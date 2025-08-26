Serokê Rêxistina Çand û Ragihandinê ya Îslamî bang li UNICEFê kir ku di derbarê sûcên li dijî zarokan li Xezzeyê de tedbîran bigire

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (AS) - ABNA - Hojjatoleslam û Muslimîn Mihemed Mehdî Îmanîpûr, di nameyekê de ji Xanim Catherine Russell, Rêvebera Giştî ya Fona Zarokan a Neteweyên Yekbûyî (UNICEF) re, ji rayedarên vê rêxistina navneteweyî xwest ku li gorî qanûn û erkên xwe, li dijî zarokên bindest ên Xezzeyê tedbîrên lezgîn û piştgirî bigirin da ku bersiva sûcên rejîma Siyonîst bidin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA -Serokê Rêxistina Çand û Ragihandinê ya Îslamî daxwaza mudaxeleya UNICEFê ji bo pêşîgirtina li sûcên li dijî zarokan li Xezzeyê kir.
Nivîsa nameya seroka Rêxistina Çand û Ragihandinê ya Îslamî ji Rêvebera Giştî ya UNICEFê re wiha ye:
Xanim Catherine Russell
Rêvebira Giştî ya UNICEFê ya birêz New York
silav û rêzdarî ya xwe ji wera dihnerim
Wekî ku hûn dizanin, parastina taybetî ji bo zarokan di rewşên pevçûnên çekdarî de di belgeyên navneteweyî de bi zelalî hatiye diyarkirin. Li gorî Peymana Mafên Zarokan (1989), dewlet mecbûr in ku mafê tenduristiyê û gihîştina xizmetên bijîşkî (Xala 24), mafê perwerdeyê (Xala 28) û bi taybetî parastina zarokan di dema şer de (Xala 38, paragraf 4) garantî bikin. Her wiha, Peymana Çaremîn a Cenevreyê (1949) di Xalên 16 û 24an de tekez dike ku di demên şer de zarok divê werin parastin û lênêrîn.
Protokola Yekem a Zêde (1977) jî di Xala 77an de destnîşan dike ku divê zarok di her şert û mercî de rêz lê bê girtin û bên parastin. Wekî din, Statuya Romayê ya Dadgeha Cezayê Navneteweyî (1998) di Xala 8an, paragraf 2, bend (b), bend (xxvi) de, redkirina gihîştina alîkariya mirovî wekî sûcê şer dibîne.
Mixabin, tiştê ku îro piştî kiryarên hovane û sûcdar ên rejîma Siyonîst li Şerîda Xezzeyê diqewime, binpêkirinek eşkere ya van hemû erkan e. Jiyan û pêşeroja bi hezaran zarokan di xetereyê de ye; Redkirina alîkariya girîng, windakirina berfireh a jiyanê, û zirara fîzîkî û psîkolojîk a zarokan, bi awayekî zelal binpêkirina prensîbên bingehîn ên qanûna mirovî ya navneteweyî û têkçûna civaka navneteweyî di parastina endamên herî lawaz ên mirovahiyê de nîşan dide.
Ji ber pozîsyona bêhempa ya UNICEFê di parastina mafên zarokan de, tê çaverêkirin ku rêxistin di çarçoveya erkê xwe de tedbîrên lezgîn û bibandor bigire, di nav de:
1. Misogerkirina gihîştina ewle û domdar a xwarin, av, derman û alavên bijîşkî û rakirina astengiyên li pêşiya vê alîkariyê;
2. Bi awayekî bê guman şermezarkirina kiryarên tundûtûjiyê yên li dijî zarokan û tekezkirina pêwîstiya parastina wan li gorî qanûna navneteweyî;
3. Bi armanca gihandina alîkariya mirovî û misogerkirina ewlehiya zarokan, pêkanîna agirbestek domdar;
4. Piştgiriya hewldanên navneteweyî ji bo hesabpirsîna sûcdarên binpêkirinên mafên zarokan û pêkanîna edaletê.
Rêxistina Çand û Ragihandina Îslamî amade ye ku bi UNICEFê re di warê belgekirin, agahdarkirin û hişyarkirina raya giştî li ser vê karesata mirovî de hevkariyê bike. Hêvîdar im ku UNICEF, bi baweriya li ser prensîbên xwe yên mirovî û pîşeyî, dê hemû kapasîteya xwe bikar bîne da ku vê êşê rawestîne û ji bo zarokên Filistînî pêşerojek ewle peyda bike.
Bi rêzdarî
Mihemed Mehdî Îmanîpûr
Serokê Rêxistina Çand û Ragihandina Îslamî ya Komara Îslamî ya Îranê
..........................
/Dawiya peyamê
Your Comment