza Bazrî hate weşandin. Her wiha, nimêja şînê ya taybet ji merasîma evîndarên Elî ibn Ebî Talib (S.x) li Bab el-Qibla bi gotareke Hocjatoleslam wel-Muslimîn Penahian û gotareke pesindayînê ya Hac Mehdî Samavatî li ser tora Quranê hate weşandin.
Medhahî diyar kir: Ji bilî weşana zindî ya nimêjan, heca Erbaînê ya Huseyînî jî çend caran li ser Kanalên Yekem, Quran û Ofoq bi xwendina gelek pesindayînê, di nav de Hac Mehdî Selaşşûr, Hac Ebas Heydarzade û Hac Mehdî Samavatî, hate weşandin. Her wiha, heşt weşanên zindî yên ders û duayan ji kanala Quranê û 28 dersnameyên tomarkirî ji kanalên cûda yên Sima re hatin şandin.
Wî ragihand ku ji merasima hezkiriyên Elî ibn Ebî Talib (S.x) 5 pêwendiyên zindî yên radyoyê hatine danîn û got: Axaftvan ji îmamên Îslam û misilmanan Nasir Refiî, Mesûd Elî, Hac Elî Ekberî, Elî Riza Penahîyan, Mehdî Mandegarî, Mîr Haşim Hisênî, Hac Ebû El-Mihemedî, Hac Ebû El-Ebî Talîb, Hac Ebû El-Ebî Talîb û Îmamên Îslam û Misilmanan bûn. Mîrbagerî, Elî Samerî, Seyîd Husên Axamîrî, Hajatî, Traşion, Mûsewî Motlaq, Mistefa Keremî, Xacowî, Elî Seîdiyan, Huseyîn Kardan, Ehmed Penahîyan, Cewad Mihemedzemanî, Mehdî Sebohî, Nasirî û Mûçteba Sefîdî.
8,000 kamyonên tijî alav û pêşkêş ji meşên Îranî li Erbeîn el-Huseynî bo Iraqê hatin veguhastin.
Piştî civînê, Tugay General Elî Mihemedî, cîgirê serokê baregeha Erbeîn el-Huseynî, diyar kir: Ji sala 2013an vir ve, meş bi fermî hatine tomar kirin, lê berî wê ew bi awayekî nefermî dixebitin. Divê ev hemû meş di avahiya Navenda Nûavakirina Perestgehên Pîroz de werin tomar kirin, û bêyî destûra baregehê destûr nayê dayîn ku tu meş bê xebitandin.
Da zanîn ku îsal nêzîkî 8,000 kamyonên tijî meşên Komara Îslamî ji welêt derketine û di nav 7 heta 8 rojan de ji gumrikê derbas bûne, wî got: Hevkariya welatê Iraqê di vî warî de pir baş bû.
Wî diyar kir: Îsal zêdetirî 200 meşên Îranî çalak bûn, ku 170 ji wan ji koma şervanên li bajarên cuda bicîh bûne û her tişt bi xwe kirine. Ev meş li Necef, Kerbela, Kufe, Kazmîn û Samirayê xizmet kirin, û hin ji wan, wekî meşên li Yezd, Varamîn û Îsfahanê, pir bi hêz bûn.
Serdar Mihemedî behsa siyaseta mêvandariya hevbeş a Rêberê Bilind bi Iraqiyan re kir û tekez kir: Di destpêkê de, me çend meşên hevbeş hebûn, lê niha 67 meşên hevbeş hene ku ji hêla her du aliyan ve hatine pêşwazîkirin. Nêrîna Rêberê Giranqedr ew e ku divê em mêvandariyê ji Iraqiyan nestînin û divê ev pêvajo domdar be.
Wî berdewam kir: Divê hemî tişt ji hêla hikûmeta Iraqê ve werin pejirandin. Mînakî, Iraq destûrê nade îtxalkirina sêvan, û hîn jî qanûnek ji serdema Sedam heye ku divê sêv ji Lubnanê werin îtxalkirin. Ji ber vê yekê, sêvên Demavend û Tebrîzê, tevî kalîteya wan a bilind, nayên veguhastin. Hemî milk û bexş li gumrika Îranê têne mohrkirin û dûv re têne şandin.
Cîgirê baregeha Erbeînê Huseynî destnîşan kir: Meşên Îranî bi gelemperî çalakiyên xwe berî bernameyê dest pê dikin, lê Iraqî ji 10ê Seferê dest pê dikin û meşên xwe di 20ê Seferê de kom dikin, lê meşên Îranî ji bo heciyên ku piştî 20ê Seferê dimînin jî xizmetê pêşkêş dikin.
Wî şert û mercên organîzekirina meşan di germahiya ji 50 pileyan zêdetir de pir dijwar dît û got: Meş bêyî jenerator, mazotê, elektrîkê û klîmayan nayên sazkirin, lê bi saya Ehlul Beyt û dilsoziya xizmetkaran, ev xizmet berdewam dike.
Serokê Komîteya Belgekirina Kampa Erbeîn Huseynî jî nêrîna xwe li ser çalakiyên medyayê anî ziman: Ev komîte çar tîmên kameraman û wênekêşan hene ku bi 12 salan ezmûna xwe belgefîlm û xebatên hêja çêkirine. Salane nêzîkî 150 demjimêr fîlmên kêrhatî têne tomar kirin, û destnivîsên heciyan jî têne berhev kirin û bi şiklê pirtûkek ji çend sed rûpelan têne weşandin û di belgeyan de têne hilanîn.
Wî destnîşan kir: Tiştê ku îro li ser sînoran hatiye afirandin, hêjayî heciyan e, ji ber vê yekê di salên berê de, mirov li ser sînorê Mehranê heta 20 saetan li bendê diman, lê niha dema li bendêbûnê ji 6 hûrdeman kêmtir bûye.
Nêzîkatiyên çandî yên li hember Erbeîn Huseynî di Encumena Şervanên Îslamî de
Hocat-ul-Îslam Wel-muslimin Ehmed Panahiyan, serokê Komîteya Ciwan û Ciwanan a Kampa Erbeîn Huseynî ya Encumena Şervanên Îslamî, di vê civînê de diyar kir: Pirsgirêka Erbeîn Huseynî pir hêjayî nirxandinê ye, nemaze di aliyên wê yên çandî û civakî de, û divê felsefeya sereke û armanca dawîn a vê mûcîzeya mezin a îlahî were ravekirin.
Wî zêde kir: Sekreteriya Çandî ya Navenda Erbeîn Huseynî di tevahiya salê de çalak e û bi navînî her meh civînek koma xebatê ya tanka ramanê li dar dixe, û di du mehên beriya Erbeîn Huseynî de, ev civîn her du hefteyan carekê têne lidarxistin. Di van komên xebatê de, rêbazên sereke yên wê salê li gorî şert û mercên rojê têne ragihandin, bi karanîna rêwerzên Rêberê BGiranqedr ê Şoreşê û her weha patolojiya sazî û dezgehên lêkolînê yên têkildar.
Hojjatoleslam Walmuslimin Panahian wiha domand: Di patolojiyên ku hatine kirin de, nêzîkî 10 zirara çandî hatiye tespîtkirin. Li gorî vê yekê, ji bo Erbeîn Huseynî îsal du rêbazên sereke hatine destnîşankirin, di nav de: yekem, xurtkirina zanîn, manewîbûn û hewes û evîna Huseynî, û duyemîn, nûvekirina dirûşmeya sereke ya Îmam Huseyîn (S.X), ango "Heyhat min al-Zileh" li gorî şert û mercên rojê, ku bi gotinên şehîd Muteherî, divê wekî "hejmara demê" were nas kirin da ku eniya rastî û derewê bi zelalî were destnîşankirin.
Bi balkişandina ser dirûşmeya sala Erbeîn a Huseynî, "Em li ser peymanê ne", wî got: Ev dirûşme bi formatên cûrbecûr, di nav de wêne, sêwiran û sernivîsên wêneyan, hate ravekirin û pêşve xistin. Her wiha, pêşbirk li ser mijara vegotina meşê, û her wiha pêşbirkek ji bo nivîs û bîranînên dilsoz ên heciyan hatin lidarxistin.
Serokê Komîteya Ciwan û Ciwanan a kampa Huseynî Erbeîn destnîşan kir: Di 16ê Tîrmehê de, bi amadebûna nêzîkî 50 kesan ji berpirsên çandî yên meşê konferansek hat lidarxistin, ku di dema wê de nêzîkatî, talîmat û erkên herî dawî hatin ravekirin. Mînakî, herî kêm 12 erk ji bo berpirsê çandî yê meşê hatin destnîşankirin. Her wiha, planeke bi navê "Meşa Hevseng" hat pêşkêşkirin, ku tê de meşek Erbeînê ya xwestî bi xizmetên çandî û olî yên berfireh tê destnîşankirin.
Wî zêde kir: Serokê Mezin a Rehberiya Îslamî di sala dawî de herdem ser giraniya û pîrozbahiyê li tevgera Arbaînê Hosênî îşaret dike û her çend berdewam dikin, ev destanê mezin a xwedî ye û encamên çandî ya pîroz a Îslamê ya Muhammedî roja rojê zêde dibe.
Sêdar Sedat Hesînî dewam kir: Di çend salên dawî de di komîteya naverokê ya Arbaînê Hosênî de çalakiyên çêtir hatine kirin ku yek ji wan weşandina pirtûkek li ser ziyaret û ma’arefê Aşûrâ ye. Ev pirtûk ku berê bi navê “Arbaîn” hate weşandin, vê salê bi navê “Ana Al-‘Ahd” çap bû û naveroka wê kom dike hemû gotin û ayetên li ser ziyaretê Ahlê Beyt (s.x) ku bi temaşe ya Îmamên Engilab û ji hêla lêkolînerên komîteya naverokê ve hate rêve kirin. Herwisa, bi peymana rejîma muqawemet û şerê 12-rojî ya Ghaza, bi zêdekirina der barê Felestîn û muqawemetê jî vê pirtûkê bi şiklê zêde kir, ev xebat wekî pirtûka sernavîn ji bo mibliğan hatiye belavkirin da ku di qada şerhkirina çandê Arbaînê Hosênî de were bikar anîn.
Wî diyar kir: Çêkirina naverok û rêveberiya naverok tenê li weşandina pirtûk nehat sinorkirin, lê herwiha di Hey’eta Rêzgarên Îslamî de beşên perwerdehiyê û zanistî herdem çalak in, ev çalakiyên di navbera salan de têne kirin, her wekî perwerdeya mibliğan bi şêwaza rûniştin an jî dijîtal, û encama wan di demê Arbaînê de baş tê dîtin.
Mes’ûlê komîteya çandî ya dergehê Arbaînê îşaret kir: Yek ji girîngtirîn çalakiyên vê salê, hezîranê berfireh ya mibliğan di moqebên de bû ku pir xêrhatî hat pejirandin. Mubelixan tenê nimêja cemaat lê dan naxistin, lê di şerhkirina ma’arefê dînî û girêdayîtiya ummeta Îslamî de rolê girîng lîstin, hinek ji wan bi du an sê zimanan bi zayînên derve de re axaftin û ev tişt peywendiyên navbera civakên cuda bi pêk anîn û tevgera perwerdehiya civakî ya Arbaînê Hosênî zêde kir, ew tevgera ku Serokê Mezin a Rehberiya Îslamî her carî ser xwe îşaret kiriye.
Wî vîraz kir: Mibliğan tenê li ser xwendingeh û mihraçiyan peyam dan ne, lê herwiha civînên pirsa û bersivê, rêzgehan ji bo mezin û malbatên wan, û bernameyên taybet bo zarokan û malbatên wan jî çêkirin. Hêza rêya hunerî û wênegerî jî bi kar hat ku peyamên li ser qiyama Îmam Hosênî (a.s), cihada, şehîdtiyê, Berxwedan û bi taybetî şerê 12-rojî tê pêşkêş kirin. Vê salê tevgera dijî stêkbarî û dijî sehyûnîst a Arbaînê Hosênî di herêmê de mezintir bû û bi hevgirtina xwe û hêsrê zayînên ji welatan cuda, di pêşkeftinê de şopandekî taybet pêşkêş kir.
Fêrkirina 2500 xadim û çêkirina eserên zanistî û çandî li komîteya xwêşkên Arbaînê
Xanim Dr. Mîno Aslani, mes’ûlê komîteya xwêşkên dergehê Arbaînê ya Hey’eta Rêzgarên( şerkerên)Îslamî jî got: Di komîteya xwêşkên dergehê Arbaînê de bi hevkariya navenda devera zanistî ya xwêşkên Qomê fêrgehên serhêl û ne-serhêl ji bo xadimên amade kirin ku tevahî 16 saet bûn û li gorî statîstîkên ku hatine berdan 2546 kes di vî kursê de beşdar bûn. Naveroka fêrgehê li ser nasîna çand û rêz û rûmetên gelê Êraqê, têgihiştina têkildar, rûmeta jin di Berxwedanê de û bi taybetî Berxwedanê gelê Xezze bû, ku di şeş sernav de hate pêşkêş kirin û bi pir hêrs û hezmetî hat pejirandin.
Wî zêde kir: Rêveberiya pênc civîna taybetî ya neteweyî û zêdetir ji 60 civîna taybetî yên herêmî jî ji çalakiyên vê komîteyê bûn, ku yek ji wan civînên navneteweyî bi beşdariya jinan ji Pakistan, Hindistan, Êraq û Îran bû. Encama vê civînê dê di şêwaza pirtûk û kovara gotarên zanistî were weşandin. Di vê demê de pênc gotarên zanistî - lêkolînî û 25 gotarên zanistî - tebliğî hatin çêkirin ku inşaallah wê jî bi zimanên erebî û inglîzî wergerîn û di tevgera muqawemeta jinan de bê karanîn.
Aslani li ser sernavê çêkirina naverokê îşaret kir: Ji bo moqeban Arbaînê hilberên li ser mijarên rêz û rûmetên gelê Êraqê, girîngiya ziyarata Arbaînê, îqama jinan, muqawemet û zorawatiya gelê Xezze û her weha mijara zayîna zarokan li ser bingehên ayet û riwayet û gotinên Serokê Mezin a Rehberiya Îslamî hate çêkirin û belav kirin.
Wî dewam kir: Heft axaftvanên neteweyî, welatî û navneteweyî di Arbaînê de beşdar bûn û ji hêla platformên cuda jî bernameyên zindî hate çalak kirin ku pir karanî bûn. Herwisa komeleka navneteweyî ya tawşîhê yên jinan berê hin axaftinên xwe pêşkêş kirin ku bi hêrsê zêde ji hêla jinên Êraqî ve hat pejirandin û heta ji atabe Hosênî jî daxwaza fêrgehê vê komelekê hat kirin.
Mes’ûlê komîteya xwêşkên dergehê Arbaînê bîranîn kir: Em bi nêzîkî hêza hevkariya gelekî jî bi endamên cuda hebûn, wekî navenda pêşînasî ya Filestîn ya Meclîsa Şûraya Îslamî ji bo amadekirina moqeba muqawemet û rêwîtiya muqawemetê di Êraqê de.
Wî jî ragihand: Sê kovara pirtûk bi hevkariya komîteya çandî ya perwerdeya Arbaînê weşandin û got: Şi’ra jinanê îmînî li Tehran, Qom û Kerbelayê hate lidarxistin ku di civîna Kerbelayê de zêdetir ji 220 jinên şair ên îmînî têkiliyên xwe saz kirin. Di dawiya da, pirtûka yekem a şî’ra bi sernavê "Yek
Asman Setare" ku tevahî 40 parça şî’r ji jinên şair ên îmînî pêk tê, hat weşandin.
/Dawiya peyam
