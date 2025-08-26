Ayetullah Seyîdan, alimekî girîng ê medreseya Xorasanê, bi rayedarên ajansa nûçeyan a ABNA re civiya: Hînkirinên herî bilind ên exlaqî û civakî ji bo

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Ji bajarê pîroz ê Meşhedê; Ayetullah Seydan, di hevdîtinekê de bi rayedarên Ajansa Nûçeyan a ABNAyê re, kêfxweşiya xwe ji bo hewildanên Civata Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X) û çalakiyên wê yên medyayî, bi taybetî Ajansa Nûçeyan a ABNAyê anî ziman û ji bo kesên ku di vê ajansa medyayî de beşdar in di belavkirina hînkirinên îlahî de serkeftinên zêdetir xwest. Wî gava Ajansa Nûçeyan a ABNAyê ya ber bi belavkirina hînkirinên Ehlul Beytê (S.X) ve nirxand û ew wekî mînakek zelal a xizmetkirina dibistan û olê bi nav kir.
Erka Ajansa Nûçeyan a Abnayê û Girîngiya Belavkirina Zanyariyên Rastîn
Di vê civînê de, Ayetullah Seyyed Cafer Seydan diyar kir ku divê erkê sereke yê medyaya Ehlul Beytê (Silav liwanbin) belavkirina naveroka malbata Pêxember (AS) be, û got: "Zimanê niha û gotarên we divê naveroka malbata Pêxember (S.X.A) û kiryar û pêkanîna hevoka "Tiştê ku we bi dest xistiye betal e, tiştê ku we betal kiriye betal e" nîşan bide.
Vî profesorê navdar ê Semînera Meşhedê wiha domand: Xalek ku divê neyê jibîrkirin ev e ku naveroka doktrînal, exlaqî û civakî ya herî bilind û hêja di daxuyaniyên Îmamên bêqusûr (S.X) de ye. Wî got: "Bi îzna Xwedê, di rêya Ehlul Beytê (Silav liwanbin) de, bawerî, exlaq, tevger û her tiştê ku ji van mirovên mezin gengaz be dê were belavkirin." Ayetullah Seyîd Cefer Seydan, otorîteya zanistî ya Ehlul Beytê (S) di hemû war û waran de, ku divê neyê paşguhkirin, dubare kir û diyar kir ku mijarên herî bilind ên doktrînî, exlaqî, siyasî, takekesî û civakî di daxuyaniyên Îmamên bêqusûr (Silav liwanbin) de ne û di vê yekê de guman tune. Wî bi behskirina hedîsek ji Îmam Sadiq (S.X) di derbarê girîngiya pêşvebirina zanistên Ehlul Beytê (S.X) de berdewam kir: "Her kesê ku zanînê fêr bibe, li ser wê bixebite û ji bo Xwedê hîn bike, dê di alema ezmanan de ji bo meqamên bilind were gazîkirin." Ji ber vê yekê hat gotin, "Ji bo Xwedê hîn bibe, ji bo Xwedê bike û ji bo Xwedê hîn bike." Ango, ew kesê ku ji bo Xwedê zanînê fêr bibe, li gorî wê tevbigere û hîn bike, dê di padîşahiya ezmanan de mezin were binavkirin.
Vî zanyarê navdar ê Meşhed-ul-Riza serkeftina di rêya belavkirin û belavkirina zanînê de bi çalakiya dilsoz ji bo razîbûna Xwedê ve girêdayî didît. Wî bal kişand ser rewşa taybetî ya Îmam Elî ibn Mûsa el-Riza (s.x) û bandorên razîbûna hebûna wî ya pîroz, û hin ji duayên taybetî yên Îmam Reza vegot û got: "Ya Xwedê, silavan li ser Elî ibn Mûsa bişîne, ku te ew razî kiriye, û te her kesê ku te di nav afirandinên xwe de razî kiriye, ku te ew razî kiriye." Wî zêde kir: "Ya Xwedê, te Îmam Reza bi her kesê ku te razî kiriye razî kiriye, û ev nîşan dide ku dadgeha wî Îmamî navenda razîbûnê û cihê ku bereketên îlahî lê dadikevin e."
Vî zanyarê jîr ê ji mezûngeha Xorasanê ji Xwedayê Teala ji bo serkeftina berpirs û hevkarên Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) û hemî kesên ku di Civîna Cîhanî ya Ehlul Beyt (Silav liwanbin) de beşdar in dua kir.
Your Comment