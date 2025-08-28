Berteka Wezareta Derve ya Îranê li ser aktîvkirina Snapbackê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wezareta Derve ya Îranê bi tundî piştgiriya Troykaya Ewropî ji bo aktîvkirina biryara Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî şermezar kir
Berteka Wezareta Derve ya Îranê li hember aktîvkirina Snapback
Di daxuyaniyê de hat gotin: "Em daxuyanî û piştgiriya neqanûnî ya Fransa, Almanya û Brîtanyayê ji bo Konseya Ewlehiyê ya têkildarî biryara 2231 bi tundî red û şermezar dikin." Ji ber ku ev kiryara neheq, ku li dijî Mekanîzma Çareserkirina Nakokiyan (DRM) ya di Peymana Ewlehiyê de ye, hewldanek neqanûnî ye ji bo vegerandina biryarên betalkirî û bi eşkere li dijî biryara 2231 bi xwe ye.
Wezareta Derve ya Îranê got ku mekanîzmaya çareserkirina nakokiyan di Peymana Peymana Ewlehiyê de beşek bingehîn û bêqusûr a çarçoveyê ye ku bi mebest wekî pêvajoyek pir-qonaxî û şêwirmendiyê hatiye sêwirandin da ku pêşî li îstismara her aliyekî wekî Almanya, Fransa û Brîtanyayê bigire ku sozên xwe negirtine.
Kampanyaya troykaya Ewropî, ku bi zanebûn çarçoveya berfireh paşguh dike û zincîra bûyeran tahrîf dike, di rastiyê de binpêker xelat kiriye û mexdûran tepeser kiriye. Ji ber ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bû, ne Îran, ku di sala 2018an de bi yekalî ji Peymana Navokî vekişiya û cezayên li dijî Îranê ji nû ve aktîf kir. Ew Ewropa bû ku sozên xwe yên ji bo kêmkirina bandora aborî ya vekişîna Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bicîh neanî, ne Îran, ku ne tenê di 18ê Cotmeha 2023an de cezayên neqanûnî yên berê rakir, lê di heman demê de cezayên nû li dijî şîrketên hewayî yên sivîl û şîrketên barkirinê yên Îranî ferz kir.
Wezareta Derve ya Îranê hişyarî da ku biryara troykaya Ewropî dê pêvajoya danûstandin û hevkariya di navbera Îran û IAEA de bi giranî qels bike û dê bibe sedema bersiva pêwîst a Îranê. Ji ber ku rêya ku wan girtiye, ger neyê kontrol kirin, dê encamên giran û nediyar ji bo rewabûn û pêkhateya Konseya Ewlekariyê hebin û her weha dê zirarên cidî bide aştî û ewlehiya navneteweyî.
